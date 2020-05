ŠKORO ZASADIO JAVOR I ‘OPRAO’ PREDSJEDNIKA: ‘Milanović se treba obrijati, počešljati i izaći na izbore’

U povodu obilježavanja današnjeg Međunarodnog dana bioraznolikosti koji se ove godine obilježava pod sloganom “Naša rješenja su u prirodi” čime se naglašava važnost zajedničkog djelovanja u izgradnji budućnosti koja je u skladu s prirodom te Dana zaštite prirode, koji se obilježava u Hrvatskoj, danas su predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro i predsjednik Zelene liste Nenad Matić kao koalicijski partneri, simoblično zasadili dva stabla javora na OPG-u Trupeljak.

Na početku se zahvalio svima koji su došli na OPG Trupeljak te rekao kako je on sa svojim koalicijskim partnerom odlučio na neki način krenuti s malo ozbiljnijim temama kada je u pitanju predizborna kampanja uoči predstojećih parlamentarnih izbora.

“Ponovno su se otvorila pitanja o ustašama i patizanima što dijeli narod, ali mi želimo pokrenuti aktualne teme, ono što zaista tišti ljude”, rekao je Škoro. Dodao je kako je javor vrsta stabala koja simbolizira zalog za budućnost.

Napomenuo je kako se u njegovom kraju nekada kada bi se rodilo dijete, posadilo neko moćno drvo, poput javora, kao zalog za budućnost.

“Šuma je bila ‘banka’ gdje je bio akumuliran teški rad, a kada bi se čovjek našao u teškoj financijskoj situaciji. mogao je prodati dio šume. Nažalost, mi ne držimo do naše zemlje na kojoj su naši preci preživjeli. Zemlja se sada dijeli šakom i kapom. Živimo u državi u kojoj se ustvari dobrim dijelom ne zna tko je vlasnik . Zemlja se nalazi u čudnim vlasništvima. Domovinski pokret će u središte svog programa staviti tog našeg seljaka i našu proizvodnju, orijentirati se na izvoz, a ne uvoz i trgovinu”, istaknuo je Škoro.

Hrvatska je ‘zelena oaza u EU’

Njegov koalicijski partner Nenad Matić je rekao kako je Hrvatska “zelena oaza u EU” te izrazio želju da se kao takva brendira. “Imamo 480 endemičnih vrsta u Hrvatskoj i to je naša vijednost. Zbog toga se ne smije dopustiti rasprodaja šuma. Domovinski pokret uz pomoć Zelene liste to će i sačuvati, a tema vezana uz zaštitu ekologije bit će u središtu pozornosti našeg rada”.

Na njegovu izjavu nadovezao se Škoro koji je istaknuo kako u Hrvatskoj postoji strategija o energetskim potrebama do 2050. godine. Prema njegovim riječima, Hrvatska bi do te godine tom strategijom trebala “zaštititi zemlju”. “No, postoji problem, a to je da ljudi koji trenutno vode Hrvatsku, planiraju Hrvatsku do 2050. godine dovesti do 3,2 milijuna stanovnika što je manje stanovnika nego što imamo sada. Hoćemo li se boriti da te godine ipak bude barem stanovnika kao danas ili će se i dalje smanjivati broj stanovnika”, upitao se Škoro.

Na novinarski upit o tome je li Ivan Penava pristupio Domovinskom pokretu, Škoro je odgovorio da nije, ali su “pregovori još u tijeku”.

Objasnio je i što zapravo znači Domovinski pokret. “To je pokret, kojim se želi objediniti što je moguće šira politička koalicija. Hoće li se on pretvoriti u stranku, vidjet će se u sljedećem razdoblju”, napomenuo je Škoro.

Odgovorio je i na upit je li mu žao što se Most nije priljučio Domovinskom pokretu? Rekao je da mu je žao, ali je napomenuo da se tako nešto dogodi u obitelji i u braku da se ljudi ne mogu oko nekih stvari dogovoriti. “No, to ne znači da ćemo biti jedni protiv drugih nego će svatko imati svoj politički program, a onda ćemo ponovno surađivati. Kaže stara narodna da ‘za prolivenim mlijekom ne vrijedi plakati'”, rekao je Škoro.

Komentirao i predsjednikove izjave

Osvrnuo se i na predstojeće parlamentarne izbore te izjavu predsjednika Zorana Milanovića kako razmišlja o tome da ne izađe na izbore.

“Glasanje je građanska dužnost, postoje uljuđene zemlje u kojima se sankcionira neizlazak na glasanje. Milanović šalje osebujne, skandalozne poruke, a to je prije svega poruka mladima da predsjednik neće izaći na izbore. Mislim da bi trebao još jednom razmisliti i pozvati ljude da izađu na izbore jer je to festival demokracije. Mislim da bi se on trebao to jutro ustati malo ranije, lijepo obrijati, počešljati i izaći na izbore”, naglasio je Škoro.

Za razliku od Milanovića, Škoro je pozvao ljude da se koncentriraju na izbore i budućnost te činjenicu da je pred nama teško razdoblje. “Neka ova simoblična sadnja dva stabla javora potakne ljude da se vratimo starom načinu života, onako kako su nekada živjeli naši stari. Valja zasukati rukave i iskoristiti one resurse koje imamo. Oni će u budućnosti predstavljati veće blago nego što je nafta ili drago kamenje. Naše blago su zemlja, voda i šuma”, rekao je Škoro.

Na kraju se osvrnuo i na to da su ga do sada nekoliko puta prozivali u javnosti. “Potječem iz obitelji skromnih mogućnosti i uvijek sam pokušavao razmišljati nekoliko koraka naprijed. Svaku kunu zaradio sam zalaganjem i radom, a posebice ću se pozabaviti time da se u Hrvatskoj regulira dio koji se bavi kreativnim industrijama. Naime, ljudi koji se time bave neizmjerno teško žive. Kreativna industrija je jača od primjerice drvne industrije, više sudjeluje u BDP-u i više zapošljava. Trebali bismo održavati ‘poreznu higijenu’. Porezna uprava mora biti savjetodavna, a ne da se ljude boje raznih poreznika i inspektora”, istkanuo je Škoro.

Dodoa je kako se u Hrvatskoj stvara antipoduzetnička klima. “Zalagat ću se da se prekontroliraju prihodi mnogih tvrtki i njihovih vlasnika koji nemaju ni jednog zaposlenog, a vrte milijarde. Kada dobijemo na izborima dovoljan broj mandata, pobrinut ćemo se da svi moraju transparentno poslovati. No, oni su ti koji prozivaju druge, a sami uništavaju hrvatskog obrtnika i malog poduzetnika i galame. Trebamo stvarne kriminalce privoditi pravdi”, zaključio je Škoro.