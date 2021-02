ŠKORO PODRŽAO HOS I PENAVU PA PORUČIO PLENKOVIĆU: Domovinski pokret će biti vlast i ljudi će živjeti bolje!

Autor: Ines Brežnjak

Gost 1500-te Bujice na Z1 televiziji, koja od ponedjeljka ima novi vizualni identitet, bio je čelnik Domovinskog pokreta, dr. Miroslav Škoro.

Odmah na početku voditelj je primijetio kako Škoru s vrlo sličnih pozicija napadaju i Andrej Plenković i Aleksandar Vučić. Na pitanje koliko ga je puta Vučić prozvao samo u jednom nastupu, odgovorio je, uz podsmijeh: “Rekao bih, karakteristično za njega, tri puta!”

Domovinski pokret je u subotu održao sabor stranke i kako kaže predsjednik, spreman je za lokalne izbore.

“Spremni smo i u idejnom i u emocionalnom i političkom smislu, a sada definitivno i u organizacijskom. Na parlamentarnim izborima, a prije toga i na predsjedničkima, pokazalo se da mašinerija koju zastupa duopol i koju kontroliraju HDZ i SDP, ima tako posložene pozicije, da unaprijed znaju gdje će napraviti kakav rezultat. Služe se kojekakvim smicalicama, imaju kvote koje moraju ispuniti i njihov su ljudi na terenu interesno umreženi.”

NOVI IZBORNI ZAKON I ZAKON O DRŽAVLJANSTVU – PRIORITETI DOMOVINSKOG POKRETA









“Naša je država zarobljena”, tvrdi Škoro: “Duboka država koja vlada Hrvatskom, mehanizam izbora apsolunto je podjarmila sebi, podjarmila je i javnu nabavu, pravosuđe i Državno odvjetništvo. I to su poluge koje nikada nismo preuzeli kao narod, ali mislim da ćemo na lokalnim izborima pokazati da je to sada napokon moguće.

Na prvome mjestu liste političkih prioriteta za Domovinski pokret je promjena izbornog Zakona i Zakona o državljanstvu”, napominje Škoro.

“To je conditio sine qua non! Zakon o državljanstvu je preduvjet da vidimo tko sve ima naše dražavljanstvo, koliko imamo birača i kako izgledaju birački popisi. Ako netko ima hrvatsko državljanstvo, onda ne može imati manje prava na izborima samo zato što živi u BiH ili na Novom Zelandu. Izbornim zakonom ne smije se diskriminirati hrvatske državljane, niti ih se smije dijeliti. Svi hrvatski državljani moraju imati jednaku mogućnost da biraju i budu birani.”









Na pitanje kako to da notorni Savo Štrbac može imati veća prava od Hrvata iz Njemačke ili Australije, Škoro je odgovorio da ne poznaje Savu Šrbca, ali dobro zna što su sve dobroga za Domovinu učinili Hrvati iz Njemačke, Austrije, Australije, Amerike, Kanade, Švicarske ili Švedske:

“Znam što čine i danas, a to se najbolje vidjelo kada je bio potres u Zagrebu i sada, na Banovini. To su ljudi koji gore za ovu zemlju, njihovo je tijelo u nekim drugim zemljama u kojima rade, jer si ovdje ne mogu osigurati kvalitetan život, ali im je srce ovdje. Zaista ne znam koliko Sava Štrbac mora prevaliti kilometara ili metara da bi glasovao na hrvatskim izborima, no naši ljudi ponekad moraju putovati stotine pa i tisuće kilometara da dođu do nekog diplomatskog, konzularnog predstavništva i ostvare svoje ustavno pravo.

U svakom slučaju, Zakon o državljanstvu i Izbrni zakon valja ozbiljno protresti i promijeniti, a ne više bacati ljudima prašinu u oči i na maratosnikm sjednicama usvajati zakone koji su protivni nteresima Hrvatske države, kao što je, primjerice, Zakon o strancima.”

ŠKORO O LOCKDOWNU: U BiH nama zaključavanja!









Komentirao je i lockdown, kojem se Domovinski pokret od početka protivio, a čak pet njihovih zastupnika bilo je na prosvjedu, koji je prošli tjedan na zagrebačkom Jelačić placu organizirala udruga ‘Glas poduzetnika’.

“Prvi smo, još davno rekli što mislimo o radu Stožera. Nedosljedni su kao i cijela Vlada koja ih je politički postavila, ispolitizirani su i s njima se manipulira. Kada su izbori, onda se neke stvari mogu, posebno ako si HDZ-ovac koji čeka glasovanje na unutarstranačkim izborima… Tada ne moraš imati razmak od dva metra i možeš biti gdje hoćeš i kako hoćeš. To je toliko kontradiktorno samo sa sobom da je postalo smiješno. Ako se ne može točiti kava u kafiću, onda se ne može točiti ni u pekari. Nije lijepo da u pekari toče kavu, kao što ne bi bilo lijepo da vlasnici kafića peku kruh, svatko bi trebao raditi svoj posao… Nije lijepo da sada već na benzinskim pumpama, vani, imate stolove koji služe da bi ljudi kupili kavu i da bi sjedili… Virus je tu, ja sam ga prebolio, ne treba bježati od toga, ali valja ipak voditi računa o tome da rješenje kako se boriti s virusom valja prilagoditi našim uvjetima i našem prostoru. U BiH nema zaključavanja, bili smo na Banovini nakon potresa, sjedili smo zajedno u kombiju i bili vrlo blizu tim ljudima… Ljudi su nas, u krajnjoj liniji, htjeli i zagrliti i pozdraviti. Tim ljudima je bilo izuzetno teško u tom trenutku i puno im je značilo što smo došli. Na Banovini, koliko ja vidim, trenutno nema korona virusa.”

“Volio bih da Andrej Plenković ili bilo tko iz vladajuće trgovačke koalicije dođe i dovede mi za ruku jednu osobu kojoj su oni, ne na Banovini jer je to bilo nedavno, barem u gradu Zagrebu, obnovili nešto,” baca rukavicu premijeru vođa oporbe: “A ja ću im dovesti barem troje ljudi kojima sam sa svojom obitelji obnovio stan. To je velika razlika između njih i mene – ja djelujem.”

“Idem im na živce jer je ovo mala bara s puna krokodila”, nastavio je Škoro komentirati napade Plenkovića i njegovog agitpropa.

“Naginjemo sličnom biračkom tijelu i nitko neće reći da je za korupciju ili kriminal. Možda govorimo slično, ali živimo različito. Kada kažem da treba nešto obnoviti, onda to i obnovim, a oni samo govore, a djela – nigdje.”

ŠKORO O TOMAŠEVIĆU: Frida i ja ne gledamo Boška!

“Ne sudjelujemo u vlasti i to je naša odluka”, napomenuo je.

“Mogli smo sudjelovati, samo što nismo htjeli saviti kičmu i trgovati.”

Nastavio je komentirati vrlo radikalne napade aktualnog šefa Vlade i HDZ-a na njega osobno i DP.

“Andrej Plenković me politički dobro prepoznaje. Njemu nitko drugi nije konkurencija. Jedina osoba koja mu je konkurencija sam ja, jedina stranka koja im je konkurencija smo mi u Domovinskom pokretu. Ne prelaze moji ljudi k njemu. Nedavno je kompletna organizacija u jednom dijelu Hrvatske prešla u Domovinski pokret. I to ćemo sada početi provoditi još rigoroznije… Dosta je bilo!”

“Nisam naišao na puno ljudi poput Andreja Plenkovića, on sam sebi skuha kašu i onda se poslije toga žali”, nastavio je potpredsjednik Hrvatskog državnog sabora iz redova oporbe, pričati o premijeru, koji je prema kronologiji objavljenoj u emisiji, prvi početo napadati Škoru i Domovinski pokret: “Plenković izjavi da neće s nama i kada mi poslije toga izjavimo da mi hoćemo s njima, ali nećemo s njim, onda mi ispadnemo ovakvi ili onakvi… Nikada nismo rekli da nećemo s HDZ-om, rekli smo da nećemo s Andrejom Plenkovićem!”

Na pitanje kako to da tajkunski mediji u utrci za Zagreb favoriziraju ljevičara Tomislava Tomaševića pa ga promoviraju čak i u šetnji sa psom, Škoro je odgovorio u svom, duhovitom stilu: “Ne znam, Frida i ja nismo gledali Boška!”

VENĐELIĆ NIJE HTIO BITI PLENKOVIĆEV MEDO – NITI MEDVED!

“Čovjek sam od akcije i djela, vodim stranku koju sam napravio, pjevam pjesme koje sam napisao, nastupam na vlastitim korcentima i sve plaćam”, jasno je rekao Miroslav Škoro i napomenuo: “Nikome nisam dužan ni jednu lipu!”

“Na Banovini smo već osam sati nakon potresa, imali stotine ljudi koji su se javili nekom Stožeru civilne zaštite, a oni nisu znali što bi s njima”, nastavio je kritički govoriti o Plenkovićevoj Vladi i lošim reakcijama na katastrofe koje su nas snašle: “U šest dana, dok su se oni organizirali i shvatili da se nešto događa, mi smo već podijelili 1.200 tona potrepština i pomoći. Naših je između 100 i 300 ljudi svakoga dana bilo na terenu. Tamo smo već i na prvi pogled uvidjeli da kuće, koje su obnavljane, nisu građene sukladno zakonu. Zbog toga smo osnovali posebnu ekspertnu skupinu kako bi ljude u pravnom smislu, mogli dovesti u situaciju da pomognu sami sebi – jer država im pomoći neće! Nije se tamo srušila županova kuća, a njegov je zamjenik prvo sebi svoju obnovio. Borimo se za maloga čovjeka i dalje, pa smo s Caritasom, sa sestrom Smiljom i gospodinom biskupom Košićem dogovorili da oni ubuduće preuzimaju od nas sve što treba.”

Dr. Miroslav Škoro je u Bujici, praktički potvrdio da će HOS-ovac iz Kutine Damir Markuš na predstojećim izborima u Sisačko-moslavačkoj županiji igrati važnu ulogu kada je u pitanju Domovinski pokret.

Komentirao je i odbijenicu koju je Damir Vanđelić, kao potencijalni kandidat za Zagreb, dao šefu HDZ-a Andreju Plenkoviću: – Svaka čast Vanđeluću što nije htio biti medo kojeg vode iz dvorišta u dvorište, niti biti Medved!

ŠKORO: Ivan Penava je čovjek kojem bih povjerio svoj život, podržat ćemo ga 100 posto!

A što je s Penavom i u kakvom je on odnosu s Domovinskim pokretom i njegovim predsjednikom gradonačelnik Vukovara, zanimalo je voditelja: “Ivan Penava je čovjek kojem bih povjerio svoj život! Penava je čovjek, koji da je htio i da je bio neprincipijalan, mogao je svojim govorom na saboru HDZ-a okrenuti situaciju i danas bih ja možda bio predsjednik, ali je bio dosljedan, principijalan i ja mu zbog toga danas skidam kapu. Nakon toga je rekao – doste je bilo – i došao je k nama. Ja mu vjerujem. Čovjek je napravio puno za Vukovar, čovjek je najbolji kandidat, želi ići sa svojom neovisnom listom jer na to ima pravo i mi ćemo ga podržati sto posto i ako treba poginuti za njega jer on zaslužuje biti gradonačelnik Vukovara! To je pobjeda koju mi očekujem i koju ćemo ostvariti, ako Bog da, već u prvom krugu. Ivan Penava mora osvojiti 70 do 80 posto glasova Hrvata.”

Na pitanje je li ikada razmišljao da zasmeta Penavi nekim drugim kandidatom DP-a u Vukovaru, Škoro je odbrusio: “Nisam ja Kerum ili Grdović! Nisam ni Čačić da kažem da mogu i sa SDP-om i s HDZ-om. Ne mogu! Ja sam čovjek principa i moji ljudi imaju principe. Ja možda nisam u stanju nikoga ubiti za Hrvatsku, ali poginuti i dati život za nju, spreman sam istoga trenutka. Za istinu, istoga trenutka! To govore moje pjesme i ja od toga neću nikada odstupiti ni milimetra!”

“DA SUTRA ORGANIZIRAM KONCERT, NA NJEMU BI BILE ZASTAVE HOS-a!”

Dr. Miroslav Škoro u Bujici je jasno i glasno osudio Milanovićeve napade na znakovlje HOS-a, kao i Plenkovićevu potporu takvim stavovima: “Na mojim koncertima su zastave HOS-a otkako držim koncerte u Hrvatskoj državi. Kada bih sutra organizirao koncert, da mi se to dopusti zbog epidemoloških mjera i situacije, vjerujem da bi opet bile tamo i meni nikada smetale nisu! Nisu mi smetale onda, nisu mi smetale za vrijeme rata, ne smetaju mi ni danas! Milanović sada ima nešto protiv HOS-ovih insignija, ali mu nisu smetale 2015. godine, kada su ispred njega prodefilirali veterani HOS-a, u vojnom mimohodu povodom proslave Oluje. I Račan je potpisao nekakav papir, na kojemu se taj dio postrojbi najnormalnije inkorporirao u regularne postrojbe Hrvaske vojske. To su ljudi koji ostvaruju jednaka prava, kao što ih ostvaruju i predastavnici svih drugih postrojbi. Za mene je HOS sa svojim insignijama iz 1991. godine regularna postrojba. Bila, je i ostat će, to se apsolutno promijeniti neće! Nitko nije branio, što bi rekao moj brat Ćipe, ljudima da stave zvijezdu petokraku na čelo i da dođu takvi braniti Vukovar, ali nisu… Ljudima poput Blage Zadre bilo je savim svejedno što nosiš na kapi, bilo je samo bitno je li pucaš na Vukovar i Škabrnju ili braniš Vukovar i Škabrnju. HOS-ovci su sa svojim insignijama došli, a ovi drugi su se odlučili opkoliti naše gradove, naša mjesta i cijelu Hrvatsku.”

Na pitanje kako bi definirao današnju ideološku poziciju HDZ-a, Škoro je odgovorio: “Neki dan sam čuo premijera Plenkovića koji se hvalio tzv. narodnjaštvom HDZ-a. A mislio sam da su oni neka demokršćanska stranka. Očito je taj utjecaj Europe i EPP-a, europskog pučkog kišobrana ispod kojeg se nalaze i Plenković i Vučić, dao rezultat. Sada pored HNS-a, imamo i HDZ koji je narodnjačka stranka.”

DOMOVINSKI POKRET BAŠTINI STARČEVIĆA, RADIĆA I TUĐMANA: Imamo problema s globalistima i jugounitaristima!

Na pitanje koji svjetonazor baštini Domovinski pokret, Škoro je odgovorio prilično jasno.

“Mi kao stranka ponajviše baštinimo ono o čemu je pričao naš Starčević, ono o čemu je pričao naš Radić i ono o čemu je pričao naš Tuđman. Baštinimo sve što nacionalno pozitivno diše, pa i kralja Tomislava, ako treba! I Matiju Gupca, što bi rekli neki naši, ali i onaj dio nacionalno svjesne ljevice. Nemamo s tim nikakvoga problema, ali imamo problema s jugounitaristima i sa onima koji se predstavljaju u globalističkom smislu, iznad interesa Hrvatskog naroda. Mi smo u tom smislu, zaista jedna suverenistička stranka. Poštivamo svoju tradiciju, a svjesni smo stečenih sloboda.”

Na pitanje, što mu je trebalo da ulazi u politiku i troši svoj novac i zašto nije ostao u HDZ-u gdje uglavnom troše tuđi novac, Škoro je odgovorio: “Mogao sam ja svašta… Mogao sam ostati u Minstarstvu vanjskih poslova, mene otamo nitko nije otjerao, nego sam dao ostavku. Mogao sam s malim djetetom i ženom ostati u Americi, a ne se vratiti u hrvatski ratni vihor. Mogao sam ostati na nekakvom poslu, gdje sam kao menadžer, ostvarivao jako dobre rezultate… Međutim, odlučio sam biti poduzetnik, a sada sam ušao i u politiku… Mogao sam biti u HDZ-u, ali nisam… Nisam htio jer imam obraz i imam čast! Vidim, zaključujem i nemam pravo ostati po strani zbog svoje djece! Nemam pravo zbog svojih prijatelja i obitelji. Nemam pravo zbog svoje države i naroda kojeg volim, okrenuti glavu od stvari za koje vidim da se rade na krivi način, na štetu moje djece, na štetu moje obitelji i na štetu moga naroda, moje Hrvatske države. Komotne pozicije i sinekure su za uhljebe koji ne mogu napraviti više i bolje. A ja sam ipak odgojen tako, i moja sestra zajedno sa mnom, da stremimo poštenim radom napraviti najviše što se može, i da pri tome ne činimo nikad ono što ne bismo voljeli da drugi čine nama. Ako je nešto istina, za tu istinu treba biti spreman dati i svoju glavu.”

“ZA RAZLIKU OD ONIH8 S PRŠUTOM NA ČELU, JA NISAM DUŽAN NIKOME NI LIPE!”

Na pitanje imaju li njegovi glavni konkurenti – Andrej Plenković i Peđa Grbin u svojim radnim knjižicama dana radnoga staža izvan državnog sektora, Škoro odgovara: “Ne znam za njih, ali ja imam najmanje trideset godina! Tek sam neko kraće vrijeme bio generalni konzul i samo osam mjeseci u Saboru, a sve ostalo na tržištu. Sam sam platio svoj doktorat, a sada i docenturu…”

“To što je nekim ljudima politika čaša vina na šanku i da pojedu ono što se treba baciti ili da gledaju neke svoje sitne interese jer nigdje ništa drugo ne mogu raditi, takva politika mene ne zanima,” zaključio je svoj nastup u jubilarnoj, 1500. Bujici dr. Miroslav Škoro: “Ja sam čovjek iz realnog sektora, gospodarstvenik. Za razliku od nekih drugih, koji se špinće da su iz realnog sektora, stave si pršut na čelo i ostanu dužni milijardu i po’ kuna ljudima, ja nisam dužan nikome! Ja sam čovjek koji, kada bude u poziciji, a poručujem Andreju Plenkoviću da ću biti, onda će svi živjeti bolje.”