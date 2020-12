ŠKORO: ‘Prigovaraju mi da sam bio član Saveza komunističke omladine. Pa naravno da jesam, svi su bili’

Predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro i predsjednik SDP-a Peđa Grbin gostovali su u emisiji Izvan okvira na N1 Televiziji koju je vodila Nina Kljenak, a govorili su o epidemiološkoj situaciji i o tome kako Vlada upravlja koronakrizom u Hrvatskoj.

“Nedosljednost je najbolja riječ koja opisuje upravljanje koronakrizom, a s druge strane jedno veliko politikantstvo i politizacija tog Stožera. Razumijem da je Stožer sastavljen od ljudi koje je birala Vlada, međutim, čini mi se da mu nedostaje stručnosti i objektivnosti”, kazao je Škoro.

“Iza svih odluka Stožera stoji politika. Najveći problem s načinom na kojim Vlada i Andrej Plenković se nose s ovom krizom je kalkuliranje i vezivanje mjera uz stvari uz koje se mjere ne bi trebale vezivati. Virus ne zna je li 18.11. ili bilo kojeg drugog datuma blagdan ili radni dan, a mi smo od prve polovice desetog mjeseca do druge polovice jedanaestog mjeseca čekali iako je stručna javnost upozoravala da su mjere najbolji način za borbu, a Vlada nije radila ništa. Brojke koje vidimo u zadnjih nekoliko dana pokazale su da mjere imaju učinke i postavlja se pitanje zašto mjere nisu donesene ranije. Zbog čega smo čekali da po broju zaraženih i umrlih dođemo na čelo Europe? Nije oporba neaktivna niti je doživjela poraz. Poraz doživljava čitava Hrvatska, svi građani, upravo zbog načina na koji Vlada radi i na koji se nosi s krizom. Vlada griješi, a ceh plaćaju svi”, rekao je Grbin.

Škoro se osvrnuo i na održavanje Kolone sjećanja u Vukovaru.

“Struka je točno propisala kako to treba izgledati, ali nije propisano tko će to i kako provoditi.”

Škoro smatra da se Kolona sjećanja trebala održati, a Grbin se ne slaže.

Popušta li se crkvi?

Škoro i Grbin su komentirali i ima li crkva povlašteni položaj pri donošenju novih mjera.

“Ne bih ja to prikazivao u tom svjetlu. Mislim da nije problem ako stručnjaci kažu da se u crkvi može na sedam kvadratnih metara nalaziti jedna osoba pa da onda to isto primijenimo i na restorane. Ova situacija je apsurdna, pogledajte što se događa s propusnicama. Lako se to riješi. Svatko može uplatiti jedno noćenje blizu svog apartmana i može putovati”, rekao je Škoro.

“Zna li virus da je neki prostor crkva ili dućan, restoran ili nešto drugo?! Naravno da ne zna. Ako želimo da se mjere jednako primjenjuju i da građani imaju povjerenja u njihovu učinkovitost, one doista moraju biti jednake za sve”, smatra Grbin.

Je li Hrvatska u izvanrednom stanju?

Komentirali su i zahtjeve oporbe za aktivacijom Članka 17. koji se tiče izvanrednog stanja. Grbin smatra, u Hrvatskoj se izvanredno stanje ne proglašava nego se samo utvrđuje da ono postoji.

“Kada mi u studiju moramo nositi maske da bi zaštitili jedni druge, kad se ne možemo normalno kretati među županijama – onda je potpuno jasno da je izvanredno stanje tu. Naš Ustav kaže da se u takvom izvanrednom stanju mogu donositi mjere koje u normalno stanju se ne bi smjele donositi. Tu je razlika između nas i Vlade. Mi kažemo da su s nekim mjerama pretjerali, kao što je primjerice kažnjavanje. Takve stvari ako se i donose, trebale bi se donijeti na temelju te odredbe za postupanje u izvanrednom stanju dvotrećinskom većinom”, istaknuo je Grbin.

“Mislim da bi bilo dobro da netko definira redovno stanje stvari. Nama govore da je ovo novo normalno, ali iza toga ne stoji nikakva argumentirana rasprava. Bitno je što se čini, a čini se mnogo toga lošega i tu ispaštaju naši građani. Onda se za sve što je dobro pojavljuje spasitelj Plenković zajedno sa svojom ekipom, a za sve što je loše, optužuje se narod i onda se govori da se mjere implementiraju jer se narod ne pridržava svega”, kazao je Škoro.

Grbin o Možemo i kandidaturi za gradonačelnika

“Mi smo ušli u razgovore s potencijalnim koalicijskim partnerima na vrijeme. Nakon što sam se kandidirao za predsjednika stranke rekao sam da nemam ništa protiv toga da SDP u Zagrebu podrži za gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Ono što mi je bitno je da se okupi čitava oporba u Zagrebu, od centra ka ljevici da dođemo do najboljeg kandidata koji ima najveću šansu za uspjeh i da oslobodimo Zagreb od okupacije korumpiranog Milana Bandića. Ono što sam rekao prije šest mjeseci je ono što u SDP-u radimo i danas. Međutim, kako je za tango potrebno za dvoje, tako je i za sklapanje koalicijskog sporazuma. Razgovoru su u tijeku i nadam se da ćemo ih brzo zaključiti”, kazao je Grbin.

Škoro: Ne bih sjedio ovdje da nisam spreman biti kandidat za gradonačelnika Zagreba

Škoro je nedavno najavio da je spreman biti kandidat za gradonačelnika Zagreba.

“Ne bih sjedio ovdje da nisam spreman aza to. Jednostavno treba preuzeti poluge vlasti i treba biti spreman pokazati ljudima da se može drugačije. Domovinski pokret će biti spreman za te izbore”, rekao je, dodajući da želi vidjeti promjene.

Grbin je komentirao i navode da SDP na neki način uvjetuje da s Možemo! može surađivati, ali ne i s Radničkom frontom.

“Ne, to nije bio uvjet.”

Komentirao je i hoće li Željko Sabo biti kandidat za gradonačelnika u Vukovaru.

“Unutar SDP je odluka o kandidatu za gradonačelnika Vukovara nije donijeta. Kada bude donijeta mi ćemo ju i javno reći. Što se tiče kolege Sabe, znate da sam od njega zatražio da se povuče iz Predsjedništva SDP-a jer sam smatrao da je to za SDP teret pa ako sam smatrao da je teret za SDP da mu Željko Sabo bude član Predsjedništva, onda možete pretpostaviti što mislim o njemu kao o kandidatu za gradonačelnika Vukovara”, kazao je Grbin.

Škoro: Naravno da sam bio član Saveza komunističke omladine, svi su bili

Škoro se osvrnuo i na svoju političku prošlost.

“Meni prigovaraju da sam bio član Saveza komunističke omladine. Pa naravno da jesam, svi su bili, i Grbin je bio ako se rodio u to vrijeme. Svi koji su imali 18 godina do 1990. bili su članovi Saveza”, rekao je Škoro.

Cijepljenje protiv koronavirusa

Grbin je kazao da će se cijepiti protiv koronavirusa kada dođe njegov red.

“Moram priznati da što se tiče samog cijepljenja ja ću pitati savjet svoga liječnikaa, s obzirom na svoje zdravstveno stanje i operaciju koju sam prošao. Trenutno sam onaj koji je prebolio koronu pa možda imamo malo više vremena za razmišljanje. Međutim, kao čovjek koji zna kako ide metodologija izrade znanstvenih i stručnih radova, istraživanje bolesti je trajalo godinama i desetljećima, a ovdje ipak govorimo o situaciji gdje se u jednoj godini pojavila u jedna bolest i našlo se cjepivo. Molim Boga da je to sve skupa na dobrobit čovječanstva, međutim, čini mi se da je prekratko vrijeme da bi se upoznali svi simptomi te bolesti. Valja poslušati svoga liječnika pa vidjeti što će on reći. Naučen sam da preispitujem. Odluka mora biti na svakom pojedincu”, kazao je Škoro u emisiji N1 Televizije.