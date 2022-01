‘SKANDALOZNO’ MINISTRICA KONAČNO POKAZALA ZUBE: Neka Srbija ne poseže za hrvatskim teritorijem i kulturnom baštinom

Autor: Dnevno.hr

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek govorila je o iskorištavanju europskog novca za obnovu nakon potresa.

“Sredstva će se morati realocirati. Treba pojačati povlačenje u području infrastrukture, mislim da i grad Zagreb treba povući značajnija sredstva. Pravila Fonda su da trošite taj novac. U svakom slučaju trebate trošiti puno više nego što će biti opravdano. I onda imate rok od šest mjeseci za predati revizijsko izvješće, to su po definicije one žurne mjere. One mjere koje se odnose na zbrinjavanje stanovništva. Ali u slučaju uskog centra grada hitna mjera je i sanacija zgrada koje predstavljaju ne samo za stanovnike, nego i za prolaznike”, rekla je ministrica.

Gostujući u Dnevniku HRT-a, skandaloznim je nazvala nedavno donošenje srpskog Zakona o kulturnom nasljeđu koji svojata dubrovačku književnost, a Srbiju je pozvala da odustane od posezanja za hrvatskim teritorijem i kulturnom baštinom.

“Mi ćemo reagirati putem Ministarstva vanjskih poslova. Već je u kontaktu naše veleposlanstvo vezano uz to pitanje”, rekla je Obuljen Koržinek.

Srpski Zakon o kulturnom nasljeđu usvojen prije dva tjedna, a koji svojata dubrovačku književnost tvrdeći da ona jednako “pripada i srpskoj i hrvatskoj kulturi” za hrvatsku ministricu kulture je skandalozan.

“To je ta mitomanija i potreba da se svojata hrvatska kulturna baština, posebno dubrovačka književnost. To je neprihvatljivo i stručno neutemeljeno. Oni su unijeli u zakon odredbe po kojima dubrovačka književnost prije 1867. godine ima nekakvu kao dvostruku pripadnost i hrvatsku i srpsku što je naravno potpuna besmislica”, rekla je ministrica Obuljen Koržinek.

Očekuje, kaže, da se od takvog zakonskog rješenja odustane i da “jednom zauvijek prestanu posezati i za našim teritorijem i za našom kulturnom baštinom”.