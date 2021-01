SKANDALOZNA PRIČA: Josip Vitez odlučno se suprostavio HDZ-ovom gradonačelniku i prijetnjama!

USKOK provodi izvide nad gradonačelnikom Požege i njegovim zamjenikom, na temelju tajnih snimki koje je snimio Josip Vitez, sada već bivši direktor požeškog Komunalca koji je smijenjen 23. prosinca prošle godine.

“Ja od ožujka prošle godine ne živim normalno. To su drumski razbojnici. Tako bih ja to okarakterizirao“, izjavio nam je jučer u telefonskom razgovoru Josip Vitez, sada već bivši direktor požeškog Komunalca koji je smijenjen 23. prosinca prošle godine kada, kako tvrdi, nije pristao igrati po pravilima Darka Puljašića, požeškoga gradonačelnika i njegova zamjenika, dogradonačelnika Marija Pilona, pri odabiru tvrtki koje će raditi poslove na energetskoj obnovi stambenih zgrada, za što je bio raspisan natječaj.

Gradonačelnik, a ujedno i saborski zastupnik HDZ-a Darko Puljašić i Mario Pilon, također HDZ-ovac, nalaze se pod izvidima USKOK-a koji su počeli još u travnju prošle godine, a zbog sumnje u namještanje poslova energetske obnove višestambenih zgrada kojima upravlja požeška gradska tvrtka Komunalac. Ono što je u ovoj priči posebno zanimljivo jest činjenica da istražitelji, a o čemu je izvijestio portal Telegram, od travnja imaju snimku tajno snimljenih razgovora u kojima prvo Pilon 7. 1. 2020., a potom i Puljašić 14. 1. 2020. od tadašnjeg direktora Komunalca Josipa Viteza zahtijevaju da namjesti poslove na obnovi zgrada za nekoliko lokalnih, požeških tvrtki.

Vitez je, pak, prethodno dobio informaciju što će se od njega tražiti, pa je na razgovore s čelnim ljudima Grada došao “naoružan” diktafonom te je tajno snimio sve o čemu su razgovarali. Te snimke danas su glavni adut u USKOK-ovim rukama, od kojeg se čeka privođenje istrage kraju, a koja bi po svemu sudeći mogla rezultirati novom kaznenom prijavom protiv Puljašića i Pilona.

Za “nedajbože”

Vitez nam je potvrdio autentičnost snimki čije je dijelove objavio Telegram, te napomenuo da o sadržaju ne može govoriti s obzirom na to da je na te okolnosti dao iskaz USKOK-u.









“Ja sam dobio upozorenja nekih kolega, vlasnika dviju tvrtki kojima je bilo dosta takvog načina rada što se sprema i konzultirao sam se i s odvjetnikom koji mi je rekao da se takve snimke mogu koristiti kao dokaz, a ja sam, ako mi bude trebalo, i za ‘nedajbože’ odlučio snimiti razgovore s dogradonačelnikom i načelnikom”, rekao nam je Vitez koji je po napucima lokalnih dužnosnika trebao odabrati točno određene tvrtke za dobivanje poslova energetske obnove, kako bi one dijelom novca financirale određene manifestacije. Kako smo neslužbeno doznali, primjerice, ako bi neka tvrtka dobila posao vrijedan 200.000 kuna, 20 posto tog novca trebalo je vratiti kroz razne donacije.

-“Prvo me je 7. siječnja nazvao dogradonačelnik Pilon, a 15. siječnja razgovarao sam i s gradonačelnikom Pulješićem. Ja sam se suprotstavio tim zahtjevima i smatrao sam da to nije u redu. Očekivalo se da će biti na raspolaganju 152 milijuna kuna na natječaju i da bi moglo proći četiri do pet naših projekata. Uzeti novac ostalima za 45 projekata značilo bi po meni opljačkati ih, jer oni ne bi prošli na natječaju i meni je to bilo neprihvatljivo. Ja naprosto nisam tako odgojen. Na popis njihovih osam tvrtki koje su trebale dobiti posao, ja sam samoinicijativno dodao njih još devet. Ja sam radio u interesu Komunalca i ljudi koji su mi povjerili upravljanje zgradama – kaže nam Vitez.

Predaja snimki

Bivši direktor Komunalca kaže kako je nakon tih razgovora bio izložen pritiscima te je o svemu razgovarao s predsjednikom županijske organizacije HDZ-a dr Željkom Glavićem, kojem je predao snimke, on ih proslijedio policiji, a policija USKOK-u.









Što je bilo prije i nakon što su snimke dospjele do policije Vitez nam priča:

“Ja sam posredno od poduzetnika dobivao poruke da ću ostati bez posla i da neka razmislim jer je pitanje hoću li negdje naći posao kada me smijene. Te prijetnje su se intenzivirale nakon što je gradonačelnik Pulješić izabran u Sabor. Ja sam snimke razgovora pohranio na nekoliko adresa kod rodbine i prijatelja. Kad su one došle u posjed policije, dogradonačelnik Pilon mi je poručio da su iz policije dobili informaciju o tim snimkama”, kaže nam Vitez. Bilo je to u travnju prošle godine, a sredinom svibnja dao je iskaz u sjedištu USKOK-a u Zagrebu. Kako doznajemo, iskaz je dao i Željko Glavić.

Prijašnje optužbe

“Točno je i da su me tražili da se učlanim u HDZ i da su mi spočitavali što to nisam učinio. Ja sam bio spreman učlaniti se, ali sam rekao kako nema šanse da to učinim dok su tu ljudi poput Pulješića i Pilona, jer ja s njima nemam što tražiti”, rekao nam je Vitez.

Telegram je jučer objavio i dio tih snimki iz kojih se jasno čuje kako Pilon i Puljašić nagovaraju Viteza i govore mu kako da se ponaša vezano uz ove poslove, napominjući mu pritom da mora biti svjestan da je na funkciju direktora došao političkim putem te da se u skladu s time mora i ponašati. Pilon ga je čak i prozvao zbog toga što se nije učlanio u HDZ, iako se to od njega tražilo i očekivalo s obzirom na to da ga je HDZ instalirao na direktorsku funkciju, kako to i inače jest u hrvatskim javnim tvrtkama…









Inače, Puljašić već ima jedan kazneni predmet zbog kojeg mu je ukinut i saborski imunitet. Optužen je s još tri fizičke i dvije pravne osobe za prijevaru tešku oko milijun kuna, a vezano uz projekt dogradnje OŠ Dobriše Cesarića u Požegi. Optužnica nije smetala HDZ-u i njihovu predsjedniku Andreju Plenkoviću da Puljašića stave na listu za Sabor. Inače, u snimci koju je snimio Vitez, Puljašić u jednom trenutku govori kako je i “Plenkoviću u njegovom uredu četiri puta rekao – ne može”.

O Pilonu smo, pak, pisali 2016., kada ga je PU požeško-slavonska prijavila za fizičko i verbalno nasilje nad suprugom, što je on negirao.