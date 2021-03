ŠKORO OTKRIO ŠTO MISLI O MILANU BANDIĆU! Građanima Zagreba dao veliko obećanje: ‘Ja ovo ne obećajem, ja ću to napraviti’!

Autor: N.K

Predsjednik Domovinskog pokreta i kandidat za gradonačelnika Zagreba te stranke, Miroslav Škoro u razgovoru za Hinu je otkrio što nudi građanima Zagreba i što misli o ostavštini pokojnog gradonačelnika Milana Bandića.

Škoro je naglasio kako je grad Zagrebu u jako lošem stanju nakon lošeg upravljanja zadnjih 20 godina, ali da se za četiri godine puno toga može napraviti, pa čak i proračun dovesti u suficit od 900 milijuna kuna.

“Prije svega, treba napraviti ozbiljno dubinsko snimanje stanja financija grada Zagreba. Smatramo da treba učinkovitije koristiti gradsku imovinu, ne je rasprodavati pod svaku cijenu i smatramo da poticaji poduzetnicima trebaju biti veći. Također, nema razloga da prirez u Zagrebu bude najveći u državi, i on se u određenom razdoblju s 18 posto može smanjiti za nekoliko poena”, rekao je Škoro i najavio mogući suficit za četiri godine.

“Grad za četiri godine može izaći iz minusa”

“Isto tako, siguran sam da se iz sfere deficita, minusa, manjka i javnog duga, može u roku od četiri godine doći u suficit od barem 800, 900 milijuna kuna. Grad Zagreb može u roku od 4 godine zatvoriti Odlagalište otpada Jakuševec, biti grad koji umjesto da plaća 25 milijuna kuna za zbrinjavanje plastičnog otpada, može priskrbiti 100 milijuna prihoda upravljanjem tom vrstom otpada. Zagreb ima problem s prometnom infrastrukturom jer ga u smjeru istok-zapad presijeca željeznička pruga. Ona treba biti ili podignuta ili spuštena, i kao takva postati okosnica prometa. Grad Zagreb se izgubio u lošem upravljanju zadnjih 20 godina. Moramo ga ponovno pronaći i to ćemo i napraviti te ga zajedno obnoviti”, poručuje Škoro koji je građanima obećao besplatne vrtiće i besplatni javni prijevoz za umirovljenike.

Škoro obećao besplatne vrtiće

Na pitanje zašto smatra da glavnog gradu gdje je prosječna plaća najveća u državi trebaju besplatni vrtići Škoro odgovara:









“Zato što si grad to može dopustiti – da ima besplatne vrtiće, da umirovljenici imaju besplatan prijevoz. To je naš novac. Ja to ne obećavam, ja ću to napraviti. Na proračun koji je veličine grada Zagreba, znate li što znači tih par desetaka milijuna kuna? Ništa. Grad Zagreb i dalje mora biti socijalno osjetljiv, moramo i povećati tu razinu osjetljivosti, jer to je novac koji pripada građanima”, zaključio je Škoro.

“Škoro o Milanu Bandiću”

Govorio je suptilno i ostavštini Milana Bandića. Sebe smatra čovjekom koji bi vodio grad bolje od njega i potpuno suprotno od Milana Bandića.

“U demokraciji smo svi krivi za probleme. Prozivati bilo koga bez dokaza, prije svega je nepristojno. No, ne izbjegavam odgovor na pitanje o političkom naslijeđu Milana Bandića. Kada su u pitanju politički stavovi i viđenje upravljanja gradom poput Zagreba, tada mogu reći da sam u potpunoj suprotnosti od stila i modela kojim je upravljao Milan Bandić. Mislim da je bilo puno toga što se moglo riješiti jednostavno i učinkovito, a nije, dok su se neke stvari radile bespotrebno, radi osobne promocije”, rekao je Škoro nadodavši kako očekuje odličan uspjeh na izborima jer je pod njegovim vodstvom Domovinski pokret postao jedna od najvećih političkih snaga u državi. “Na predsjedničkim izborima osvoji osam 465 tisuća glasova, a u gradu Zagrebu 90 tisuća”, zaključio je Škoro.