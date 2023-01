‘SKONČAT ĆE KO’ SANADER!’ Afera vodi do Plenkovića: Obračun je tek krenuo! Udaraju ga ispod pojasa

Europsko tužiteljstvo nedavno je i službeno podiglo optužnicu protiv bivše ministrice EU fondova i regionalnog razvoja Gabrijele Žalac, prijateljice premijera Andreja Plenkovića i to zbog sumnje da je oštetila državni proračun i proračun Europske unije kupnjom softvera po znatno većoj cijeni od realne. Uz Žalac koja je zbog ovog slučaja bila uhićenja optuženi su konzultant Mladem Šimunac i vlasnik tvrtke Ampelos Marko Jukić te donedavni ravnatelj SAFU-a Tomislav Petric. Ništa u ovom slučaju možda i ne bi bilo neobično da se slučajem bivše ministrice na vrijeme pozabavio Uskok, no umjesto njega morao je intervenirati Ured europskog javnog tužitelja zbog čega se od početka ove sage nameće pitanje je li i tko je još osim Žalac znao za ova nemila događanja, i je li moguće da se istraga proširi do vrha Vlade budući da se i sami premijer Plenković gorljivo zalagao za ministricu s kojom se sastajao i nakon što se saznalo za ove neugodnosti.

Je li Tramišak rekla nešto što nije smjela?

Za razliku od Žalac koja je uživala njegovo veliko povjerenje, premijer Plenković nedavno se riješio ministrice Nataše Tramišak koja je to prilično teško prihvatila, i koja nedavno i jest baš zbog ovog slučaja u svojstvu tajnog svjedoka bila u zagrebačkom Uredu europske javne tužiteljice. Još od tada u vladajućim redovima postavlja se pitanje je li Tramišak ondje spominjala premijera Plenkovića, a odnedavno se po HDZ-u govori da bi baš to i mogao biti razlog njene smjene jer je tijekom tog svjedočenja prešla granicu. ”O ovome će se tek govoriti, jer Tramišak nije prihvatila ostavku i način na koji je se odbacilo”, komentira naš sugovornik iz vladajućih redova.





Ulje na vatru dodali su medijski napisi koji su se ovih dana ponovno aktualizirali i zbog kojih u vladajućim redovima tvrde da je Tramišak diskretno krenula u obračun s Plenkovićem udarajući ga ispod pojasa. Sumnja se naime da je Žalac preuveličala vrijednost softvera kako bi Šimunac i Jukić na tome profitirali, a plaćeno im je oko 1.73 milijuna eura, odnosno 12.991.000 kuna, dok su vještaci utvrdili da realna cijena iznosila otprilike 360.000 eura odnosno 2.700.000 kuna. među dokazima su se opetovano našle poruke koje je Žalac razmjenjivala s bivšom državnom tajnicom Josipom Rimac, a koje su istražitelji pronašli u mobitelu državne tajnice Rimac u kojoj se njih dvije i jesu dopisivale o softveru.

Poruke u kojima se spominje AP

Prema pisanju Telegrama poruke koje su dvije HDZ-ovke razmjenjivale događale su se nakon odluke Državne kontrole postupanja javne nabave, a Komisija je kao što je već znano srušila prvi natječaj za ovaj softver od čega Žalac nije odustala već je s postupkom nastavila povećavši cijenu. U tom već spomenutom razgovoru njih dvoje spominju podršku osobe AP, a u HDZ-u naravno vjeruju kako je riječ o premijeru Plenkoviću, i kako se sada o tim porukama progovara baš zbog Tramišak koja je nastradala radi toga što se suprostavila takvom korumpiranom sustavu i takvim metodama.

”Rimac s ovim nema veze, ona se nikome nema namjeru osvećivati, to bi joj se obilo o glavu, u tome svemu ona je presitna riba. Ako se netko pokušava izvući to je onda možda Žalac, ali i to je upitno”, kaže naš dobro upućeni sugovornik te podsjeća da se i u aferi Vjetroelektrane spominje premijera Plenkovića.

”Rimac je oko ovog slučaja kontaktirala Plenkovića, to je poznato, zbog svojih pogodovanja kontaktirala je i sa Tenom Mišetić, sve se to vrti oko premijera, i definitivno nije nimalo ugodno. Na tren su se afere zaustavile i primirile, a sada se ponovno otvaraju neugodne priče, koje idu toliko daleko da se u stranci strahuje da Plenković ne skonča ko Sanader mada za sada nema nikakvih dokaza ni argumenata zbog kojih bi se moglo reći da je on izravno bio sudionik neke afere”, smatra naš sugovornik.

Zanimljivo je da je Mišetić koja se spominjala u aferama oko Rimac nedavno karijeru odlučila nastaviti u Bruxellesu, a još zanimljivije da je Nediljko Dujić imenovan prvim čovjekom Hrvatskih šuma mada se tvrdilo da je i on na jednom predizbornom skupu bivše predsjednice Grabar-Kitarović nazočio sastanku na kojem se razgovaralo o problematici vjetroelektrane Krš-Pađene, što je Dujić kasnije demantirao.









Plenković zamjerio Tramišak što je prijavila Žalac

”Stječe se dojam da Plenković zbrinjava i smiruje sve one koji su se spomenuli u kontekstu afere pa i samu Žalac, a postavlja se pitanje zbog čega to čini. Uostalom u kontekstu te afere spominjao se i bivši ministar Ćorić, nikoga od tih ljudi Plenković nije smijenio, ni maknuo, ali se obračunao s Tramišak”, komentira naš sugovornik. Dobro je poznato da je sama Tramišak progovorila o prijetnjama kojima je bila izložena zbog toga što je odlučila da ugovor za softver za sustav e-fondovi koje je s tvrtkom Omega Softver potpisala Žalac ne produlji pod istim uvjetima. Tada se u kontekstu prijetnji spominjao i premijerov savjetnik Savić, sve to Tramišak je doduše naknadno demantirala, no u HDZ-u i sada kažu da premijer nije bio oduševljen s time što je mlada ministrica o netransparentnim postupanjima Gabrijele Žalac obavijestila nadležne institucije.

”Po HDZ-u se jedno vrijeme pričalo da je premijer ministrici zamjerio to što je prijavila Žalac, jer je time cijelu stranku i Vladu uvukla u probleme, moguće je da se šteta nastojala sanirati preko Uskoka, koji je slučaj držao u ladici, ali je vrag odnio šalu kada se u priču upetljao Ured europskog javnog tužitelja, to je Plenkovića strašno uznemirilo, jer se na taj način degradira i njegova europska pozicija”, smatra naš sugovornik koji također napominje da je Žalac za razliku od prijateljice Rimac još uvijek članica HDZ-a što je također svojevrsni pokazatelj premijerove naklonosti prema bivšoj ministrici.









Svi sve znali, ali nisu reagirali

I bivši i sadašnji ministri tijekom prošle godine izmjenjivali su se pak u Uskoku baš zbog afere vjetroelektrane gdje su progovarali o tome kako ih je Rimac pritiskala, ali je bez obzira na to nitko nije prijavio i obavijestio policiju o tome da ona ima zahtjeve koii nisu bili zakoniti. Bivši HNS-ov ministar graditeljstva Predrag Štromar u Uskoku je opisao kako ga je Rimac u više navrata kontaktirala kako bi ubrzala izdavanje uporabnih dozvola za vjetropark Krš-Pađene.

“Više puta dao sam joj do znanja da se ne smije preskakati procedura i da će moje ministarstvo sve raditi po propisima. Izbjegavao sam sastanke s njom jer je tražila nešto što se ne smije napraviti, dok je istovremeno na neki način bila na glasu kao osoba kojoj se nije dobro zamjeriti”, izjavio je istražiteljima Štromar, piše Telegram te napominje da je Rimac u više navrata kontaktirala i Banožića koji je u to doba bio ministar državne imovine, a koji je zbog njenih zahtjeva oko vjetroparka čak i psovao.

“Josipa Rimac mi je znala spomenuti da će se zbog svega morati obratiti i premijeru jer nije bila zadovoljna načinom na koji je Ministarstvo državne imovine postupalo”, prisjetila se njegova nekadašnja savjetnica Ilijana Krešić Rajič iz čijih riječi proizlazi da je Rimac u tom trenu imala veći utjecaj na Plenkovića od samog ministra. Na Rimac se istražiteljima potužio i prvi čovjek HROTE Boris Abramović, ali svi oni nisu imali potrebu na takvo nešto reagirati.

I baš zbog toga ova priča o aferama Rimac i Žalac jest sumnjiva- jesu li dvije HDZ-ovke doista djelovale same i samostalno formirale vlastitu mrežu, je li moguće da o toj mreži baš ništa nije znao premijer Plenković, zašto sve nije prijavljeno na vrijeme, je li se i koga se u ovoj priči štitilo, i tko nam u konačnici vodi državu kada ministri nisu bili sposobni reagirati na kriminal koji im se odvijao pred očima, te je li na koncu konca to što nisu reagirali i nisu znali opravdanje?