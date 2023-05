‘SKINI SE GOL I KUPIT ĆEMO TI PECIVO!’ Učenici namamili kolegu pa objavili fotografiju, tata dečka je bijesan: ‘Znate li u što sumnjam?!‘

Da djeca u školama znaju biti nemilosrdna, dobro je znano.

Iskustva koje pojedina djeca prolaze znaju biti traumatična i obilježiti ih za cijeli život.

Nadamo se da tako neće biti sa slučajem djeteta jedne osnovne škole u Zagrebu…





Nemilosrdan čin

“Objavili su sliku mog golog djeteta na Facebooku. Rekli su mom sinu koji ide u osmi razred da će mu, ako se skine gol, kupiti pecivo i, s obzirom na to da je dijete koje je bolesno, on je to učinio i oni su mu objavili fotografiju”.

Ispričao je to otac učenika jedne osnovne škole u istočnom dijelu grada, ističući da sumnja kako je škola pokušala sve zataškati. Ravnateljica škole je odlučno opovrgnula da je bilo ikakvog zataškavanja incidenta koji se dogodio prije desetak dana, piše Jutarnji.

Oglasila se i ravnateljica.

“Upravo je na reakciju škole s društvene mreže uklonjena fotografija tog učenika, koji je dijete koje pohađa poseban razred i ima zdravstvenih problema. Postupili smo sukladno svim protokolima, o svemu obavijestili sve nadležne službe, a među ostalima i Centar za socijalnu skrb.

Osim navedenog, na razgovor su pozvani učenici i njihovi roditelji i ukazano im je na štetnost takvog ponašanja, a poduzete su i pedagoške mjere – rekla nam je ravnateljica zagrebačke osnovne škole u kojoj se dogodio navedeni incident. Dodala je i da se ne radi o učenicima iz istog razreda, a zlostavljači su se”, kaže ravnateljica, pokajali zbog svog čina.