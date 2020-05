ŠKORI NAKON RAZLAZA S MOSTOM PREOSTAO JOŠ SAMO JEDAN JAČI IGRAČ: ‘Penava je gotova priča, on je 95 posto s nama’

Hoće li se vukovarski gradonačelnik Ivan Penava pridružiti Domovinskom pokretu Miroslava Škore u zajedničkom izlasku na skore parlamentarne izbore, trebalo bi biti poznato ovog vikenda. Škoro, navodno, pregovore namjerava završiti do večeras u ponoć. Do sada je dogovorena suradnja sa Zlatkom Hasanbegovićem i njegovim Blokom za Hrvatsku, Suverenistima, te nekim pojedincima, a od većih igrača preostao je još samo Penava, s obzirom da su čelnici Mosta u subotu navečer objavili da na izbore namjeravaju ići samostalno, objavio je Jutarnji.hr.

“Znam da je Škoro jučer išao u Vukovar na sastanke i, prema mojim informacijama, 95 posto je sigurno da će im se Penava pridružiti. Mislim da je to gotova priča”, rekao je sugovornik blizak Domovinskom pokretu. Vukovarski gradonačelnik danima ne odgovara na telefonske pozive, a izvori iz HDZ-a kažu kako je prvi Penavin plan bio da sa sobom kod Škore povuče dobar dio tamošnjih HDZ-ovaca. No, kako kažu neki iz HDZ-a, to nije uspjelo.

“Dio onih koji Ivanu Penavi daju potporu i koji su bili uz njega na unutarstranačkim izborima na kraju je odbio napustiti HDZ, tako je taj plan propao. Mislim da je Penava nakon toga počeo kalkulirati i čekati da mu se u HDZ-u otvoreno kaže da neće biti na našoj listi. Time bi ispao žrtva i imao razlog za odlazak. Mislim da su se zbog toga oduljili njegovi pregovori sa Škorom, ali sada će morati odlučiti”, ispričao je jedan član HDZ-a koji je, dodaje, uvjeren da Penava odlazi iz stranke i da će vjerojatno nositi listu Domovinskog pokreta u 5. izbornoj jedinici.

Preveliki zahtjevi

Što se Mosta tiče, situacija je složenija, rekli su sugovornici Jutarnjem listu prije nego što je objavljeno da od koalicije neće biti ništa.

“Pregovori s njima su tvrdi i koliko znam imali su prevelike zahtjeve. Prije nekoliko dana došlo je do krize i činilo se da neće doći do suradnje, ali se to očito prevladalo jer su razgovori nastavljeni”, ispričao je jedan sugovornik iz desnog bloka koji se nadao postizanju dogovora, iako je, istaknuo je, “s Mostom sve moguće”. Na kraju se i ispostavilo da su pregovori očito propali.