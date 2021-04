ŠKORO BEZ RUKAVICA: ‘HDZ je statirao u kukuruzu zadnje četiri godine, a mi trgovari nećemo’

Autor: S.P.

Kakve su mu šanse na lokalnim izborima za gradonačelnika Zagreba, za N1 komentirao je čelni čovjek Domovinskog pokreta Miroslav Škoro.

Na upit o tome kako je nekim kandidatima puno sakupiti 5000 potpisa neophodnih za kandidaturu, Škoro je rekao kako to “nije puno, može se to sakupiti, samo treba imati kandidata koji može to sakupiti.

Odmah je odgovorio da je “on taj kandidat!.

“O, jesam! Ja sam to dokazao već nekoliko puta, pa ću i ovaj put”, samouvjereno je rekao.

‘To nije tek četvrto mjesto’

No, u istraživanju koje su proveli N1 i agencija MASMI, Škoro kao kandidat za gradonačelnika Zagreba, trenutno se nalazi tek na četvrtom mjestu.









“Nije tek na četvrtom mjestu”, komentirao je Škoro.

“To je sasvim solidno s obzirom na to da sam se ja uključio, ja mislim, među zadnjima u utrku. Nisam bio niti među prvih šest ili sedam. Ide to svojom dinamikom”, istaknuo je.

Dodao je kako “mogu biti četvrti, treći, drugi”.









“Ja mislim da ću ući u drugi krug”, naglasio je.

Odgovorio je i na tvrdnje iz HDZ-a da će mu ovo biti još jednom da je “gubitnik na izborima”.

‘Nećemo pod svaku cijenu trgovati da bismo bili na vlasti’

“Ne sjećam se kad je HDZ bio na vlasti u Zagrebu, osim što su statirali u kukuruzu zadnje četiri godine. Oni su, u stvari, u Skupštini bili ljudi koji su podržavali sve ono što je njihovim trgovačkim koalicijskim odnosima pasalo. Ali nije njihov kandidat bio gradonačelnik Zagreba. Neće njihov kandidat biti gradonačelnik, to znamo svi i neće se u Zagrebu graditi tvornica cjepiva protiv karcinoma. Međutim, Zagreb će se obnoviti i ići novim smjerom upravljanja”, rekao je Škoro.

Osvrnuo se i na to da im je “argument da je izgubio ovo ili ono – smiješan” te dodao kako su napravili političku stranku koja je vrlo zanimljiva i u svim jedinicama izlazi na izbore.









“Prije četiri godine kad se Tomašević kandidirao, imao je četiri i pol posto. Politika je takva. Sada je čovjek uvjerljivi favorit u ovim izborima. Život teče dalje, danas je ovako, sutra je onako, pustimo ljudima da odluče”, naglasio je čelnik Domovinskog pokreta.

Na upit kakve su mogućnosti koaliranja Domovinskog pokreta s nekim drugim nakon izbora, odgovorio je da “moraju prvo ostvariti tih nekoliko mandata”.

“Siguran sam da će tih mandata biti dovoljno da ćemo moći biti glasni u Gradskoj skupštini… Nećemo trgovati, nećemo ići pod svaku cijenu da bismo bili na vlasti”, zaključio je Škoro.