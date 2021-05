ŠKORO NAKON PORAZA: ‘Mi smo svjetlo na sceni demokršćanstva, nismo kontaminirani! Čestitam Tomaševiću, neće mu biti lako’

Autor: Mia Peretić

Tomislav Tomašević premoćno je pobijedio Miroslava Škoru u drugom krugu lokalnih izbora i novi je gradonačelnik Zagreba.

Nakon gotovo 98 posto obrađenih biračkih mjesta ima više od 90.000 glasova prednosti pred konkurentom iz Domovinskog pokreta.

“U 15 mjeseci to dijete je postalo samostalno, ne samo hodati, već zna trčati i samo preko ceste, imamo 160 podružnica, preko 12 tisuća članova, večeras je to dijete dokazalo da u drugom krugu mu se može čestitati. Mi smo ostvarili svoje ciljeve i možemo reći da imamo preko 400 vijećnika, da je Penava ostao gradonačelnik Vukovara. Domovinski pokret je ozbiljna politička snaga, moramo se boriti i kada je izgledno da nećemo pobijediti, to je naš moto. Znam da će reći da je Škoro tri puta izgubio, imamo svoj put, mlada smo stranka, predstavljamo svijetlo na sceni demokršćanstva, nismo kontaminirani, građani koji su htjeli promjenu”, rekao je Škoro.

Čestitao je onima koji su mu dali glas, to je preko 105 tisuća glasova, a čestitao je i Tomaševiću.

“Poručujem da ćemo se nastaviti boriti s anomalijama, razotrkivat ćemo djelovanje pojedinih uloga u civilnom društvu”.

Rekao je da želi zahvaliti čovjeku koji je ostavio cijelog sebe na terenu, Mariju Radiću.

Zahvalio je i svim suradnicma.

“Hvala još jednom, svi smo nešto naučili, imamo razloga biti sretni i ponosni, nastavit ćemo djelovati u skupštinama, vijećima, kao politička stranka, analizirat ćemo ovo i spremati se za slijedeće izbore na kojima ćemo napraviti dobar rezultat. Nemojte odlaziti jer mi dolazimo, tako bi Bog pomogao!”.