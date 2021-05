ŠKORINI VRATILI MILANOVIĆU: ‘Naši borci kažu da su otišli s frontova, no njega nisu sreli. I sad on prebrojava tko je gdje bio devedesetih!’

Autor: M.P.

Jučer je u drugom krugu lokalnih izbora Tomislav Tomašević pobijedio Miroslava Škoru i postao novi gradonačelnik Zagreba.

Iako Škoro nakon govora u nedjelju nije istupao u javnosti, član Domovinskog pokreta Igor Peternel za Dnevno.hr je komentirao jučerašnji rezultat.

“Nisam očekivao ne znam kakvo čudo, sve je išlo prema tome da ovako mora biti. To je bilo zadano od medija, politike. Uključio se i predsjednik Zoran Milanović, premijer Plenković nije kritizirao…Mediji su se natjecali tko će više ismijati naše kritike trošenja novca od strane udruga. Tu je sve bilo organizirano po onoj staroj ‘ako se izbori pripreme, ne moraju se ni održati’, to nije moglo završiti drugačije”, rekao nam je u razgovoru.

Predsjednik Milanović danas je dosta oštro govorio o Domovinskom pokretu.

“Ne postoji Domovinski pokret. Ne može na čelu DP-a biti netko tko je iz Osijeka pobjegao u Ameriku i tamo se vucarao po nekim klubovima i maltene se prikazuje kao Bruno Bušić. Ne priznajem Domovinski pokret. Ne može to svaka štraca koristiti kako hoće, mi smo domoljubi, a vi izdajnici – ne može to svatko koristiti kako hoće”, rekao je Milanović.

Peternel kaže, teško je to komentirati.

“Predsjednik špekulira o imenima stranke, ne poštuje zakonitost. On raspravlja tko je gdje bio. Naši borci kažu da su otišli s frontova, no tamo ga nisu sreli. I sad on raspreda tko je gdje bio devedesetih. Isti taj predsjednik Milanović, koji se u čuvenoj kampanji s Karamarkom žalio da je kampanja grozna te da nije bitno tko je gdje bio, sada prebrojava tko je što radio devedesetih”.

HDZ, s druge strane, likuje nad jučerašnjim rezultatom.









“Naravno da likuju, to nije sporno. Nije im tu nikakav problem. Vidite da zelena koalicija s CDU-om dolazi na vlast u Njemačkoj. HDZ ima slab koalicijski potencijal i polako se ‘outaju’ i pripremaju za eventualnu buduću suradnju s Možemo!. HDZ nema veze s nekadašnjim svjetonazorom, to je sada briselska stranka”, zaključuje Peternel.

Za kraj nam je rekao da se danas još nije čuo s Miroslavom Škorom, no da će sigurno razgovarati tijekom dana.