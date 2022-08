ŠKORO PODIJELIO SJEĆANJA NA MISLAVA BAGU! ‘Dva događaja su nam svima zajednička’: Prisjetio se svega, ‘gledatelji i slušatelji su navijali’

Autor: Dnevno.hr

Otkad je stigla potvrda o smrti urednika i novinara Mislava Bage, ne prestaju reakcije iz novinarskog i političkog svijeta.

Mnogima se profesionalna ili privatna sudbina ispreplela s prerano preminulim novinarom pa je tako svoj odnos s njim opisao i nesuđeni predsjednik i premijer te popularni pjevač dr. sc. Miroslav Škoro.

Emocije su velike

“Dva događaja su nam svima zajednička i u njima smo isti: rođenje i smrt. Kada dođemo na ovaj svijet, svi nam govore da smo bebe, a tek poslije postajemo kuharice i kuhari, liječnice i liječnici, pjevačice, pjevači, novinari… Često sam sjedio nasuprot Mislava Bage dok su oko nas zujale kamere. Razgovarali smo, a gledatelji i slušatelji su navijali. On je bio novinar, a ja političar. Nedostajat će mi naši razgovori, prijatelju. Prerano si došao do te druge točke kada svi opet postajemo isti i napuštamo ovaj svijet. Vjerujem da ćemo razgovarati opet… Do tada, počivaj u miru, Mislave”, napisao je Škoro.

Podsjećamo, Bago je pronađen mrtav u četvrtak u ranim jutarnjim satima u Martićevoj ulici u Zagrebu.

Zasad nema službenih informacija o uzroku smrti.

Mislav Bago je rođen 1973. u Zagrebu. Osnovnu školu završio je u Velikog Gorici, a gimnaziju u Zagrebu. Nakon mature upisao je Fakultet političkih znanosti na kojem je i diplomirao.

Nagrađivani novinar

Bago je karijeru započeo kao novinar/istraživač na HRT-u u redakciji TV Parlamenta. Samo godinu dana nakon toga radio je priloge za redakcije informativnog i religijskog programa. Istovremeno pratio je Hrvatski sabor i stranački život. U unutarnjoj politici specjalizirao se za rad Vlade i Hrvastkog Sabora. Od 1995. godine sudjelovao je u stvaranju svih izbornih emisija, te je aktivno pratio sve procese vezane uz izbore. Godine 2001, bio je prvi autor izbornog projekta. Mislav je isto tako bio i urednik emisije Otvoreno od 2006. do 2008. Godinu dana nakon toga postao je novinar i urednik na Novoj TV. Od početka je sudjelovao u svim važnim projektima u predsjedničkim, parlamentarnim i lokalnim izborima te izborima za Europski parlament.









Pratio je sve velike događaje i političke afere, te one koje su uvelike utjecale na hrvatsko društvo kao što je poplava u Slavoniji. Dobitnik je i niza nagrada za svoj rad. Nagradu Marija Jurić Zagorka HND-a dobio je 1998. za najbolju reportažu, a 2003. i 2006. za najbolji intervju, za seriju intervjua s bivšim premijerima Ivom Sanaderom i Ivicom Račanom dobio je nagradu Novinar godine 2006.