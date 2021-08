ŠKORO NE ODUSTAJE! NIŠTA NIJE GOTOVO, VRAĆA SE! ‘ULAZIM U RING’: ‘Izdržao sam pljuvanje borca bodrenog plaćenom publikom!’

Autor: N.K

Danas se održava Dan pobjede i Domovinske zahvalnosti s centralnom svečanosti u Kninu gdje su za govornicom govore održali branitelji i cijeli državni vrh. Da su se stvari drugačije odigrale, tamo bi možda bio i Miroslav Škoro kao predsjednik Domovinskog pokreta.

Doduše, predstavnici Domovinskog pokreta u Kninu nisu sudjelovali u službenom dijelu protokola na stadionu, zbog, kako je rekao Stipo Mlinarić, “barikada na ulazu”.

Škoro se ipak oglasio povodom Oluje na svom Faceobooku i otkrio kako je na Mirogoju zapalio svijeću. Osim njegove supruge, nitko nije bio u njihovoj pratnji.

“Izdržao sam pljuvanje”

Zanimljivo, u objavi je rekao kako je do sada šutke promatrao kako ga se pljuje, ali da od sutra i on ulazi u ring.

“Danas je četvrtak, 05. kolovoza 2021. godine – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Čestitam svim braniteljima, Hrvaticama i Hrvatima i svim hrvatskim žiteljima. Čestitam i zahvaljujem na sreći da smo doživjeli ono što su snili i željeli naši predci. 💙🇭🇷

Tome u čast, jutros sam sa suprugom otišao do križa na Mirogoju i zapalio svijeću.

Na današnji dan sam godinama imao koncerte i vrtile su se neke moje pjesme koje govore o vremenu u kojima se stvarala naša samostalna Hrvatska i o herojima tog vremena.

Šutio sam petnaest dana i gledao sa strane kako je u ringu samo jedan borac koji mi, bodren plaćenom publikom, opet pljuje u lice i vrijeđa dostojanstvo. Izdržao sam, kao i svaki put do sada, jer su mi uzor upravo ljudi koje danas slavimo. I njih su ti isti pljuvali, osuđivali, pribijali na stup srama i rugali im se, i nikom ništa. Istinu je moguće sakriti neko vrijeme, ali je ubiti ne može nitko. U ovih petnaest dana, moj sin Matija i ja smo napisali pjesmu. Poklanjamo vam tekst u prigodi praznika.

I on ulazi u ring

Izdajnici i heroji

Pošten čovjek biti, ponos je i dika,

a nema ništa gore, k’o kad majka rodi izdajnika.

Taj prevarit hoće i tuđeg i svoga,

lagat’, otet’ drugom, jer on nema ni vjere ni Boga.

Ruke vodom pere, dok ga narod gleda,

al’ izdajnik ne zna, da se obraz nikad oprati ne da.

Oduvijek je tako, to ne vrijedi kriti,

i što veli Pjesnik: oduvijek je Hrvat tako teško biti

A heroja pronaći ćeš teško,

on ne priča o djelima svojim.

I upamti, reću ti još nešto,

poznat ćeš ga u pjesmama mojim

i po suzi iskrenoj,

koja pada kada daje život svoj.

Danas slavimo, a sutra… Sutra je novi dan, sutra i ja ulazim u ring.

#MiroslavSkoro 💙🇭🇷