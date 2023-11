Skidajte debele jakne, temperature idu gore: Izdano upozorenje za četiri regije

Ujutro će biti pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a potom razvedravanje sa sjevera.

“Poslijepodne djelomice sunčano, ponegdje i vedrije, no ne posve stabilno. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu prolazno s jakim udarima, a na jugu zemlje još prijepodne jugo. Navečer će duž obale zapuhati bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 15 do 20 °C”, izvještava Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).





Izdano je upozorenje za Velebitski kanal, sjevernu, srednju i južnu Dalmaciju za potencijalno opasno vrijeme zbog jutra.

Sunčano i suho

Sutra će biti većinom sunčano i suho, ujutro ponegdje magla. Na zapadu krajem dana porast naoblake, u noći na petak i kiša.

“Vjetar slab, u drugom dijelu dana ponegdje umjeren jugozapadni i južni. Na Jadranu ujutro lokalno umjerena bura, a navečer jugo u jačanju osobito na sjevernom dijelu. Minimalna temperatura od 1 do 5, na Jadranu od 8 do 12 °C. Najviša temperatura uglavnom od 14 do 19 °C”, stoji u izvješću DHMZ-a.