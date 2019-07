‘Škoro će nastaviti nastupati do službenog početka kampanje, on od toga živi’

Autor: Dnevno/Dr. K.

Mate Mijić, savjetnik u predsjedničkoj kampanji Miroslava Škore, gostovao je u emisiji “Studio uživo” N1 televizije gdje je govorio o Škorinim planovima, mjestu na političkoj sceni ali i o pjevačkoj krijeri.

“Škoro jest najveći konkurent Kolinde Grabar Kitarović, ali smatram i da je najizgledniji pobjednik. Žao mi je što je morao otkazati gostovanje na vašoj televiziji, ali koncert se odužio zbog velikog interesa publike”, rekao je Mijić.

Na pitanje može li kandidat za predsjednika održavati koncerte, Mijić kaže da on to mora.

“On se time ne zabavlja, on se time bavi na tržištu, radi za sebe, obitelj, a s njim je tim ljudi koji također rade i kojima je to posao. Vjerojatno će koncerti biti održavani do datuma kada su zakazani, a mislim da su posljednji u listopadu, osim ako neki ne otkaže. On mora nastaviti raditi, zbog prehranjivanja obitelji ljudi s kojima radi, koji su u produkciji, u bendu, mora nastaviti održavati koncerte koji su isplanirani zabog publike i klubova s kojima je sve dogovorio”, rekao je Mijić.

Ustvrdio je kako je definitivno da je Škoro odlučio da se želi baviti politikom, a ne glazbom.

“Miroslav Škoro se već odlučio čime se želi baviti, ušao je odgovorno u kandidaturu, prvi i s pravim sadržajem. Dok kampanja ne počne nema smisla da se život stavlja na čekanje”, rekao je Mijić.

“On je jedinstven kandidat. Ima li čovjeka koji u sebi ujedinjuje i akademiju, poduzetništvo i onu neformalniju, estradnu notu? Svakako se slažem s tim što on zastupa, jer to je nešto što i ja mogu podržati. Mi idemo na pobjedu, za to nam treba preko pedeset posto, a Škoro će se obraćati svim građanima i zastupat će sve građane”, rekao je Mijić.

Na komentar da se Škoro svrstava u kandidate desnice, Mijić kaže:

“Ljudi su ga upoznali kroz njegove pjesme, on je godinama u medijima. Ne bih ga svrstavao u desni ili lijevi blok, svatko ima ladice u koje svrstava kandidate. U kampanji će biti jasno komunicirane njegove vrijednosti i program, mi želimo jasno i transparentno iskomunicirati tko je Miroslav Škore, što zastupa i temeljem toga ćemo pozvati građane da se odluče”, rekao je Mijić.

“On je doktor znanosti, profesor na fakultetu, tako da spada u akademsku elitu. Uspješan je poduzetnik, a ne tajkun, pa i tu spada na neki način u određeni krug poduzetničke elite. Kada je riječ o političkim elitama, on nije njihov dio, jer on je u doticaju s običnim ljudima. Škoro uglavnom živi pjevajući i zabavljajući narod. U svakodnevnom životu je u doticaju s običnim ljudima. Škoro je karijeru izgradio s običnim ljudima”, rekao je Mijić.