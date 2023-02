SKORO INCIDENT U SABORU! Lete udarci Plenkoviću, spominje se vrući ples: ‘S Pupovcem ste zaplesali kozaračko kolo’. Opet na tapeti Ukrajina: ‘Recite Zelenskom da uzme Kadirova u koaliciju’

Nastavlja se sjednica Hrvatskoga sabora, a popodnevni termin počeo je vatreno.

Naime, prvi put otkako je u listopadu 2016. preuzeo premijersku dužnost, Sabor raspravlja o opozivu Andreja Plenkovića.

Događa se to na prijedlog 33 oporbena zastupnika. Pitanje povjerenja Plenkoviću inicirao je Domovinski pokret koji je, u suradnji s ostalom oporbom, prikupio potrebne potpise da se taj prijedlog nađe u saborskoj proceduri. Oporba navodi da su brojni razlozi za premijerov opoziv – od afere Janaf, preko milijardu kuna izvučenih iz Ine i zatvaranja sisačke Rafinerije, izostale obnove i zdravstvene reforme do afere ‘sms’. Ovo je prvi takav pokušaj oporbe, otkad je premijer Plenković preuzeo kormilo vlade 2016. godine, nakon odlaska Tihomira Oreškovića.





Sjednicu pratimo iz minute u minutu

21:45 Raspudić: Prave nas budalama

“Nije problem što Milić kadrovira po Hrvatskim šumama, nego Milić tvrdi da je poslao poruku da pita za prijatelja. Zašto nije pitao prijatelja? Prave nas budalama. Neće biti prijevremenih izbora, osim ako ga europski tužitelji uhite”, rekao je Nino Raspudić.

“I nakon Sanadera su se svi pravili da ga ne znaju”, rekao je.

Raspudić je pitao Plenkovića hoće li on i njegova djeca ostati u Hrvatskoj nakon što ode s vlasti.

Govor je nastavio Grmoja. Kaže da je Plenković pobjegao. “U kojoj civiliziranoj državi bi na položajima ostali ovakvi kao Marko Milić i Katičića koji su razotkriveni u namještanju poslova? U kojoj državi bi ostala glavna odvjetnica koja je skrivala slučaj Gabrijele Žalac?”, pitao je Grmoja.

“Svi znamo da Plenković neće biti smijenjen u idući petak, ali neće ostati zauvijek na vlasti. Može mu se dogoditi i da ostane u zatvoru”, rekao je.









21:25 Pauza 10 minuta pa rasprave po klubovima

Zadnji je replicirao Željko Sačić koji želi da se dozna istina o posvojenjima iz DR Kongo.

“Poštovani Sačiću, postoje samo dva pravca djelovanja, jedan je pravna zaštita državljanima i da se od strane svih nadležnih tijela rasvijetli pitanje posvojenja iz Konga. Imamo saznanja da se djecu koja su već u Hrvatskoj posvojena, dovodi u situaciju da im se dobacuje i komentira neprimjereno, uvijek ću se usprotiviti tome”, rekao je za kraj Plenković.









21:10 Domovinski pokret: Zašto hrvatska nafta ide na preradu u Mađarsku

Zašto je dobro da se hrvatska sirova nafta na prerađuje u Hrvatskoj nego ide prema Mađarskoj?, pitao je Penava Plenkovića.

“Vjerujem da nešto malo znate o pitanju Ine, kolega vam tu dovodi ljudi iz povijesti Ine, sjetit ćete se čija je Vlada odlučila prodati Inu, 25 plus 1 dionica, ja nisam potpisao nikakav dokument, nemojte se smijati”, odgovorio je premijer.

Danijel Spajić pitao je i koliko je puta Gabrijela Žalac tajno bila kod na sastanku?

“Plenković kaže da je mladić koji je pucao pred vladom i ranio policajca bio okružen članovima Domovinskog pokreta. To je bio teroristički akt”, rekao je Plenković.

20:55 HDZ još malo hvali Plenkovića

Rade Šimičević (HDZ) kaže da nije korektno da oporba u zahtjevu za opoziv nije navela uvođenje eura i Pelješki most.

“Njih veže patološka mržnja prema HDZ-u i svim HDZ-ovcima”, rekao je. Josip Borić (HDZ) kaže da mu nije jasno zašto oporba želi opozvati Plenkovića.

20:45 Peović: Mi smo u bogatom društvu, a peremo čaše

Katarina Peović (RF) kaže da Hrvatska nije 15. najbogatija zemlja. “To je kao da kažete da smo u bogatom društvu, a mi peremo čaše”, rekla je Peović.

Plenković je nabrojao 15 zemalja koje su članica NATO-a, EU, eurozone i šengenskog prostora, među kojima je i Hrvatska. “To ako vi želite poistovjetiti to s najrazvijenijim zemljama, to je vaša stvar”, rekao je.

20:34 Bauk: Dragi Andrej, namigni tri puta ako te AP oteo

“Dragi Andrej, ovo s AP nije do nas. Vaši su vam uvalili. Mislim da su AP i Plenković u sukobu. Plenković kaže da je to demokracija, AP bi zaustavljao Reuters. Ključno je to pitanje, tko stoji pred nama, europejac ili autokrat”, pitao je SDP-ovac Arsen Bauk.

“Andrej, ako te AP oteo, namigni tri puta, Kliman će dovesti nekoga da te spasi”, dodao je još SDP-ovac.

“Kliman će dovesti nekoga uz asistenciju Radolović. Ne bojte se, Vlada ne zaustavlja medije”, rekao je Plenkovića i Milanovića nazvao ruskim sponzorom.

Zekanović se opet uključio.

“Drago mi je da je Bauk spomenuo Milanovića, šefa oporbe, koji ovo prati s Pantovčaka, pripremite se za koji dan, kada dođete vi, Raspudić i Grbin kod njega, uši će vam izvući jer ste ovo loše izveli”.

Zekanović dobio treću opomenu i ne može više govoriti.

20:20 Zekanović: Zašto nitko ne brani Grbina?

“Zašto Penava ne napada Grbina koji je maznuo 50 tisuća kuna. SDP-ovci, zašto nitko ne brani Grbina”, pitao je Zekanović te rekao da postoje dvije stranke SIP.

“Jako ste informirani, puno toga znate što se ne vidi na prvu, birači znaju da ima dva SIP-a. Ne znam zašto nitko ne brani Grbina, on je negdje nestao. Dok je njega, sve je ok, samo neka nastavi kako radi”, sretan je Plenković.

20:05 Ovako HDZ-ovci vole šefa: Snažan ste i karizmatičan

Ankica Zmaić (HDZ) Plenkoviću je rekla da je snažan i karizmatičan lider te ga pitala zna li tko je pokrovitelj ove predstave? Njezino pitanje izazvalo je smijeh u oporbi.

“Što jest, jest, oporbi ne ide”, kratko je odgovorio Plenković.

Na to je reagirala Sandra Benčić u svojoj replici.

“Prvo nam odgovorite, jeste li vi pisali ovo pitanje? Spominjete se u porukama Žalac i Rimac, koliko ste takvih sastanaka imali?”.

“Prvo, Ankica i ja smo cijeli dan to pisali da bi vam bilo zabavno. Dok je Penava govorio, porukama smo se trudili da bude zabavnije publici. Na zahtjev ministrice održana je jedna prezentacija, taman kad smo izbacivali Mostovce iz Vlade. Često primam izaslanstva, jedan u nizu je bio i dotični susret”.

Nada Murganić (HDZ) tražila je povredu poslovnika.

“Benčić je ružno uvrijedila zastupnicu Zmaić, možda da pitate Uršu Raukar zna li ona i pisanu poruku pročitati?”.

Benčić odgovara: “Zvuči da ste zajedno pisali pitanje, hvala na zabavi, a vama Murganić, tako vam je to u Vladi Andreja Plenkovića, pišu se pitanja o karizmatičnom premijeru jer je borba za mjesto na listi počela”.

20:00 Mišel Jakšić (SDP) o obnovi

Osjećate li odgovornost za tri godine neobnove?, pitao je premijera.

“Pomažemo Koprivnicu i županiju, tako fokus imamo na Banovinu. Bačić je dva puta bio ovdje, objasnio vam je dinamiku rada. Kada malo detaljnije vidite izvješća što se učinilo, vidite rezultate. Ubrzava se konstrukcijska obnova i zamjenske kuće, to je bilo presporo”, odgovara Plenković.

“Volio bih da zajedno obiđemo gradilište brze ceste, tamo nema biti jednog stroja”, rekao mu je Jakšić.

19:47 Ahmetović: Kako napreduje otkup Ine, imamo li neki datum?

Mirela Ahmetović (SDP) kaže da je Plenković obećao otkupiti Inu i potrošio desetke milijuna kuna na konzultante koji su rekli da Mađari neće prodati Inu. “Kako napreduje otkup Ine, imamo li neki datum kada će posao biti realiziran?” pitala je.

Plenković je podsjetio da je Ahmetović bila protiv LNG terminala, što znači, dodao je, da je Ahmetović “bila za ruski plin”.

“Mađari nisu prihvatili ponudu”, rekao je Plenković.

19:45 Raspudić: S Pupovcem ste zaplesali kozaračko kolo

“Vidim da smo uklizali u priče ljubavi i mržnje, ne možemo mi iskazati toliko mržnje koliko vam stranka iskazuje ljubav. Hoće li Prkačin i Urša Raukar zaplesati tango, nakon što ste s Pupovcem zaplesali kozaračko kolo, ništa nas ne smije iznenaditi. Čudim se vašoj bahatosti, nakon šest obnovljenih kuća. Imate obraza bahato docirati, vi ćete otići, nadam se prije roka”, rekao je premijeru Nino Raspudić.

“Svaki put kad vas vidim razmišljam o šefu Zaklade Hrvatskog državnog zavjeta i razmišljam da li da ga tamo držim ili ne? Kako je on procijenio da ćete prosvijetliti HDZ-ovce”, odgovara mu premijer.

“Nije vam lako, strepite od utorka do utorka što će izaći”, dobacuje Raspudić.

19:42 Prkačin: Plenkoviću, ovako se pomaže Ukrajini

Ante Prkačin (Domovinski pokret) opet je govorio o glasanju protiv obuke ukrajinskih vojnika.

“Uporno krivo tumačite našu odluku da ne podupremo prijedlog Vijeća Europe o pružanju pomoći Ukrajini. Jeste li pitali nekoga tko je nosio pušku što je preporuka? U ratu postoji zapovijed. Odlučivali smo jesmo li za vašu hirovitost”, rekao mu je Prkačin.

“Veze nemate, nije Vijeće Europe, nego Vijeće EU. Prijedlog se sastojao od onoga što je predložio Glavni stožer hrvatske obrane. Glasanjem protiv toga ste glasali da nećete da ukrajinska vojska bude sposobnija”, odgovara mu Plenković.

“Rijetko ovo činim ali moram, Ovako se pomaže Ukrajini, Plenkoviću, dođe se u EU i udari šakom. U ovom trenutku treba maksimalno naoružati Ukrajince i pružiti pomoć, a ne razmišljati može Leoparde ili ne”, nije se dao Prkačin.

“Da, samo ste krivo glasali, vi ste se zabunili”, kaže mu Plenković.

19:33 Mlinarić Ćipe: Recite Zelenskom da Kadirova uzme u koaliciju

Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta oštro je replicirao premijeru.

“Savjet, odite kod Zelenskog i recite mu da uzme okupacijskog gradonačelnika Mariupolja i da ga stavi u parlament, da uzme Kadirova za koalicijskog partnera, a momke koji su branili Mariupolj, njih se odreknite kao što ste se odrekli hrvatskih logoraša. Vi samo znate kupovati, ali nemaju svi cijenu”,

“Vi ste stiskali protiv, protiv. To treba reći koliko ste iskusni, kolika je ekspresija solidarnosti s Ukrajinom. O tome možemo koliko hoćete, ja imam stav dosljedan. Vojno ćemo joj snažno pomagati. S logorašima ima Medved snažan dijalog, nekome drugome dajte zapovjedi, meni nećete”, odgovara mu premijer.

19:30 Majda Burić brani HDZ

“Vidjeli smo famoznu koaliciju Penava, Grbin… SDP zna kako na burzu dopeljati 460 tisuća nezaposlenih, znaju biti šesta najgora Vlada na svijetu, to je ostavština. HDZ isporučuje konkretne rezultate”, rekla je HDZ-ovka.

Plenković odgovara:

“Da, to je široka koalicija koja ima dva okvira, imaju dva stupa, jedan je koruptivni HDZ, drugi suradnja s manjinama, sve je derivacija dvije stvari. Nisu kreativni, dosadan je narativ, neistinit i neuspješan”.

19:23 Karolina Vidović Krišto oplela po premijeru

Sasula je teške optužbe protiv HDZ-ovaca.

“Svjesni ste da će radnje biti sankcionirane, svaki dan sve više tonete u korupciju”.

“Zvučite kao pokvareni magnetofon iz šezdesetih, kao da ste iz neke zabačene arhive, što se tiče vaših neargumentirane optužbe, puno ljudi šuška tko vam piše replike. Za razliku od vas, u našem mandatu 156 tisuća novih radnih mjesta, nikad veće minimalne plaće. To ljudi vide”, rekao je Plenković.

19:20 Mi smo dobili rat protiv Srba, a oni vama drže većinu, rekao je Plenković Stipi Mlinariću.

19:15 Plenković Grbinu: Hvala Bogu da ste vi na čelu SDP-a

“Poštovani zastupniče Grbin, što se tiče pitanja o novom zakonu. U Vijeću Europe ima 30-ak zemalja koje kažnjavaju sve koji puštaju informacije. Mi smo išli prema praksi da se kažnjava uski krug, takvu praksu ima sedam zemalja. Hvala Bogu da imamo vaš na čelu stranke”, rekao je Plenković.

Grbin traži povredu poslovnika.

“Poštovani predsjedniče Vlade AP…”, rekao je i dobio drugu opomenu.

Ante Deur (HDZ): “Grbine, ni sami niste u stanju za moralnu vrijednost, kako u stranci, tako u životu”.

19:00 Grbin nastavio provocirati

Peđa Grbin je nastavio po starom.

“I vas bih oslovljavao s GJ da ste se našli u kriminalnim porukama, poštovani AP…”, počeo je, ali je prekinuo Jandroković. Dobio je opomenu.

“Može se ovo pretvoriti u kaos, obratite se premijeru kako dolikuje. Želite incident?”, pitao ga je Jandroković.

“Neću vam pustiti, nije korektno. Branim dignitet svakoga, ne zovemo se po nazivima, to nije standard, ako ćete to učiniti ne mogu nikome reći da se s poštovanjem odnosi prema kolegama. Ako to nećete napraviti, vidjet ćemo kako ćemo raditi”, zaprijetio je Jandroković.

“Poštovani AP, vi na korupciju planirate odgovoriti represijom”, rekao je Grbin opet.

“Promijenili ste standarde rada, sami ste to tražili”, uporan je Jandroković.

Ivanović (HDZ) se ubacio: “Grbin je novinarima rekao da ne zna gdje živi, a ne zna ni što govori”.

Arsen Bauk: “Ako smatrate da je Grbinu trebalo oduzeti riječ, to učinite, politički ste procijenili da ga treba prekinuti”.

18:50 Zbog provokacije – pauza

Peđa Grbin trebao je imati iduću repliku za premijera, no krenulo je po zlu.

“Poštovani AP, hvala na savjetima…”, počeo je Grbin.

“Te fore ostavite izvan sabornice”, prekinuo ga je Jandroković jer se premijeru obratio inicijalima.

Grbin je to ponovio, pa ga je opet zaustavio Jandroković.

“To je cirkus, nepristojno je, dovodi do opasne prakse, nećemo to raditi. Ja ću vas onda zvati GP. Kao da ja vama kažem zastupniče Panj, kolega Bulj, stanite”, borio se Jandroković s Buljem koji je dobacivao iz klupe.

“Tebi je to bilo u prilog, samo nisi to znao, to ti je na sramotu”, poručio je Bulju Plenković.

“Napravit ćemo stanku za deset minuta”, rekao je Jandroković.

“Premijer može zastupnicima reći da je Panj, imat ćemo uskoro zakon o zaštiti lika i djela AP-a”, rekao je Grmoja.

18:44 Pavliček o ministrima koji su otišli

Marijan Pavliček (Suverenisti) tražio je premijera da nabroji imena svih ministara koji su protutnjali kroz dvije Vlade.

“Nakon zadnjih izbora došli ste u HDZ, tražili kako surađivati, pa sam vas pitao biste li išli u suradnju s nekim tko je rekao ‘može stranka, ali Pavliček ne’. Bitno je da birači znaju koga zastupate, ne sekirajte se”.

“Danas igrate s juniorima, vrijeme je da kao izbornik snosite odgovornost za igrače. Što se sastanak tiče, pričao se o pripajanju općine Bogdanovci Vukovaru, suradnji na lokalnoj razini, stojim iza toga, a ne iza onih koji vas nazivaju hodajuće sotone, a sada su iza vas”.

18:30 Nikola Grmoja: Plenkoviću, možda vam se dogodi zatvor

“Gledam vas u oči, podsjećam na najavu, poručili ste da ćete mijenjati HDZ i Hrvatsku, promijenili ste ih nagore, ostavljate korumpirane. Namjeravate progoniti one koji razotkrivaju korupciju vaše micanje s vlasti je preduvjet demokratske Hrvatske, otići ćete nakon idućih izbora, ne želim da završite u zatvoru, možda vam se to dogodi”, rekao je Plenkoviću Grmoja.

“Morate puno žganaca popapati da dobijete izbore, vi i vaša strančica, zadovoljan sam što smo se riješili Mosta 2017., to mi je najomiljenija slika prvog mandata, savjet onima koji s vama supotpisuju neke dokumente: ekipa, s bilo kime, samo s njima ne!”, odvratio mu je Plenković.

18:15 Plenković došao na red: Pitajte sponzora tko je poslao dron na Zagreb

“Demokratska praksa je da zastupnici mogu tražiti interpelaciju, mi smo tu da iz poštovanja prema Saboru pokušamo odgovoriti pismeno i usmeno na ono što nam oporba stavlja na teret. Imam deset minuta, bit će puno replika, stavio bih naglasak na ovo. Osjećamo li se odgovornima? Da. Jesmo li izdajnici? Ne. Je li rasprava bila zamorna, dosadna, naporna? Da, itekako. Bit će još napornije i dosadnije za gledatelje. Ajmo vidjeti za što smo odgovorni. Dobili smo povjerenje na izborima, uvjerljivo formirali većinu. Vi niste dobili povjerenje. Prije 7 godina izgubili ste 7 razlike, prije dvije godine 25 razlike. Ovo je polupismeno što ste Vladi dostavili. Erupcija mržnje ide prema Vladi i meni osobno. Osjećamo se odgovorni za naše rezultate. Sedam godina prošlo je s napretkom u svim područjima, ostvarili smo nacionalne i strateške ciljeve”.

Premijer nabraja mjere Vlade, ulazak u Schengen i eurozonu, Pelješki most.

“Niti jedne sekunde nije došlo da manjka energenata, svega ima. Korist od Schengena i eura bit će dobra, omogućit će nam rast BDP-a i bolji standard. Hrvatska će biti među 15 država koje su u NATO-u, europodručju i Schengenu. To treba ponavljati, treba stalno stavljati fokus. U kontekstu sigurnosne krize, ova Vlada Hrvatskoj će ostaviti sposobnost HDZ-a, letjet će Rafalei”, rekao je.

“To će trajno ostati, kao i Pelješki most, ostat će ogromna prometnica koja će se uskoro otvoriti u Rijeci, 100 minuta ne bi bilo dosta da kažem zašto smo ponosni, a svjesni jer netko od vas nije dobio povjerenje na izborima, ako tako nastavite, to će biti i za godinu dana. Pružili smo vam ruku drugog mandata Vlade u vijeme krize, svi ste odbili doći u Vladu, ne u neku bužu u podrumu. Vas 29 pokazali ste se 16.12. kada ste napravili razdjelnicu od onih koji su na pravoj strani. Zastupnice Radolović, ne smijte se, nosit ćete to dok ste živi. Primite ukrajinsku manjinu u Hrvatskoj pa da vidite što misle, kao i o politici proruskog vašeg sponzora. To je razdjelnica, tako će i ostati. Evo vam marketinga, vaše vrijeme počinje”, završio je premijer.

Sanja Radolović (SDP) traži povredu poslovnika.

“10. ožujka prošle godine vodila se rasprava o agresiji na Ukrajinu, pao je dron na Jarun, koje su kvalifikacije Banožića da ostane ministar?”, pitala je.

Pitajte sponzora tko je poslao dron, ubacio se Plenković.

18:09 Boris Milošević: Milost ne tražim

“Prozvali ste me, milost ne tražim, samo pravedan postupak, niste mi kadija. Ne dijelite ljude po nacionalnosti, a veselili ste se popisu stanovništva koji je pokazao da u Vukovaru ima manje Srba. Drago mi je da pratite natječaj za manjine, Vukovar svake godine dobije sredstva”, rekao je u replici Boris Milošević.

“Vas sam spomenuo u kontekstu da mislim da ste pošten čovjek i da vas je sistem gurnuo u mutne vode, to je cijena partijskog služenja i situacije kada garanti propadnu. Netočne podatke iznosite po pitanju Vukovara, no spomenut ću i pitanje koje me više brine. Popisom stanovništva izgubili ste 30 posto pripadnika nacionalne manjine, pitanje koje postavljam, što radite s manjinama kada su izgubile 18-33 posto, kome lojtre držite”, pitao ga je Penava.

18:00 Konačno netko iz oporbe

Željko Pavić iz Socijaldemokrata došao je na red na repliku nakon niza HDZ-ovaca.

“Ne mogu vjerovati da niti jedan pripadnik većine nije uspio pogoditi temu. Plenkoviću, kadrovska politika vam je katastrofa, temu nisu svladali”, rekao je zastupnik.

“To je tako, svatko ima pravo postavljati pitanja u kojem smjeru hoće, očekivano od dijela ljudi vezanih za političke karijere da će braniti stranku bez obzira na istinu”, odgovara mu Penava.

17:58 Anita Pocrnić Radošević (HDZ) o nestalima

Umjesto da prozivate premijera, recite što radite po pitanju nestalih u Vukovaru?, pitala je Ivana Penavu.

“Još 300 nestalih tražimo s područja Vukovara. Morate znati jedno, osuda generalštaba JNA je preduvjet za daljnji iskorak, narativ KOS-a je bio takav da isturi domaće ljude, zločince i pijane četnike, a da planere sakriju i da im se ne sudi. Zato je snimana kolona ‘Bit će mesa, klat ćemo Hrvate’. Mi nismo tu ekipu ni načeli, za to je netko odgovoran”, odgovara Penava.

17:50 HDZ-ovci imaju strategiju

Trenutno replike Penavi postavljaju mahom samo HDZ-ovci. Očito je kako je strategija, vjerojatno unaprijed dogovorena, da se rasprava skrene s opoziva Plenkovića, a usmjeri na samog Penavu i Domovinski pokret.

17:35 ‘Iz HDZ-a sam izašao zbog Vukovara’

Dražen Srpak (HDZ) je pitao Penavu želi li biti hrvatski premijer i ima li sposobnosti za to?

“Znali biste da mi osobna ambicija nije na prvom mjestu, u politiku sam ušao zbog Vukovara, okrenuo sam leđa HDZ-u zbog Vukovara, u Domovinskom pokretu sam zbog Vukovara. Što će budućnost reći, neka kaže”, odgovorio mu je Penava.

Javio se zatim Josip Borić (HDZ).

“Nije istina, htjeli ste biti zamjenik Plenkoviću, izgubili ste od Medveda, naljutili ste se i otišli”, obrušio se Borić.

“Ovo je kućna svađa”, netko je dobacio.

“Boriću, svašta ste napričali, kakve veze ima moja kandidatura na mjesto unutar HDZ-a s mojom političkom ambicijom. Vratite se na temu, nemojte zavlačiti javnost, gledaju nas ljudi koji teško žive”, poručio mu je Penava.

S povredom poslovnika javio se Mostovac Miro Bulj.

“Obiteljski odnose unutar HDZ-a, neka se prekinu, vratimo se Banovini, Ini, ovo drugo nije tema”, rekao je, na što mu je Jandroković dobacio.

“Nije tema, a i vi ste nekad bio dio obitelji”, na što se nasmijala čitava sabornica.

17:30 O čijem opozivu se ovdje radi?

Marijan Pavliček iz Suverenista osvrnuo se na replike HDZ-ovaca.

“Pet replika HDZ-ovaca odnose se na Vukovar, je li ovdje tema rasprava o opozivu premijera ili gradonačelnika Vukovara? Ispada da ste ‘fulali ceo fudbal”, poručio je HDZ-u.

17:15 HDZ-ovci i dalje po Penavi, rasprava skrenula s Plenkovića

Ante Deur (HDZ) ima pitanje za Penavu.

“Danas ste ušli u retoriku s nedostupnim Grbinom i Možemo, a kada je trebalo imati empatije za Ukrajince, zatajili ste, ovo što radite, gubite energiju”.

“O Ukrajini će vam puno toga reći Prkačin, kada bude govorio ispred kluba, što se tiče omalovažanjava DP-a, ja neću omalovažavati niti jednu stranku. Za Hrvatsku koju ja sanjam treba lijevo i desno krilo, oprostit ću vam zločestoće”, poručio mu je Penava.

17:00 Opet stanka

Određena je nova stanka do 17 sati

16:40 Penava pokazao srpske Novosti

Nino Raspudić Penavu je zamolio da malo komentira Vladino očitovanje za oporbeni prijedlog o opozivu premijera.

“Svatko ima pravo na mišljenje, no iz obrazloženja Vlade se može iščitati da daju maksimum za borbu protiv korupcije, dok nas svaki dan bombardiraju imena i prezimena”, rekao mu je Penava, no uključio se Zekanović.

“Ovu inicijativu ste pokrenuli s Benčić, Grbinom i Baukom, rekli ste da vas je okupila jedna ideja, a to je ideja rusofilija, jer ste zajedno glasovali protiv odluke o obuci ukrajinskih vojnika, kada ćete prozvati Grbina za kršenje zakona? Sjećate se suzica kada vas Plenković nije uzeo za koalicijskog partnera?” provocira Zekanović.

Penava mu rezolutno odgovara.

“Nigdje vama Hrvatska nije na primisli. Za ovo vi dižete ruku?”, pitao ga je Penava i dignuo naslovnicu srpskih Novosti.

“Što drugo vam trebam pričati, o Stanimiroviću? Zabavljate hrvatsku javnost, siromašne umirovljenike. Niste im smiješni”.

Mlinarić Ćipe traži stanku od 10 minuta ‘da se svi malo odmore, kao i Plenković’ te pita:

“Pitam se od čega su poginuli pirotehničari, hoće li njihove obitelji dobiti odštetu od onoga tko je postavio te mine, hoćemo li, Plenkoviću, tužiti Srbiju? 2023. nam ginu ljudi, dvoje mladih je ubijeno zbog agresora, Dačića primate na domjenku? Hoćemo li tužiti Srbiju da plati ratnu odštetu?”, pitao je premijera.

16:35 Novo prepucavanje, Dretar vikao: Ne bojim se nikoga

Vesna Bedeković pitala je Penavu misli li dati ostavku ako ne uspije srušiti Plenkovića te tko je kome kupovao košulje i odijela za izbore.

Selak Raspudić se kratko javila HDZ-ovki ‘Hoćete li vi dijeliti Plenkovićevu sudbinu jednom kad ode iz Vlade’, pitala je Bedeković i dobila drugu opomenu.

Davor Dretar vikao je: “Svi ćete dobiti kaznenu prijavu koji govorite laži, ne bojim se nikoga”.

Bedeković kaže da nije spominjala nikoga niti optuživala.

“Neću podnositi ostavku, na funkciju gradonačelnika da, ako DP kolosalno pogriješi. Stvar je subjetkivnog dojma, no subjektivni dojam nije zatvaranje rafinerije u Sisku, odlazak ljudi iz Hrvatske. Samoj sebi odgovorite podržavate li tu politiku”.

16:30 Daniel Spajić: Gdje je taj novac za Slavoniju?

Daniel Spajić pita gdje su silna sredstva za Slavoniju.

“Čitamo da postoji projekt Slavonija, gdje ti novci odlaze? Virovitičko-podravska županija bila je bogat kraj, danas su sela prazna i pusta, ljudi koji tamo žive su u depresiji jer vlada korupcija i kriminal. Jeste li osjetili silne milijarde koje dolaze u Slavoniju?”.

Đakić se opet ubacio da Spajić vrijeđa zdrav razum, ta županija je u vrhu korištenja europskih fondova, rekao je.

“Puno ima PR-a, pozdravljam što je jučer nešto konstruktivno otvoreno u Osijeku, a u Pleternici, cijela Slavonija je postala muzej, raspadamo se, ove koruptivne radnje samo dolijevaju ulje na vatru dok svi skupa tonemo u propast i nestajanje”, odgovara Spajiću Penava.

16:24 Grmoja: Bili bismo ništarije kad ne bi prozvali ovakvog premijera

Nikola Grmoja (Most) obratio se Penavi.

“Vladajući se ne brane od ovih optužbi, ali svi za koje je oporba tražila opoziv, otišli su, otići će i mecena. Nećemo sada ostvariti pobjedu jer većine nemamo, ali bili bismo zadnje ništarije kada ne bismo prozvali ovakvog premijera”.

Na to se ubacio Josip Đakić: “Ne znam jeste li završili s promjenom poslovnika u Hrvatskim vodama da zaposlite kuma vašeg predsjednika”.

Penava odgovara Grmoji.

“Pred kraj, prije izlaska iz HDZ-a rekao sam da su za mene neke stvari iznad stranačke stege i politike, kad tako bude, možemo se nadati suncu”,

16:23 Goran Ivanović: ‘Moj garavi, gotovo je’

Goran Ivanović (HDZ) Penavi je citirao pjesmu.

“Ima jedna, ‘moj garavi, gotovo je’.

Penava mu je dobacio, nadam se da ne mislite na Plenkovića.

16:20 Penava odgvorio Đakiću: Svega ste se odrekli u Virovitici

“Loš uradak koji je podnio DP u zajedništvu s ljevičarima govori da je to 23. pucanj u prazno i gubljenje vremena. Po staroj narodnoj ‘tko o čemu govori’, jasno govori nalaz državne revizije u kojem se ne zna tko je kome kupio odijelo, vraćao dugove za ‘vruću čuću’. Neugodno mi je da domoljubi koji glasaju za agresiju Rusije glasaju za ove pamflete”.

“U Virovitici ste se odrekli svega što ste imali, kao čelnik HVIDR-e ostali ste bez vojske, vi i ja imamo dijametralno suprotne vrijednosti, to se vidi po našem životnom putu i vrijednostima”, odgovorio mu je Penava.

16:15 Stipo Mlinarić Ćipe: Dizači ruku daju novac za srpske Novosti

“Ovi dizači ruku svake godine izglasaju iz proračuna sredstva za srpske Novosi, za ‘lepa naša lepo gori’, da se tiska hrvatskim novcem. Jesu li ovi ovdje dali novac da se snimi film o Blagi Zadri ili daju novac za SNV?”, pitao je Mlinarić.

Penava mu odgovara.

“Što se pitanja tiče, zanimljivo kada nekome pada na pamet prozivati s kim ste, a istodobno ste sa strankom koja je nasljednik velikosrpskog agresora”.

16:12 Oporba uzvraća udarac

“Omalovažavamo premijera, on ne voli da se čita s papira, poštujte standarde koje je nametnuo”, rekla je Selak Raspudić.

Arsen Bauk traži povredu poslovnika.

“Svi koje ste nabrojali ruku pod ruku, obnovili bi bar sedam kuća ma Baniji, za razliku od vaših šest”.

16:11 Nastavlja se polemika između HDZ-a i Penave

Marko Pavić (HDZ).

“Otišli ste iz HDZ-a, nismo vam bili dovoljno dobri, a Benčić i Beljak su vam ok. Zar nije domoljublje izgraditi Pelješki most, ući u Schengen, eurozonu. Pometite ispred svog praga”, rekao mu je Pavić.

“Treći mandat vodim poslove u Vukovaru, sve je bezuvjetno po mišljenjima revizije, tako će biti i u DP-u. Što se tiče mog boravka u HDZ-u, bio je baziran na Tuđmanizmu i borni za neovisnu Hrvatsku. Je li ta neovisnost ikazana u Ini?”, pita ga Penava.

16:07 HDZ-ovci napadaju Penavu

Josip Borić (HDZ) pokušava skrenuti temu s Plenkovića, Penavu pita oko nalaza revizije u njegovoj stranci te hoće li podnijeti ostavku.

Penava mu je rekao da tema ove sjednice nije Domovinski pokret, nego Plenković.

“Štetu državi iz pozicije moći može činiti onaj na čelu izvršne vlasti, to je Plenković. Tu iza vas sjedi Šarić, gradonačelnik Otoka, ima optužnicu da iz gradskog proračuna plaća članarinu HDZ-u”, odvratio mu je Penava.

Kruno Katičić je ustao braniti HDZ.

“Ne znam zašto me Penava prozvao, HDZ zadnjih 6 godina ima besprijekorno mišljenje revizije”.

16:04 Minuta šutnje poginule prilikom razminiranja

“Upravo sam dobio tužnu vijest da su prilikom razminiranja smrtno stradale dvije osobe, molimo minutu šutnje”, rekao je nakon stanke Jandroković.

15:55 Stanka do 16 sati

Na prijedlog zastupnice Anke Mrak Taritaš određena je stanka od 10 minuta.

15:40 Vidović Krišto i Jandroković se svađaju

“Korupcija ima svoje zakonitosti, u Hrvatskoj je Sabor blokiran, svjedočimo raspodjeli plijena. Jandroković kontrolira Hrvatsku Poštu”, rekla je Karolina Vidović Krišto.

“Uporno me prozivate, a ne dajete argumente, a to je kleveta, dajte dokažite”, rekao joj je Gordan Jandroković.

“Vi ste nepogoda za Hrvatsku”, odgovorila mu je Vidović Krišto.

“Klevetnice, prestanite govoriti”, rekao joj je Jandroković, na što mu je Selak Raspudić rekla da ne zna kako će mu Plenković oprostiti što je maknuo fokus sa sebe.

15:34 ‘Uplašio se Plenković’

“Uplašio se Plenković, pokušava se sakriti iza neradne nedjelje, nikad nismo imali tako autoritarnog cenzora”, primijetila je Marija Selak Raspudić.

15:30 Jeckov traži povredu poslovnika

“Moram znati s kim razgovaram, s predsjednikom Domovinskog pokreta ili nezavisne liste Ivan Penava? Kada mi se na to odgovori, odgovorit ću na prozivke”, rekla je.

“Ja ću vam odgovoriti “draga Ana, javit ću vam se vezano za natječaj’, DORH bi se trebao baviti vama”, rekao je Mlinarić Ćipe Dragani Jeckov.

15:11 Ivan Penava u ime predlagatelja: Hrvatsku vodite u kolaps

“Točno je, mi iz 12 oporbenih stranaka smo se našli na istoj strani. Hvala svima iz oporbe na podršci. Krenut ću od ključne stvari, stvaranje koruptivnog ozračja u RH, posljedice ima na svekoliki život u RH, počevši od najgorih stvari, demografski slom kojem svjedočimo, do pada standarda koji iz dana u dan više opterećuje građane i tome nema kraja. Mislim da je suština prijedloga jasna u kojem smjeru treba ići, suludo bi bilo nabrajati afere pojedinačno. Krećem od tvrtke INA, za koju će Plenković 2016. reći da će Vlada pokrenuti proces otkupa. U prosincu 2017. Ćorić, po nalogu Vlade, pisano je potvrdio NO Ine da bi zatvaranje sisačke rafinerije bilo protivno interesima RH. Transfer našeg crnog zlata usred krize i rekordnih cijena energenata u Mađarsku, kako drugačije nazvati nego izdajom. Postoji li druga riječ za to? Zašto je odgovornost na Vladi? Ima ključan utjecaj na poslovanje te tvrtke. Ta ista Vlada i predsjednik Vlade snose najveću odgovornost za ovaj skandal. Mi u svojoj državi ne možemo ništa, čemu onda naša država, zakoni? Druga afera koja nažalost zabavlja javnost u režiji SDSS-a i HDZ-a, Boris Milošević bio je prva žrtva zbog popisa tvrtki koje trebaju dobiti naše novce, to je dio koalicijskog paketa. Sada je kolegica Jeckov razmjenjuje poruke s 20-ak tvrtki. Trebamo se praviti da Pupovac i Plenković o tome ništa ne znaju, kako državna odvjetnica zamišlja te sastanke koalicije? Dolazimo do afere softver. Prvo, pojam najbržeg prsta nije pojam kojeg jedna demokratska država smije imati, do asocira na Divlji zapad. Stvorili ste okruženje Divljeg zapada u kojem cvijeta korupcija. Kada europski javni tužitelj pokuca, vidimo da to nije tako. Kako nam je poznato, a vidim i nekim novinarima, bar 5 sastanka sa Žalac, koju ste uvodili na sporedne ulaze, obećavali ste joj zaštitu od kaznenog progona zbog namještanja natječaja. Pitam se, tko će to prvi potvrditi europskom javnom tužitelju, vi ili ministrica? Stranka ne može biti talac svog člana”, rekao je Penava.

“Ljudi koji obnovu čekaju u kontejnerima, uzalud se nadaju da će dobiti pomoć. Neprovođenje zdravstvene reforme žalosna je činjenica, cijeli zdravstveni sustav žive u suglasju da puno toga nije dobro, a mi bilježimo sedam i osam milijardi kuna gubitaka u zdravstvu. Kroz neučinkovit zdravstveni sustav ne uspijevamo produljiti život naših sugrađana, liječnici su prepušteni sami sebi, rad im počiva isključivo na domoljublju. Dokle? Neprocesuiranje ratnih zločina. Nirnberški procesi, osuđeni su glavni, ne oni pijani, nego glavna ekipa jer je stvar političke higijene i poruke. Mi tu poruku nismo poslali jer nema dovoljno hrabrosti, da se stradalnicima zahvali. Svaki ljudski život zaslužuje kaznu ako je nasilno otet.

Zatim kršenje prisege, pri stupanju na dužnost Plenković je prisegnuo da će časno izvršavati dužnost, no nije bio dosljedan prisezi. Vi ste stvorili koruptivno ozračje neviđenih razina koje nadmašuje period vladavine Ive Sanadera, mislio sam da je to nemoguće. Stvorili ste sustav u kojem stradavaju pošteni ljudi. Iz svega navedenog, vidljivo je da je politika koju promovirate pogubna za standard građana, društvenu sigurnost. Odbijate preuzeti odgovornost za nemjerljive štete koje je vaša vladavina nanijela. Po tome se vidi da Hrvatsku vodite u kolaps, no vi nam niste više tema, tema ste vas 77 koji ovdje sjedite jer imate priliku, recite dosta kriminalu, nemojte udariti pečat na korupciju kao u slučaju Sanadera”.

15:10 Zekanović brani premijera

“Brojne afere postoje i u SDP-u, ključna afera koja muči SDP je’ GP’, Peđa Grbin, gdje su pare, 50 tisuća kuna si uzeo iz proračuna”, rekao je Hrvoje Zekanović Grbinu.

15:07 Grbin traži stanku

“Istina je da je Hrvatska pri dnu što se tiče ljestivce EU, a pri vrhu je po korupciji u koju je direktno upleten AP i njegova svita, moramo razgovarati kako se Hrvatska vodi, a kod glasanja, svatko po savjesti”, poručio je Grbin.

15:00 Plenković dolazi s ministrima

Očekuje se da će u Sabor doći premijer Plenković s ministrima svoje Vlade. Danas će mu u obrani od oporbe pomagati Oleg Butković, Davor Božinović, Anja Šimpraga, Tomo Medved i Branko Bačić.