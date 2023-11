Sklapa se dogovor koji će promijeniti sve: ”Izrael će napraviti veliku pogrešku’

Sukob na Bliskom istoku i dalje se nastavlja, a u ponedjeljak su Hezbolah i Izrael potvrdili žestoke sukobe između njih na granici s Libanonom.

U ključnoj borbi u Gazi Izrael i dalje gazi puteve pred sobom, no Zapad i arapski poglavari posreduju u pregovorima i nagodbi između Izraela i Hamasa.

U izjavi šefa Hamasa dogovoru s Izraelom nije navedeno više detalja, ali dužnosnik Hamasa rekao je za TV Al Jazeera da su pregovori usredotočeni na to koliko će trajati primirje, zatim na dogovore o isporuci pomoći u Gazu i razmjenu izraelskih talaca koje drži Hamas za palestinske zatvorenike u Izraelu.

Obje strane će osloboditi žene i djecu, a detalje će objaviti Katar, koji posreduje u pregovorima, rekao je dužnosnik Isat el Rešik. Hamas je uzeo oko 240 talaca tijekom svog divljanja u Izraelu 7. listopada u kojem je ubijeno 1200 ljudi.

Mirjana Špoljarić Egger, predsjednica Međunarodnog odbora Crvenog križa (ICRC), sastala se jučer s Haniyehom u Kataru kako bi “unaprijedila humanitarna pitanja” vezana uz sukob, navodi se u priopćenju ICRC-a sa sjedištem u Ženevi. Također se odvojeno sastala s katarskim vlastima.

ICRC je rekao da to nije dio pregovora čiji je cilj oslobađanje talaca, ali je kao neutralni posrednik spreman “olakšati svako buduće oslobađanje s kojim se strane dogovore”.

12:30 Izraelci gađaju ciljeve u Libanonu

Izraelska vojska izdala je priopćenje u kojem kaže da se ponovno razmjenjuje vatra preko UN-ove plave granice između Izraela i Libanona. “Nedavno su zrakoplovi IDF-a identificirali i pogodili tri naoružane terorističke ćelije u području granice s Libanonom”, objavili su na Telegramu.

“Uz to, borbeni zrakoplovi IDF-a napali su niz terorističkih meta, uključujući vojnu infrastrukturu i strukture koje Hezbollah koristi za usmjeravanje terorističkih aktivnosti. Nedavno su teroristi ispalili minobacačke granate na položaj IDF-a u sjevernom Izraelu. Nema izvještaja o ozlijeđenima. IDF-ovo topništvo trenutno gađa izvor vatre”, dodali su.

12:00 Nisu svi zadovoljni

Ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir izdao je priopćenje u kojem upozorava na potencijalne posljedice izglednog dogovora Izraela i Hamasa. “Vrlo sam zabrinut jer se priča o nekom dogovoru… Drže nas podalje i ne govori nam se istina. Glasine su da će Izrael ponovno napraviti veliku pogrešku u sličnom smislu kao dogovor o Shalitu”, poručio je.

Riječ je o sporazumu iz 2011. kada je Hamas pristao osloboditi izraelskog vojnika Gilada Shalita u zamjenu za 1027 zarobljenika. Ben Gvir je naveo kako je zabrinut zbog “dogovora koji bi mogao donijeti katastrofu”, ističući moguće oslobađanje palestinskih zatvorenika, kao i dozvolu dopremanja goriva u Pojas Gaze.

11:30 Stigle informacije, čini se da će doći do dogovora

Izraelski novinar Barak Ravid je na X-u objavio nove informacije o potencijalnom sporazumu Izraela i Hamasa. “Izvor s izravnim saznanjima kaže mi da bi Katar već danas mogao objaviti dogovor o taocima između Izraela i Hamasa. Izvor kaže kako se nada da se na terenu u Gazi neće dogoditi ništa što bi moglo naškoditi ovome”, napisao je Ravid.

BREAKING: A source with direct knowledge tells me Qatar could announce as early as today the hostage deal between Israel and Hamas. The source says he hopes nothing happens on the ground in Gaza that harms this

— Barak Ravid (@BarakRavid) November 21, 2023