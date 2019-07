Škoro objasnio što znači biti ‘narodni predsjednik’ i odlučno odbacio tezu da je nečiji projekt

Autor: Dnevno/Dr. K.

Od kada se službeno kandidirao za predsjednika Republike Miroslav Škoro je jedna od glavnih priča u medijima. O tome zašto se kandidadirao i što namjerava ako pobjedi na izborima Škoro je objasnio u razgovoru za Večernji list.

“Fizičari bi rekli da je to momentum, a vjernici da je to prst Božji. Mislim da je to posljedica toga što sam nakon operacije prošle godine dobio bonus u životu, a u medijima priliku da se pojavljujem češće nego što je to uobičajeno, među ostalim i zato što se ove godine proslavlja 30 godina pjesme “Ne dirajte mi ravnicu”, pa se rodila ta ideja. Ne znam gdje i kako. Najprije se na Facebooku pojavio profil “Škoro moj predsjednik”, potom sam bio u jednoj anketi…”, rekao je Škoro.

“Ne želim biti dnevnopolitički komentator, no vidljivo je da su lideri nekih političkih partija iskoristili tu situaciju da homogeniziraju svoje stranke i svoje biračko tijelo i da ponovno podijele narod prema tipičnom obrascu ljevice i desnice. Ako bi se takva situacija dogodila kad ja budem predsjednik države, tada bi mogla profunkcionirati jedna od točaka koje sam naveo u svom programu, a to je da predsjednik ima pravo raspisivanja zakonodavnog referenduma. Ovo bi bila zgodna prigoda da se raspiše referendum s prijedlogom zakona o ispitivanju podrijetla imovine i oduzimanju nezakonito stečene imovine. To ću učiniti kad pobijedim na izborima. Neka se najprije istraži moja imovina, a onda imovina svih ostalih političara i dužnosnika. To bi bilo najpoštenije, jer ovo što se događa jednostavno nije dobro. Ne može više po onoj tko je jamio, jamio je”, rekao je.

Objasnio je i što za njega znači biti “narodni predsjednik”. “To znači da narod mora imati mogućnost participirati u upravljanju zemljom, i to ne samo jedanput u četiri godine. Ako je narod dovoljno pametan i sposoban da jedanput u četiri godine bira parlament, zašto bi za sve drugo bio nesposoban. Zar će parlament biti željeznički kolodvor kroz koji će Vlada slati zakone poput brzih vlakova? U hrvatskom parlamentu sad je najvažnije da se većina okupi u petak u 12 sati i glasuje. No to nije tako zamišljeno Ustavom, koji u članku 1. kaže da vlast proizlazi iz naroda i da pripada narodu. Znači, mora postojati netko tko će u ime naroda reći: ne može to tako! Predsjednik države ne može biti fotomodel, zato tražim veće ovlasti”, rekao je.

“Odbijam mogućnost da sam ičiji projekt. Ja to po svom habitusu niti želim niti mogu biti. Kad budem izabran, sam ću odlučiti o imenovanju i razrješenju savjetnika i za to mi neće trebati pomoć nekih službi. Primijetio sam u anketama i kako neki misle da nemam dovoljno obrazovanja. Očito nije dovoljno iskomuniciran podatak da imam više obrazovanja nego neki kandidati zajedno. No ako to nije dovoljno, kad budem predsjednik, upisat ću još jedan doktorat, vidim da se i to stigne. Omalovažavaju me svi koji impliciraju da sam nečiji projekt”, rekao je Škoro.

Otkrio je i što će ako ne uspije postati predsjednik. “Ne čeka me nikakva fotelja ni u NATO-u ni u Uniji, radit ću i dalje svoj posao, ali ono što sam htio već sam postigao, razgovaramo na drugoj razini. Kažu, Škoro je samo pjevač, komičar, ovo, ono… Da, ja sam i pjevač, i komičar, i glumac, i pisac, i skladatelj, i inženjer, i ekonomist, i doktor znanosti, ali svojim istupom od pet minuta stvorio sam više frke u političkom prostoru nego što su mnogi koji su za to plaćeni učinili u posljednjih jako puno godina”, zaključio je Škoro.