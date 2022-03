SKINULE SE DO GOLA ZA PUTINA! ‘Predsjedniče, sretan vam rođendan’: Ludi privatni život ruskog vođe prepun je tajni

Autor: 7dnevno

Osebujan, tako bi se jednom riječju moglo opisati ruskog predsjednika Vladimira Putina u kojega su posljednjih tjedana uperene oči cijeloga svijeta, nakon što je Rusija napala Ukrajinu. Da nije ni trepnuo, Putin je odlučio ući u riskantnu igru, znajući da rat s Ukrajinom ne podržava ni dio njegovih sugrađana Rusa, a kamoli svijet. Kako se rat razvija, tako se u medijskom prostoru analiziraju karakterne osobine i životni stil predsjednika Rusije. Dio ruskih medija svojevremeno je Putina predstavljao kao krutog i karakternog političara koji njeguje nesvakidašnje životne navike.

Tako su, primjerice, Rusi tvrdili da je njihov predsjednik opsjednut zdravom prehranom, dan počinje kašom i ruskim rastresitim mladim sirom s medom, pije prepeličja jaja te sok od hrena i cikle.

“Ako mogu birati između mesa i ribe, izabrat ću ribu, ali volim i janjetinu”, otkrio je Putin jednom prigodom dodajući da od slatkog jede isključivo sladoled, no i to rijetko. “Obično ne večeram, nemam za to vremena. Popodne se trudim jesti voće i popiti kefir, kada je to moguće, a kada nije, draže mi je ne pojesti ništa”, priznao je disciplinirani Putin, a prije nekoliko godina peterburški restoran Podvorje osmislio je poseban jelovnik nazvan “Ručak s Vladimirom Putinom” nudeći omiljena Putinova jela. On je restoran redovito posjećivao i ondje jeo goveđi jezik, svinjsku kobasicu i mesne okruglice, no voli i dimljenu ribu s limunom i maslacem. Putin pazi i na ono što pije, uz zeleni čaj i vodu, s vremena na vrijeme popije čašu španjolskoga crnog vina ili votke nakon obroka.

Miljenik žena

U knjizi “Putinova obitelj” Aleksandra Putin pisala je o predsjednikovu djedu Spridonu koji je radio kao kuhar u jednom peterburškom restoranu nedaleko od Ministarstva mornarice. “Spridona su 1918. pozvali da radi u Moskvi u kremaljskoj menzi, gdje je kuhao za Lenjina i sovjetsku elitu, priča se da je poslije postao osobni kuhar Staljina u rezidenciji u Valdaju”, tvrdi se u knjizi. O Putinovu životu i neobičnim navikama ispisane su brojne stranice na kojima se ruskog predsjednika opisuje i kao velikog miljenika žena, poslije razvoda od dugogodišnje supruge, povezivali su ga s mnogim ljepoticama. Da ruski predsjednik nije imun na ženski šarm, dokazao je za Međunarodni dan žena, kada je damama recitirao pjesme zahvaljujući im na ljepoti, nježnosti i stvaranju atmosfere dobrodošlice kod kuće i u svijetu.

Godinama je ruski predsjednik bio u braku s Ljudmilom Putin s kojom ima dvije kćeri. S tom bivšom stjuardesom upoznao se znatno prije nego što je došao na čelo Rusije preko zajedničkih prijatelja, u braku su bili 31 godinu, a odlučili su se razići 2014. Putinova kći Marija rođena je u Sankt Peterburgu, a druga, Katerina, u Drezdenu. Kako i zašto se Putinov brak raspao, nikada se nije doznalo, no Moskow Times pisao je da je Ljudmila prijateljici rekla da je Putin ‘vampir’, dok je on tvrdio da svatko tko može trpjeti njegovu suprugu više od tri tjedna zaslužuje spomenik. Bilo kako bilo, par se nakon tri desetljeća braka razišao, a Putina su nakon toga povezivali s Alinom Kabajevom, umirovljenom ruskom gimnastičarkom, koju su mediji nazivali prvom damom iz sjene.

Alina je osvojila zlato na Olimpijskim igrama u Ateni 2004., osam zlatnih medalja osvojila je i na svjetskim prvenstvima, a pojavljivala se i na naslovnoj stranici ruskog Voguea. Uz to je pokušavala graditi pjevačku karijeru, bavila se i politikom kao zastupnica u Putinovoj partiji, a u to vrijeme glasala je protiv usvajanja ruskih siročića u SAD-u, kao i protiv promicanja homoseksualne propagande mladim Rusima. Pisalo se da je Alina Putinu u Švicarskoj 2015. rodila dijete, no ona i Putin tu vijest nikada nisu ni potvrdili ni demantirali.

Svijet glamura

Poslije su ruski mediji pisali da je gimnastičarka predsjedniku 2019. rodila i blizance, no također nije bilo službene potvrde za to. U međuvremenu je iz javnosti nestala i Kabajeva koja je ujedno najpoznatija Putinova partnerica, s tim da su u Rusiji nagađali da se par tajno vjenčao, međutim, ni ti napisi nikada nisu potvrđeni. Putina su povezivali i s bivšom suprugom medijskog mogula Ruperta Murdocha, starletom Wendi Deng, a izvori iz Kremlja govorili su kako je njihova veza ozbiljna. Navodno su se upoznali preko zajedničkog prijatelja, ruskog milijardera Romana Abramoviča.

Prije nekoliko godina Putina su povezivali sa 40 godina mlađom prsatom manekenkom Alisom Karčevom kojoj je, kako se pisalo, kupio stan u jednom od luksuznih moskovskih naselja. Alisa je finalistica natjecanja Miss Rusije, a predsjednikovu pažnju privukla je tako što mu je za rođendan poslala mačku. Pozirala je za seksi kalendar posvećen predsjedniku kada je imala samo 19 godina. Povezivali su Putina i s tajanstvenom damom poznatom samo po crvenoj torbi primijećenoj na zadnjem sjedištu njegova automobila kada je Putin brzo otvorio i zatvorio vrata. Tko je ta tajanstvena dama, ruska javnost nikada nije doznala. Doznalo se zato za Janu Lapikovu, fotografkinju, bivšu manekenku i egzotičnu plesačicu koju su ruski mediji opisivali kao seksepilnu brinetu, a inače je bila manekenka za donje rublje i finalistica izbora za Miss Moskve.

Britanski tabloidi pisali su, pak, da je Putin u tajnoj vezi s Annom Chapman, špijunkom koja je s još desetak kolega deportirana iz SAD-a. U Rusiji je ta dama vrlo brzo postala popularna, a mediji su tvrdili da je doista zapela za oko Putinu, koji je i sam nekadašnji agent KGB-a. Na popisu Putinovih dama jedno se vrijeme nalazila i čuvena operna diva Anna Netrebko, koju je ruski predsjednik obasipao komplimentima sve dok s kolegom tenorom nije dobila sina. Budući da je Putin veliki ljubitelj baleta, povezivalo ga se i sa Svetlanom Zaharovom, koja je javno tvrdila da mnogo duguje ruskom predsjedniku koji joj je poklanjao cvijeće nakon svakog nastupa.

Puno nagađanja

Golemu pozornost svjetskih medija privukao je kalendar s manekenkama za donje rublje, 12 oskudno odjevenih starleta putem kalendara poslalo je poruku – Predsjedniče, sretan rođendan. Bila je to čestitka s kakvom se u tvrdoj Rusiji nikada prije nisu sreli, tim više što je Putin godinama njegovao imidž obiteljskog čovjeka. Njegova Ljudmila nikada se nije javno eksponirala, a u Rusiji se prepričavao vic kako živi u podzemnom samostanu na estonsko-ruskoj granici, gdje je udobnije bijelim medvjedima nego ljudima.

Putinova slika u javnom prostoru doživjela je dramatičnu preobrazbu nakon razvoda, kada ga se počelo povezivati s brojnim damama, s kojima se navodno viđao i tijekom braka. Jedno se vrijeme govorilo da Putina ucjenjuju snimkama njegova seksualnog života, a pisalo se da postoji videovrpca na kojoj je Putin snimljen u scenama seksa, o čemu je pisao Boris Reitschuster u knjizi “Putin – kamo vodi Rusiju”. Autor je tvrdio da se snimke seksa današnjeg ruskog predsjednika kriju u sefu Tatjane Jeljcin, kćeri Borisa Jeljcina.

Nekoliko kopija navodno je pohranjeno u raznim zapadnoeuropskim bankama. Malo je toga o Putinovu prvom braku zgrozilo javnost kao navodna ispovijest njegove supruge koja se sprijateljila s jednom njemačkom agenticom otkrivši joj da je Putin sklon nasilju te da ju je čak i udario. Sumnjala je i da je imao ljubavnice, no ništa od tih napisa nije dovelo u pitanje Putinovu političku karijeru. Ruski analitičari svojeg predsjednika opisivali su kao čovjeka koji u ključnim trenucima govori kao običan čovjek, tako da ga svi mogu razumjeti, ali Putin zna i prostačiti kada najavljuje obračune.









Vrlo je dobro ruski predsjednik iskoristio tamošnju medijsku mašineriju preko koje je izgradio imidž državnika i vojskovođe koji njeguje kult ličnosti, a ujedno je i magnet za žene. “Putine, oplodi me”, pjesma je dviju Ruskinja koja je vrlo brzo postala hit, što i nije čudno s obzirom na to da ruski predsjednik nije samo utjecajan nego i bogat. Toliko bogat da ga se smatra jednim od najimućnijih ljudi na svijetu. Putin navodno dobar dio svoje imovine uspješno skriva, pa tako navodno krije velebnu palaču, jahtu i stan za ljubavnicu u Monte Carlu, a posjeduje i vilu u Francuskoj. Pravi razmjeri Putinova bogatstva godinama su predmet nagađanja, a on sam u svojoj imovinskoj kartici objavljenoj uoči izbora 2018. naveo je kako posjeduje Ladu iz 2009. te dvije sovjetske Volge iz 60-ih godina prošlog stoljeća, kao i stan od 75 m2 u Moskvi i štednju od 241 tisuću dolara, što je među Rusima ubrzo postalo predmetom sprdnje.

Glumljenje skromnosti

Premda su postojale sumnje u taj skromni popis imovine, Putinov režim pobrinuo se da se o toj temi u medijima ne govori jer bi im u suprotnom prijetio sudski progon. Duga je lista novinara i aktivista koji su smrtno stradali navodno nesretnim slučajem, premda im je dodirna točka istraživanje veza između Putina i ruskih oligarha, korupcijske mreže i metoda pranja novca. Osim palače na crnomorskoj obali koja se nalazi na posjedu koji je 39 puta veći od Monaka, a koja vrijedi basnoslovne 1,4 milijarde dolara, sporan je i stan od 1,4 milijuna dolara u Monaku koji je kupila offshore kompanija u vlasništvu njegove ljubavnice Kabajeve, ali i rezidencija nadomak Moskve koja se procjenjuje na 380 milijuna dolara, s tim da to nije ni djelić onoga što Putin navodno posjeduje.

Ubijeni političar Boris Nemcov u dosjeu što ga je sastavio još 2012. tvrdio je da Putin posjeduje 20 palača, četiri jahte, 58 aviona i helikoptera te pola milijuna dolara vrijednu kolekciju satova. Sve su te nekretnine i pokretnine u vlasništvu drugih kompanija i oligarha koji su povezani s ruskim predsjednikom, Putin je odlično skrio tragove svojeg vlasništva, a taj sustav funkcionira na povjerenje, ali i na strah. Specifičan u politici, u odnosu prema ženama, ali i karakterno, Putin je privlačio pozornost i time što svoje skupocjene satove uvijek, ali baš uvijek nosi na desnoj ruci. Uz to, grafolozi koji su prije nekoliko godina istraživali njegov rukopis došli su do zaključka da je ruski predsjednik nestrpljiva, netolerantna osoba koja nema previše razumijevanja za ljude. Opisivali su ga i kao osobu koja je kritična prema svijetu, ljudima, ali i prema samome sebi. Svojevremeno se pisalo i kako Putin ne voli ljude, nego životinje, te da zato ima vlastiti zoološki vrt u kojem se nalazi mnogo životinja koje je dobio na poklon.