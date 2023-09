‘Skoro nas je ubilo’ Javili se Hrvati iz razrušenog Marakeša, broj poginulih prešao 2000

Autor: I.G.

Jak potres u u petak navečer pogodio je Maroko. Prema najnovijim informacijama više od 2000 ljudi poginulo je u potresu magnitude 6,8, objavila je u subotu državna televizija al-Aoula, a prenosi CNN. Broj ozlijeđenih dosegnuo je 1832, uključujući 1404 koji su u kritičnom stanju, navodi al-Aoula, pozivajući se na ministarstvo unutarnjih poslova. Nažalost, ove brojke rastu velikom brzinom pa se može očekivati još više žrtava stravičnog potresa.

Marokanski kralj Mohammed VI u subotu navečer proglasio je trodnevnu nacionalnu žalost. Zastave će se vijoriti na pola koplja na svim javnim zgradama, navodi državna novinska agencija.

Društvene mreže preplavljene su snimkama nadzornih kamera koje su zabilježile sekunde u kojima je tlo u Maroku počelo podrhtavati, a zgrade se urušavati.





Proglašena su tri dana žalosti

Marokanski kralj Muhamed VI izdao je zapovijed da se osnuje komisija zadužena za pružanje pomoći unesrećenima, javlja CNN. Kralj je predsjedao radnim sastankom na kojem su ga vladini službenici informirali o izgubljenim životima i nastaloj šteti.

‘Kao da ćemo poletjeti’

Supružnici Drago i Sonja Palestrina Mazić, Hrvati koji vode mali obiteljski hotel, javili su se HTV-u iz Marakeša. Neozlijeđeni su i na sigurnom, no ovo im nažalost nije prvi potres.









“Ja sam jedan potres doživjela u Sloveniji, drugi u Zagrebu, ovaj je bio najjači. Moj muž je zaspao, krenula sam ga buditi. Bilo je kao da ćemo poletjeti”, rekla je za HTV Sonja.

“U Zagrebu smo u novoj zgradi i nekako je skroz drugačiji osjećaj nego ovdje gdje je sve staro. Bilo je baš iznenada”, dodao je njezin suprug.

“Nemaš se gdje skloniti, a trajalo je puno dulje nego u Zagrebu”, rekla je Sonja.





U potresu se srušio dimnjak na njihovom obiteljskom hotelu. “Pao je s desetak metara, skoro nas je ubilo”, kazao je Drago i istaknuo kako je problem što se u slučaju potresa građani nemaju gdje skloniti. ‘Vidjela sam kako se zgrade miču’

“Osjetili smo vrlo snažno podrhtavanje i shvatio sam da je potres”, rekao je Abdelhak El Amrani, 33-godišnjak iz Marakeša, za novinsku agenciju AFP.

“Vidjela sam kako se zgrade miču. Onda sam izašla van i tamo je bilo puno ljudi. Svi su bili u šoku i panici. Djeca su plakala, a roditelji su bili izbezumljeni”, kazala je svjedokinja užasa.

“Nestalo je struje na 10 minuta, kao i (telefonske) mreže, ali se onda vratilo. Svi su odlučili ostati vani”, rekao je.

Kaos u Marakešu

Čini se da je grad Marakeš teško pogođen. Njegovo povijesno središte je pod zaštitom UNESCO-a.

Neke zgrade u starom gradu Marakeša su se srušile, rekao je jedan stanovnik novinskoj agenciji Reuters.

Mnogo stanovnika odlučilo je ostati izvan svojih domova u slučaju da grad zadese snažni naknadni potresi.

Geofizički centar Maroka poručio je kako se potres dogodio u području Ighila, u planinama Visokog Atlasa. Magnituda potresa iznosila je 7.2, a geološki institut SAD-a procijenio je magnitudu potresa na 6.8 i rekao da je bio na relativno maloj dubini od 18.5 kilometara.

Planinsko područje

Inače, Ighil je planinsko područje s malim poljoprivrednim selima koje se nalazi se oko 70 kilometara jugozapadno od Marakeša. Potres se dogodio nešto iza 23 sata po lokalnom vremenu.

Lokalni dužnosnik je potvrdio da se većina smrtnih slučajeva dogodila u planinskim područjima, što otežava spašavanje.

Spašavanja u tijeku

Stanovnici Marakeša rekli su da su se srušile neke zgrade u starom gradu, mjestu UNESCO-ve svjetske baštine, a lokalna televizija je prikazala slike srušenog minareta džamije s ruševinama koje leže na smrskanim automobilima. Montasir Itri, stanovnik planinskog sela Asni u blizini epicentra, rekao je da je većina kuća tamo oštećena.

“Naši susjedi su pod ruševinama i ljudi naporno rade na njihovom spašavanju, koristeći raspoloživa sredstva u selu”, posvjedočio je.