ŠKORO ŠOKIRAO ODGOVOROM: Evo što misli o naplati parkinga ispred bolnice Merkur!

Autor: Dnevno

Miroslav Škoro gostovao je u RTL-u Danas gdje je govorio o svojoj stranci, odnosno pokret.

Razgovor je vodila Damira Gregoret, a odgovor na pitanje vezano uz parking ispred bolnice Merkur izazvalo je bijes na društvenim mrežama.

Naime, novinarka je Škoru pitala je li suvlasnik tvrtke koja naplaćuje parking ispred bolnice Merkur, a on je odgovorio potvrdno.

“Mislite li da je moralno da se ljudima koji dolaze u bolnicu parking naplaćuje 15 kuna, budući da se stalno pozivate na narod”, pitala je novinarka, a on je rekao da tu cijenu određuje tržište. Rekao je kako je on samo suvlasnik tvrtke, a ne direktor i da on ne određuje cijenu.

“To se zove tržište. Možemo govoriti o mnogo stvari koje se naplaćuju u Gradu Zagrebu. Mislim, to je posao kojim se bavim. Je li to moralno? Treba li Donald Trump sad besplatno davati sobe u svom hotelu?”, upitao je Škoro na kraju razgovora za RTL Danas.

Njegov istup ponovno je izazvao niz negativnih reakcija na društvenim mrežama.