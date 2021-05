ŠKORO POZVAO BIRAČE: ’Ne odgovaram ti ja brate nikome.. .Svaki put nas prevare nakon izbora’

Autor: M.V.

Miroslav Škoro, kandidat za gradonačelnika Zagreba poslao je posljednju poruku biračima prije izborne šutnje.

“Dragi moji simpatizeri i članovi stranke. Ovo su naši prvi lokalni izbori i jako je važno da izađemo u što većem broju. Recite jasno i glasno ’ne’ i neka se to ’ne’ čuje”, započeo je svoj govor pa nastavio: “Recite ’ne’ svima koji se lažno predstavljaju, svima koji su vam do sada na prevaru uzimali glasove, a onda nakon izbora vodili politiku suprotnu hrvatskim nacionalnim izborima. Svaki puta nas prevare nakon izbora”, govori.

“Da budem sasvim jasan, recite jasno ’ne’ lažnom HDZ-u Andreja Plenkovića i njegovoj trgovačkoj koaliciji s SDSS-om Milorada Pupovca. Strankom koju je, i budimo do kraja iskreni, osnovao ratni zločinac Goran Hadžić“, tvrdi.

Nastavlja dalje govoreći kako od svojih birača želi da kažu ’ne’ budućoj trgovačkoj koaliciji HDZ-a i Možemo!, a potom i samoj stranci Možemo! nazivajući je “podružnicom stranih partija”, a opet u pitanje dovodi financiranje ove stranke. Tu pak dolazi do teorija zavjere da ta stranka želi preuzeti Zagreb, a onda i Hrvatsku, a vođena je, kako govori, stranim centrima moći i “inozemnim partijama”.

“Svi izađite na izbore. Neka se čuje vaš glas. Jedino tako će na izborima biti izabrani vaši, a ne njihovi kandidati”, govori naposljetku. Ističe kako se vodi prljava kampanja protiv njega i Domovinskog pokreta. “Na to smo navikli. To me neće niti uplašiti niti zaustaviti”, rekao je pa naveo da on “brate” ne odgovara nikome u Bruxellesu, ni u Beogradu nego samo biračima. “Izađite na izbore i shvatite – vrijeme je za pokret, u ovom slučaju Domovinski pokret”, zaključuje.

