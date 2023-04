(VIDEO) SKORO TUČNJAVA U SABORU! Sačić i Beljak se sjurili prema Jandrokoviću: ‘Da me udari pa da kažem, super, hvala?’

Autor: Mia Peretić

Nakon poduže pauze nastavljena je sjednica u Saboru, a na samom početku otkriveno je da je tijekom stanke došlo do incidenta na rubu fizičkog obračuna.

“Sačić je dobio dva dana izgona iz Sabora i to u vrijeme pauze”, otkrio je Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti).

“Ovako, prvo je Bulj dobio četvrtu opomenu i krenuo je van iz sabornice, onda je Krešo Beljak počeo vikati ‘Miro ostani’ pa se Bulj vratio natrag. Beljaku sam dao opomenu. Kad se to dogodilo, Beljak je krenuo vrijeđati, on i Sačić su krenuli prema dolje. Neću reći da se fizički obračunaju, nego da mi nekako fizički zaprijete. Ako mislite da je to normalno ponašanje dok smo u Saboru… Ako je pauza za stanku i da netko počne vikati i prijetiti mi fizički, a da je to ignoriram, ne mogu. Valjda smo civilizirani. To je neprihvatljivo. Svašta su mi osobno izgovorili, to im je na dušu”, otkrio je što je proživio predsjednik Sabora Gordan Jandroković.





Zvane Brumnić kaže, opomene im je dao nakon što je odredio pauzu, tu je pogriješio.

“Što, da me udari pa da kažem, baš ti hvala, super. Niste vidjeli izraze lica! Postupio sam kako samatram da je ispravno”, objasnio je Jandroković.

Pavliček mu je na to poručio: “Ističem da nemate razloga za strah, ne bi vas fizički napao general hrvatske vojske nikad, on nas je branio u ratu, u doba stanke ste mu dva dana zabranili dolazak u Sabor, a on se pripremao za ovu raspravu, trebali biste povući te odluke”.

Stipo Mlinarić (Domovinski pokret) opet se referirao Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira.

“Četnička kokarda i petokraka nisu u tim sankcijama koje će biti izglasane, nit je to fer, a mislim da je zakon po hitnoj proceduri, bliži se komemoracija u Jasenovcu i morali ste kao vladajući pod pritiskom SDSS-a donijeti mikro zakon da ne bi opet bile tri kolone. Ne kažnjava se kokarda, petokraka, gordo stoje spomenici Šoškočaninu!”.









Dario Hrebak se javio za riječ.

“Saborski zastupnik se zatrčava sa stisnutom šakom prema predsjedniku Sabora, nije dobara poruka”, rekao je. “Mi kao civilizirano društvo ovim zakonom kažemo što je prihvatljivo, a što nije. Pozivam da se ovakve scene više ne ponavljaju u Saboru, molim kolege da se urazume”.