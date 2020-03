ŠKORO ĆE POLUDJETI ZBOG MRSIĆEVIH RIJEČI! Nevjerojatno s kim ga je usporedio: ‘Zna se čiji je on projekt!

Autor: Dnevno

Bivši ministar rada i mirovinskog sustava te predsjednik stranke Demokrati Mirando Mrsić u Novom danu je govorio o prestojećim parlamentarnim izborima te unutarstranačkim izborima u HDZ-u.

Govoreći o rejtingu političara, konkretno Milana Bandića i Miroslava Škore, Mrsić je rekao da je Bandićeva politička karijera na zalasku i da se oporba treba ujediniti i to iskoristiti dok za Škoru kaže da je projekt Milijana Brkića, i smatra da udruženi sa suverenistima ne mogu napraviti puno.

“Bandić je na zalasku političke karijere. Potezi u posljednje vrijeme ne pokazuju da želi neke stvari promijeniti, ovo je preživljavanje do sljedeće godine i lokalnih izbora. Oporba u zagrebu se mora dogovoriti za zajednički nastup. Gradonačelnik će biti onaj tko uvjeri građane da može promijeniti stvari, a tko će to biti vidjet ćemo. Ja predlažem da sad svi sjednu za stol i udruže oko jednog kandidata.

Što se tiče Škore, to je projekt koji je pokrenuo Milijan Brkić s ciljem da detronizira Plenkovića, ali je to otišlo u drugom pravcu. Vidi se da je pokret Miroslava Škore kombinacija poduzetničkog klijentelizma i patetičnog domoljublja, novi Kerum na političkoj pozornici. To je jasno iz svih njegovih nastupa. Kad se konsolidira HDZ, vidjet ćemo što će biti, ali mislim da će od glasača koji sad podržavaju Škoru, dio glasati ipak za HDZ. Ne treba slijepo vjerovati trendovima.”