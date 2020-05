SKANDALOZNO: Liječnik primao mito, a kada su osvanuli dokazi koji to potvrđuju, tužio se na kršenje prava, odbili su ga

Autor: Dnevno

Nastojanje splitskog kardiokirurga Cristijana Bulata i njegovog odvjetnika da se iz slučaja kao dokaz izdvoji, za slučaj pak ključan, snimka razgovora i Ljubice Adžaip, supruge pacijenta dr. Bulata, odbačena su, javlja Slobodna Dalmacija.

Dr. Bulat optužen je za primanje mita, a on je naposljetku smatrao da su mu, uključenjem ovog dokaza, zakinuta prava na slobodu i komuniciranje. Vrhovni sud pak pozvao se na stav vijeća sutkinje nadležne za slučaj, Višnje Strinić koja je navela da “interes za progon i kažnjavanje počinitelja takvog koruptivnog kaznenog djela treba staviti ispred okrivljenikova prava na slobodu i tajnost komuniciranja, tj. da javni interes u konkretnom slučaju preteže nad pravom privatnosti okrivljenika”.

“Kako je utvrdio prvostupanjski sud, okrivljenikova prava nisu neprikosnovena u situaciji kada se protiv njega vodi kazneni postupak za teško kazneno djelo (jer je kao liječnik tražio mito za liječenje pacijenta), a interes kaznenog progona i kažnjavanja počinitelja preteže nad povredom njegova prava. Okrivljenik liječnik – kardiokirurg je, unatoč činjenici da posao obavlja profesionalno i za njega prima plaću, prema Kodeksu liječničke etike bio dužan svoj posao obavljati stručno i etički ne iskorištavajući pacijenta ni materijalno ni emotivno ni tjelesno. No, on je od obitelji pacijenta tražio mito, i to u dva navrata, pri čemu je u trenutku sklapanja sporazuma radi dobivanja mita prvo odugovlačio s operacijom, a potom je istu nudio kao uslugu koju je inače ovlašten izvršiti… Obitelj pacijenta, sada pokojnog, doveo je u situaciju da moraju platiti za liječničku pomoć koja im pripada i bez dodatnih plaćanja”, naveo je u odluci Vrhovni sud.

Isto tako, navode, dr. Bulat ovakvim postupanjem i sam je povrijedio pacijentu jedno od osnovnih ljudskih prava zagarantiranih Ustavom i deklaracijom UN-a o ljudskim pravima, a to je pravo na dostupnost i kvalitetu liječenja, a posebno pravo na pristupačnost koja podrazumijeva nediskriminaciju, fizičku pristupačnost, pristupačne cijene i informacije.

Naime, dr. Bulata tereti se da je 22. listopada 2018. na liječenje zaprimio supruga Ljubice Adžaip te mu je indicirana žurna kardiokirurška operacija, no liječnik dolazi 8. studenoga njezinu suprugu te ističe kako je isti u kritičnom stanju i da tijekom operacije može umrijeti. Tada je znao da je pacijentu potreban žurni operativni zahvat, ali je svejedno rekao da će o operaciji razmisliti i naknadno mu javiti termin.

Od Ljubice je 12. studenog primio tisuću eura pa je odmah sutradan naložio da se pacijentu obavi pretraga te ga je i operirao. Nadalje, on 16. studenoga 2018. od Ljubice Adžaip prima još dvije tisuće eura. Njezin je suprug ipak preminuo, a ona je sve prijavila policiji.