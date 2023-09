Skinuo hlače u ZET-ovom busu, mlatarao ‘alatom’ i trljao se o ženu: ‘Da, mislim da su to htjele gledati’

Autor: Dnevno.hr

Nezaposleni ugostitelj B. K. (26) potpuno je “izgubio kompas” tijekom vožnje ZET-ovim autobusom na velikogoričkoj trasi. U trenucima ludovanja, mladić je skidao hlače i pokazivao spolovilo ostalim putnicima, a osim toga se nabijao na intimne djelove tijela jedne žene te se na kraju oslonio na njezinu stražnicu.

Zbog nedoličnog ponašanja B. K. je završio na sudu, gdje mu je za sve prekršaje izrečeno 637 eura novčane kazne. Krivnju je priznao, a pred sucem je ispričao i što se kobnog dana dogodilo.

“Doista sam putnicima govorio neprimjerene riječi poput ‘cice, guzice, šta me gledate je*o vas’. Rekao sam i jednoj putnici da je ‘dobra kao Njemica i da bih je je*o’, baš kao što sam i vozaču ponavljao da otvori je*ena vrata…

Doista sam pred ljudima i tom ženskom osobom skidao hlače te pokazivao spolovilo, ali samo zato jer mislim da su to one htjele gledati. Kriv sam i jer sam se tako prislonio na stražnjicu jedne putnice i simulirao seksualni odnos pokretima tijela, a to sam i nastavio po izlasku iz autobusa”, pojasnio je on u detalje, piše Jutarnji.

Tijekom psihijatrijskog vještačenja zaključeno da ima shizofreniju, a tempore criminis je bio akutno psihotičan s rasplinutim mišljenjima te preplavljen sumanutim idejama. Nakon ovog djela, prema kojem je i dalje, smatra vještak psihijatar, nekritičan, proveo je neko vrijeme na liječenju.