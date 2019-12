ŠKORO: ‘Debata će biti na HRT-u jer od nas prave budale gdje god stignu’

Autor: Dr. K./dnevno

Gost emisije RTL Direkt bio je predsjednički kandidat Miroslav škoro koji je između ostalog rekao da je uvjeren u svoju pobjedu u prvom krugu.

Rekao je da želi veće ovlasti, želi raspisivati referendume, želi imenovati ustavne suce. Ne želi biti bilo kakav predsjednik nego predsjednik kakav je u Francuskoj bio Charles de Gaulle, u Hrvatskoj Franjo Tuđman ili čak kralj kakav je u Jugoslaviji bio Aleksandar.

U intervjuu se ispričao što neće sudjelovati u debati prije samih izbora.

“Htio bi se ispričati gledateljima RTL-a što se ova kampanja vodi na jedan specifičan način i da mi nećemo biti u jednom direktnom sučeljavanju na RTL-u. Bit će to na državnoj televiziji. Meni se to ne sviđa. To je bilo na inzistiranje aktualne predsjednice i vjerujem da će ona dobiti tamo ta svoja pitanja pa će odgovarati prije nego što pitanja završi. Mislim da je tam u povlaštenom tretmanu i to nije uredu prema ostalim gledateljima. To je ono o čemu trebamo razgovarati, da od nas prave budale gdje god stignu”, poručio je Škoro.

Za Škoru mnogu kažu da je populist, koristi “udžbeničke” populističke termine poput volje naroda i korumpirane elite, no se s konstatacijom da je populist apsolutno ne slaže.

“Populist je nešto drugo. Sve što želim je ostvarivo, realan sam čovjek, dolazim iz realnog sektora, vidim što se događa. Da bi politika trebala proizlaziti iz govora naroda govori Ustav, a kada govorite o korumpiranima elitama, ne volim reći elita jer to je inače termin za nešto pozitivno. Ovdje se radi o tipičnim oligarsima”, kazao je.

Bivši komičar, danas ukrajinski predsjednik, Volodimir Zelenski smatra se tipičnim populistom, a slao je slične poruke – vratimo vlast narodu, promijenit ćemo ustav, elite su se otuđile od naroda.

“Što je tu netočno? Vrlo je važno što je on napravio, ja sam vrlo realan čovjek koji smatra da je sve ostvarivo. Oni koji su me osporavali radili su to jer me nisu razumjelo ili jer ih nisam pitao. Ono što nudim je tipićni ‘deal’, dogovor. Stvari koje bih ja htio napraviti su ostvarive, ukoliko to ne bude moguće ja ću odstupiti. Meni nije najvažnija stvar biti predsjednik. Dugo sam u javnom prostoru vidim da neke stvari ne valjaju, želim ih popraviti, želim vratiti Hrvatsku narodu, mislim da narod na to ima pravo. Zakoni ne valjaju i ljudi koji nas vode ne znaju svoj posao”, smatra Škoro.