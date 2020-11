ŠKORO BACA OPASNE OPTUŽBE: Što je to zapravo bitno vladajućima, rekao je šef Domovinskog pokreta

Autor: Hina / Ana Korenić

Saborska oporba u petak je zatražila da se najavljeno kažnjavanje građana zbog kršenja epidemoloških mjera regulira zakonski i poručila da se takvo ograničavanje prava i sloboda građana u Saboru mora izglasati dvotrećinskom većinom.

„Ako će se ljudima zabraniti stvari koje u normalnim okolnostima ne bi bile zabranjene i ako će ih se kažnjavati zbog onoga što je u redovnim okolnostima dopušteno, onda je evidentno da se Hrvatska nalazi u izvanrednom stanju. A to znači da se zakoni kojima se dramatično ograničavaju prava i slobode građana moraju donijeti dvotrećinskom većinom u Hrvatskom saboru u skladu s člankom 17. Ustava“, komentirao je predsjednik SDP-a Peđa Grbin mogućnost kazni zbog nenošenja maski ili nedovoljne distance. Grbin je najavio da SDP, ako se to ne prihvati, neće sudjelovati u donošenju takvog zakona.

“Ako vladajući to ne budu prihvatili, onda se bojim da SDP neće moći ni smjeti sudjelovati u donošenju takvog zakona jer ne želimo na Ustavom zabranjen način umanjivati prava i slobode naših građana”, dodao je.

„Mi ćemo ljude kažnjavati za aktivnosti koje su još ljetos bile dopuštene, za nešto što su u kolovozu ili u ovo vrijeme prošle godine najnormalnije smjeli činiti. Ako to nije izvanredno stanje, onda je ne znam zbog čega sam na Pravnom fakultetu polagao Ustavno pravo i ne znam što bi bilo izvanredno stanje, osim da nas pogodi meteorit”, rekao je Grbin.

Rekao je i da je Hrvatska u lockdownu, koji je lockdown po svemu osim po nazivu.

Lider oporbe dodao je da je dobro što su se mjere počele donositi, da je Vlada shvatila i da je premijer jučer priznao da dosadašnje mjere nisu imale učinka, ali i dodao da, ako se želi da se mjere ubuduće primjenjuju i da imaju učinka, onda se na tome treba raditi zajedno, u skladu s Ustavom.

“Ako stvari budemo lomili preko koljena i uzurpirali ovlasti koje imamo, a onda kasnije za to tražili placet Ustavnog suda, naravno da će među građanima postojati opravdani revolt, što želimo izbjeći. Želimo razgovarati, želimo postići dogovor kako bi se mjere poštivale. Ako je potrebno uvesti kažnjavanje, onda to mora doista biti posljednja opcija i provedena u skladu s Ustavom”, rekao je Grbin.

Grbin smatra da oni koji neće moći obavljati svoju gospodarsku djelatnost moraju biti kompenzirani, i to ne samo zbog poslodavaca, nego prvenstveno zbog radnika, jer, u protivnom, pad BDP-a u budućnosti će biti samo veći.

Kompenzacijske mjere su u ovom trenutku nužnost i pozivam Vladu da ih što prije donese, poručio je.

Škoro: Treba zaštititi građane, a ne HDZ

Za čelnika Domovinskog pokreta Miroslava Škoru osnovno je pitanje je li Stožer pravo stručno tijelo koje će donositi odluke na razini na kojoj se donose u drugim zemljama gdje je cilj zaštititi građanstvo, “a ne zaštititi vladajućeg čovjeka u državi i njegov HDZ”.

„Manipulira se do te razine da se može zaustaviti kompletan život kada je bilo 19 zaraženih u Hrvatskoj, ali, kada je u pitanju glasovanje i kada trebaju doći glasači iz drugih zemalja koji su bitni HDZ-u i njegovim koalicijskim partnerima, onda to više ne vrijedi“, upozorio je.

Uvijek sam bio i ostat ću protiv bilo kakvog kažnjavanja, ali smatram da je od početka sve trebalo drugačije postaviti i ljudi bi se drugačije ponašali. Ljudi su zbunjeni, ja sam prvi zbunjen – danas mogu, sutra ne mogu, ali što ja ne mogu, HDZ može. Ne mogu mjere vrijediti do onog trenutka dok nisu izbori u HDZ-u., kritizirao je Škoro.

Koga ćemo kažnjavati, svoje građane? Zato što su oni koji nas vode neodgovorni?, upitao je, dodavši da kažnjavanje ne bi bilo potrebno da su stvari drugačije postavljene od početka. Rješenje za ovu krizu Škoro vidi u raspisivanju izbora i promjeni aktualne vlasti.

Govoreći o kompenzacijskim mjerama za poduzetnike, Škoro kaže da je siguran da u predstojećim zabranama postoji mjerljiva odgovornost Vlade. Naravno da postoje situacije u kojima su mjere neupitne, ugroza je, ali ovo sada je posljedica njihovog nečinjenja, ustvrdio je, naglasivši da se moraju donijeti primjerene kompenzacijske mjere.

Grmoja: Neka Plenković bude ‘lola’ prema bankama, Benčić: Vlada je samovoljna

Zastupnik Mosta Nikola Grmoja također je istaknuo da sve odluke koje ograničavaju ljudska prava i slobode treba donositi Hrvatski sabor.

„Svjesni smo da mjere treba donositi da zaštitimo održivost zdravstvenog sustava, ali nismo sigurno u kojem smjeru Vlada lomi stvari. Ako nekoga zatvarate, onda treba osigurati sredstva za preživljavanje, a volio bih da Plenković bude lola kakav je bio i u Saboru da se tako postavi prema bankama i osigura moratorij na kredite i kamate, što je nužno u ovoj krizi“, kazao je.

Nisam siguran da bi kažnjavanje građana riješilo probleme i mislim da ne treba ići ‘na nož’ nego ljudima objasniti zašto je potrebno da se poštuju mjere. Da bi se to dogodilo, Vlada i Stožer moraju vratiti kredibilitet koji su izgubili, a to će biti jako teško i sami su za to krivi, smatra Grmoja.

Što se tiče kompenzacijskih mjera za poduzetnike, Grmoja je ocijenio da nisu dovoljne samo plaće za zaposlenike jer imaju i brojne druge financijske obaveze pa to neće biti dovoljno za njihovo preživljavanje i od države očekuje da nađe novac za pomoć.

Sandra Benčić iz Zeleno-lijevog bloka također je rekla da sve mjere koje ograničavaju prava građana mora donositi Sabor dvotrećinskom većinom jer “mi de facto jesmo u izvanrednom stanju i da bi bilo kakve sankcije bile zakonite, one moraju biti propisane zakonom, jasne i predvidive”.

Mi imamo Vladu, premijera Plenkovića i Stožer koji nameću mjere bez da su prošle parlamentarnu proceduru i sada žele propisivati kazne bez zakonske podloge. Smatramo da je to protuustavno i dalje ćemo se boriti protiv toga. To ne znači da smatramo da za kršenje određenih mjera ne treba biti propisana kazna nego da treba biti izglasana u parlamentu da bi bila u skladu s Ustavom inače će svi oni koji će zbog toga podnijeti ustavne tužbe biti apsolutno u pravu, ocijenila je Benčić.

„Problem je u nedostatku političke volje da parlament bude uključen u upravljanje krizom i da se Vlada ograniči u samovolji i arbitrarnosti u načinu na koji se mjere donose i propisuju. Mjere se donose bez obrazloženja i procedure, a najgore je što građani ne mogu predvidjeti što će im sutra biti zabranjeno i što će od sustava funkcionirati“, upozorila je.

Za svaku mjeru zabrane rada koju propisuje Vlada je morala imati mjeru pomoći, a kod nas se sve radi stihijski, od dana do dana, i to po političkom oportunitetu, poručila je Benčić naglasivši da se Saboru mora dati odgovornost za upravljanje krizom.