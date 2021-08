ŠKORO UŽIVO OTKRIO SVE O VINU I ASISTENTICI! PITALI GA JE LI MU NEUGODNO: Ispričao što se valja ispod površine! ‘Objavili ostavku bez mog znanja’!

Autor: N.K

Miroslav Škoro gostovao je na Novoj TV gdje je govorio o razlozima svoje ostavke te optužbama da je stranci prodao vino i CD-e, a dotaknuo se i insinuacija o prirodi njegovih odnosa s Nikolinom Brajković.

Poručio je kako će tužiti one koji su takve stvari širili jer je njegovoj obitelji i obitelj Brajković nanesena velika šteta.

Zašto se zapravo dali ostavku?, pitali su voditelji.

Pozadina ostavke

“Mislio sam da radim nešto dobro, tj bio sam siguran. Niti jedna stranka ne smije biti talac jednog čovjeka. Mislio sam da će to pomoći izbornom ciklusu u stranci i da ćemo stvoriti neke nove ljude. Ali dogodilo se to, ja sam zadovoljan s jedne strane, a s druge nisam. Protumačili su da su se tu odvile neke velike stvari iza kulisa. Mislio sam da nije dobro da ja vodim pokret, ali onda su došli potezi pojedinaca koji su iskoristili za svoje ciljeve. Na jednom sastanku s Radićem, Bubalom i drugima smo imali jedan žustar razgovor. Te ružne stvari dolaze od tih ljudi. Bio je žustar jer smo razgovarali o tome je li to trenutak za podnijeti ostavku. Međutim, neki su eto požurili. Procedura je jednostavna, kada sam ja podnio ostavku trebali su sazvati sjednicu i usvojiti to. Oni su osam dana čekali na sazivanje predsjedništva i na to se žalila Vesna Vučemilović”, rekao je Škoro.

Objasnio je kako je problem nastao u proceduri.

Objavili ostavku bez mog znanja

“Mislim da je stvorena percepcija da sam ja čovjek koji je izgubio unatoč velikim rezultatima. Stvorena je ta percepcija gubitnika, ja imam godina koliko imam i zdravstveno stanje kakvo imam. Smatrao sam da stranka ne smije nositi taj teret. Smatrao sam da treba puštati mlade i svježe ljude, a ne da sada licitiramo, bit će Vanđelić, bit će onaj. Članstvo treba izabrati. Nakon ostavke je uslijedila tirada naslova insinuacija .Promijenili su bravu i sada žele vladati strankom na način na koji sada vladaju. Ja sam ostavku podnio i dao je kolegama. Dogovorili smo se da ćemo podnijeti postavku. Ostavio sam je na stolu, a kad sam došao do automobila, ostavka je već bila na Facebooku i to je objavila Mateja Jozeljić”, rekao je Škoro.

Ucjena?

Na pitanje, stoji li iza ostavke ucjena, Škoro je rekao da ne stoji.

“Da je bila neka ucjena, ne bih danas bio ovdje. Bio je dogovor i bila je riječ koja je prekršena. Ostavku su prvo trebala usvojiti tijela, a nakon toga se trebalo ići prema ministarstvu uprave. Nakon 15 minuta su pozdravili ostavku. Koje tijelo je to učinilo i složilo se da napišu, hvala ti dragi Miro? Ja želim zaštiti stranku. Krenuli su u osobni rat sa mnom i mojom obitelji, želeći me uništiti kao čovjeka. Ja samo želim da Domovinski pokret živi dalje, ali stranka ide u smjeru u kojem to nekolicina ljudi želi omalovažiti”, poručio je Škoro.









Insinuacije?

“O tome ćemo razgovarati na sudu. Ja sam angažirao odvjetnika. Žalosno je da nitko ne vodi računa da postoje ljudi koji imaju svoje obitelji. Žao mi je obitelji Brajković, dobio sam odobrenje od njih da kažem, da je to obitelj koja živi u jednom malom mjestu i da njima sve ovo jako teško pada. Zato je potreban sud”, rekao je.

Vino i CD-i

“Ja sam podnio kaznenu prijavu zbog toga. Nisam ja peglao karticu, nisam potpisao ni nalog. Kada je u pitanju vino i CD-i. Ta stranka je brendirana mojim imenom i prezimenom. Ako se ne varam, stotine upaljača s mojim likom i imenom. Stranka je došla na ideju da podijelimo i druge stvari među kojima su i cd-i i vino s mojim imenom i prezimenom. To je dijeljeno članovima i simpatizera. To su velike količine koje nismo mogli jednostavno podijeliti jer se time bavi tvrtka moje supruge. Stranka je živjela u mojim prostorima mjesecima. Nikada ništa nisam naplatio. Stranci sam posudio novce. Dao sam stranci milijun i nešto, zašto, da bih zaradio sto i nešto tisuća”, rekao.

Je li vam neugodno?

“Jeste li imali ikakvih saznanja da jedan vaš blizak suradnik prisluškuje drugog”, pitali su novinari, a Škoro je rekao kako o tome ne zna ništa.

“Koliko je ovo udarac na vaš imidž i je li vam neugodno?”









“Nije, nisam iznevjerio svoje birače i veliki dio članova Domovinskog pokreta želi da se čuje istina. Želim da se održe izbori u stranci, a mislim da će pokušati uvesti delegatski sustav izbora. Mislim da to nije u redu prema članovima”, rekao je Škoro.