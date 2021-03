ŠKORIN POKRET NEZAUSTAVLJIVO SE ŠIRI! Predstavili kandidate za Zaprešić i Zagrebačku županiju: ‘ Ovo je pohod protiv klijentelizma, korupcije i lokalnih šerifa’!

Autor: N.K

Domovinski pokret ozbiljno se posvetio lokalnim izborima. Gotovo da i nema mjesta gdje nije niknuo njihov ogranak. Pred njima je velika bitka za Zagreb, a danas su predstavljeni i kandidati za Zaprešić.

Domovinski predstavio je kandidatkinju za gradonačelnicu Zaprešića, pravnicu Barbaru Knežević, ali i kandidata za župana Zagrebačke županije, Domagoja Lovrića.

Događaju je prisustvovao i predsjednik Domovinskog pokreta i kandidat za gradonačelnika Zagreba, Miroslav Škoro koji je tom prilikom rekao kako će Domovinski pokret na lokalnim izborima imati i svoje kandidate, ali i da će podržati nekog drugog ako procijene da je to potrebno.

“Podržat ćemo i druge, kvalitetne i sposobne ljude koji će pomoći u pohodu protiv korupcije, klijentelizma i duopola HDZ-a i SDP-a, kojemu na lokalnim razinama treba pribrojiti i lokalne šerife“.









Okupljenima se obratio i kandidat za župana Domagoj Lovrić koji je poručio kako se velikim proračunom Zagrebačke županije upravlja loše za dobrobit pojedinaca i interesnih skupima iz domene gospodarstva koje su umrežene s korumpiranim vladajućim elitama.

Barbara Knežević je rekla kako poziv gradonačelnika shvaća drugačije.. „Za mene to nije nekakav posao, nekakva privilegija, nekakva markica koju koristite kad vam treba i kad vam ne treba. Za mene je to poziv na mukotrpan rad, na služenje zajednici, to je briga za svaku kunu koji vi dajete u ovaj proračun i briga da vam se ta kuna višestruko vrati kroz javne djelatnosti, kroz vrtiće, kroz sve usluge koje vam ovaj grad mora i može pružiti“, istaknula je Knežević.

„Naša vizija je pošten razvoj grada, poštene javne nabave, javno zapošljavanje bez nekakvih privilegija ispod stola, naša vizija je dijeljenje javnog novca transparentno i na tome ćemo ustrajati“, dodala je Knežević.