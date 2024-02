Skidajte debele jakne, temperature idu gore: Meteorolozi objavili prognozu za sedam dana

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Danas će u većini krajeva prevladavati sunčano. U središnjim i istočnim predjelima očekuje se umjerena naoblaka, a ponajprije u Podravini može pasti vrlo malo kiše.

“Vjetar će uglavnom biti slab, popodne na sjeveru do umjeren jugozapadni i zapadni, u istočnim predjelima i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura između 13 i 17 °C”, stoji u prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Oblačnije na sjevernom Jadranu

Sutra će biti iznadprosječno toplo te u većem dijelu zemlje pretežno ili djelomice sunčano. Oblačnije na sjevernom Jadranu, a ujutro uglavnom na Jadranu i uz njega mjestimice magla.

“Vjetar slab, ponegdje umjeren jugozapadni i zapadni, na istoku i sjeverozapadni. Ujutro duž obale lokalno burin, zatim jugoistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 2 do 6, na moru od 5 do 10 °C. Najviša dnevna između 14 i 19 °C”, prognozira DHMZ. Lijepo vrijeme će nastaviti i cijeli sljedeći tjedan, a temperature će nekih dana opet ići do 18 °C, stoji u prognozi.