‘ŠKORO, VRKLJAN I EKIPA OSNIVAJU STRANKU!’ Bivši glavni tajnik Domovinskog pokreta tvrdi: ‘Mogli bi opet surađivati!’ Svi su ga izignorirali

Autor: Daniel Radman

“Evo vam jedna mala ekskluziva. Miroslav Škoro, Vesna Vučemilović, Milan Vrkljan i ta ekipa će u narodnom periodu osnovati još jednu stranku“, izjavio je u Podcastu Velebit Dario Žepina, bivši glavni tajnik Domovinskog pokreta.

“Je li to dobro ili ne, ja im želim svaku sreću, kako u životu, tako i na političkom nebu. Osobno, mislim da nije dobro da se cjepkamo na novu priču”, dodao je.

Ipak, smatra da ni osnivanje nove stranke ni “mučni rastanak” nisu prepreka za surađivanje u budućnosti. “Onome tko nije spreman oprostiti nije mjesto u politici”, pojasnio je.

Škoro i Penava bi mogli surađivati

Unatoč svim repovima, Žepina smatra da nema prepreke da u budućnosti Domovinski pokret i nova stranka Škore i “ekipe” surađuje u budućnosti.

“Ja ne bih imao nikakav problem surađivati s njima. Ovo govorim u svoje osobno ime, ne bih iznosio službeni stav stranke. Ali, siguran sam da će vam to ponoviti i Ivan Penava i Mario Radić. Danas-sutra, u nekoj konstelaciji snaga, da to ujedinjavanje znači obnašanje vlasti i rušenje svih ovih oligarhija koje gledamo, apsolutno. Uvjeren sam u to. Siguran sam da bi Domovinski pokret bi mogao opet surađivati s Škorom, uvjeren sam u to”, tvrdi Žepina.

“Nismo mi isključivi ljudi. Mi bismo stvarno htjeli okupiti. Moja želja je i s Mostom, danas-sutra, ujediniti se da pokažemo taj suverenistički duh i da ne dopustimo tom globalizmu da nas proguta. Iako nas je dobrano progutao, pitanje je što se u toj priči spasiti da”, dodao je.

O osnivanju nove stranke poslali smo upit “prozvanim” saborskim zastupnicima koji nisu ni malo impresionirani istupom Darija Žepine. “Ne komentiram nerelevante izjave”, poručio je svom bivšem suradniku Miroslav Škoro. U sličnom tonu reagirala je Karolina Vidović Krišto: “Hvala na pitanju, ali nemam potrebe komentirati”, odgovorila je. Milan Vrkljan također se odmaknuo od “eksluzive”. “Osobno ne znam koji su planovi gospodina Žepine sa pojedinim zastupnicima u Hrvatskom Saboru. Mene nije kontaktirao”, poručio je Vrkljan.