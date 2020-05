ŠKORO O PETOKRAKI: Evo što bih učinio da je umjesto ZDS bila petokraka u Okučanima!

Autor: Dnevno

Čelnik Domovinskog pokreta, Miroslav Škoro, gost je Dnevnika N1 televizije.

Rječnik Davora Bernardića

“Mislim da se u zadnje vrijeme događaju stvari u kojima diplomati s dugogodišnjim iskustvom, ali i ljudi koji su čelnici naših stranaka koriste riječi koji zaista nisu primjereni javnosti. Mislim da to nije potrebno, ne trebamo se spuštati na tu razinu”, smatra Škoro.

Reagirao je i na Milanovićev odlazak iz Okučana.

“Tim nekakvim uličnim žargonom frajerluka, barem iz kraja iz kojeg ja dolazim. Znači, svako vrijeme ima te svoje frajere, nazovimo to tako. Treba u svakom vremenu znati primjereno reagirati. Reagiranje post festum malo nalikuje na situaciju u kojoj vi odete kod neurologa pa vas on udari onim čekićem u koljeno, a vi nakon dva dana mrdnete nogu i kažete “sve je uredu”. Dakle, gospodin Milanović i gospodin Jandroković i gospodin Plenković, svi ti ljudi imaju dovoljno godina da su mogli na tako neke stvari reagirati 1991., 1995., 2001., 2011. 2020. je malo deplasirano.

Radi se o hrvatskim braniteljima koji imaju svoj status i prema tim ljudima treba nastupiti s uvažavanjem, treba nastupiti s razumijevanjem, ne treba praviti od toga eksces iz jednostavnog razloga što u vremenima o kojima govorimo kada su ti dečki bili frajeri onda mnogi drugi nisu bili frajeri. Prema tome, valja spustiti loptu na zemlju i razgovarati o svemu snagom argumenata, a ne uvlačiti kompletnu hrvatsku političku scenu u jedan igrokaz. I danas smo svjedoci igrokazu da će HDZ navodno prekinuti suradnju s gospodinom Bandićem. Dakle, očito ne da su izbori pred vratima, nego smo mi već debelo u izbornoj kampanji”, rekao je Škoro.

Što bi učinio da se našao u sličnoj situaciji da su ga provocirali s majicama na kojima je crvena zvijezda?

“Ne bih sigurno napustio nikakav skup. Postoji način da se riješe sve situacije pa tako i ta. Osim toga, nije uloga predsjednika republike da reagira na takav način. Postoje organi u ovoj zemlji koji moraju reagirati na takve situacije. Nije mjesto predsjednika republike na takvoj komemoraciji da dodatno dijeli već podijeljeni narod.

Na inicijativu Suverenista da građani mogu opozvati predsjednika Republike, kaže: “Nisam ustavnopravni stručnjak, iako sam tražio ustavne promjene. Samim tim predstavljam jednu opciju koja je sasvim sigurno kontra sustava. Može li se Ustavom to regulirati, treba konzultirati ustavne stručnjake”, rekao je Škoro.

Upitan da komentira izjavu Hrvoja Zekanovića kako se mjesecima nisu čuli, iako su koalicijski partneri, Škoro je kazao: “Ja se čujem s ljudima iz Hrvatskih suverenista. Osim toga, nisam ja u tom Domovinskom pokretu sam. Ne bih to tako gledao i tumačio. Mi smo vrlo blizu tih dogovora i razgovora.”

Komentirao je i prozivanje Andrije Hebranga da je 1991. pobjegao u Ameriku.

“Ne, ja sam se vratio s djetetom od pet mjeseci. A ima i neke insinuacije na mog strica, trebao bi reći mojoj strini da stric nije bio zidar, nego general-major. Savjetujem Hebrangu, ako ga nešto zanima, da me nazove. To je širenje lažnih vijesti.”

Ja gospodinu Hebrangu i svim tim ljudima savjetujem da ukoliko imaju nekih nepoznanicama neka ne politiziraju, nego da me nazovu”, rekao je.

Potezi vlade u koronakrizi

“Koronakriza je nešto sasvim nepoznato i sasvim novo. U toj cijeloj situaciji neki su se našli manje ili više uspješno. Vlada je u namjeri da zaštiti ljude otišla možda jedan korak predaleko. Lako je poslati nekoga u izolaciju i ekstrem, ali se iz toga moramo vratiti. Morat ćemo se dodatno zadužiti, a kada se dodatno zadužimo nismo se zadužili samo mi, a ne i naša djeca”, rekao je Škoro.

Komentirao je i činjenicu da je tvrtka njegove supruge dobila novac od države kao pomoć gospodarstvu zbog koronakrize.

“Što se toga tiče, to je opet jedan spin koji je nevjerojatan. Dakle, bruto plaće tvrtke koju vodi moja supruga su 60 tisuća kuna. U toj cijeloj priči oko poticanja hrvatskog gospodarstva ta firma je dobila 19 500 kuna, nitko nije izvijestio da je isti taj mjesec platila 13 pretporeza na dobit, ali manje je važno to. Važno je da se ta firma bavi poslovima koji uključuju organizaciju koncertne djelatnosti i trgovinom vinom. Dakle i jedno i druge je zaustavljeno. Sad je bilo pitanje – ili ići na to da se otpuštaju radnici ili tražiti načini kako da se radnicima u cijelosti isplati plaća. Ako je sporno tih 19 500 kuna, onda mislim da smo na jako niske grane spali. Dijeliti mlijarde, a da je sporno 19 500 kuna je jako nisko”, ističe.