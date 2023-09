Skandalozna pozadina izbjegnute tragedije kod Dubrovnika: ‘Zaštićeni su kao lički medvjedi’

Autor: Lucija Brailo

Kaos koji je u Dubrovniku u ponedjeljak i u utorak izazvao isključivo nemar, a izgleda i pohlepa iznajmljivača kajaka, u svakoj bi normalnoj državi izazvao nesagledive posljedice po spomenutu skupinu, no ne i u Hrvatskoj, a kamoli u Dubrovniku.

Naime, nakon višesatne potrage za skupinom od jedanaest kajakaša čija su se unajmljena plovila uslijed jake bure prevrnula s vanjske strane otoka Lokruma, neki su se uspjeli dočepati kopna, dvoje je spasio jedan Dubrovčanin, dok je za preostalo dvoje nestalih potraga nastavljena tijekom utorka ujutro, da bi se na koncu otkrilo da su ljudi na sigurnom.

U akciju spašavanja su se, osim policije i Lučke kapetanije, uključili i brojni građani te izletnički brodovi, ne znajući zapravo sve do posljednjih trenutaka potrage, za koliko ljudi uopće tragaju.





Foto: Tonci Plazibat / CROPIXZa kompletnu nastalu konfuziju, Dubrovčani prstom upiru u iznajmljivače kajaka, a društvene mreže gore od komentara kako je samo bilo pitanje vremena kada će se ovakvo što dogoditi, aludirajući na pohlepu dotičnih. Ovaj incident, koji na svu sreću, nije po nikog završio kobno, razotkrio je kako onaj tko je turiste poslao na more nije poveo računa niti koliko ih je ukupno, u koliko kajaka, a do zaključka se nije moglo doći niti preko računa, budući isti navodno, niti ne postoje. Osim toga, čini se da iznajmljivač nije vodio računa niti o najavljenim nepovoljnim vremenskim uvjetima, što mu se, kako je vidljivo na društvenim mrežama, najviše zamjera.

‘Ovo što ste danas napravili, ne bi ni Savo sa Moravu napravio’

“Dakle, neće nitko od iznajmljivača i bukera reći koliko je ljudi bilo na kajacima.. tako bar kaže čovjek iz Kapetanije… Nije problem prebrojat kajake, nego su ljudi upali u more, a kajaci su otplutali via Italija… Problem je što dvoje ljudi izgleda nema, među vlasnicima kajaka su mnogi moji prijatelji, možda se i naljute zbog ovog komentara, ali ovo što su danas napravili ne bi ‘Savo sa Moravu’ napravio. Po ovom vremenu ni galebi nisu na moru, a vi šaljete ljude za koje ne znate ni znaju li plivat na kajake..

Druga stvar, znate da se ovakve stvari u nas na moru događaju, mislim da uz svu tu zaradu nije velika investicija kupiti GPS uređaje za goste da ih imaju uvijek sa sobom dok tura traje.. Dalje, nabavite zastavice da vam se kajake u valovima može vidjeti jer će vam netko prepolovit goste i zbog vas u zatvoru završit… Pohlepa vas je možda ( nadam se da nije i da će svih pronaći) koštala dva života, možda koncesiju izgubite, možda i u zatvoru završite… Ne znam čiji su kajaci i nije me briga, bio to moj prijatelj ili neko drugi, ali ovaj čin pohlepe i gramzljivosti da vam se ja pitam i odlučujem, naplatio bi vam ljude koji su izašli, brodove, izlazak brodova, gorivo i još bi vam oduzeo koncesiju i ako se ljudi ne nađu još bi vas u zatvor strp’o… eto, toliko od mene pa ljutili se ili ne”, objavio je na Facebooku jedan Dubrovčanin upoznat sa situacijom u gradu vezano za iznajmljivače, ali i za vremenske prilike na moru.









‘Ovdje treba i nadam se da će se utvrdit individualna odgovornost’

Njegova objava podijeljena je više puta, a Dubrovčani su se redom s njim složili, napisavši i kako “nije bilo pitanje hoće li se ovo dogoditi nego kada će se ovo dogoditi”.

“Jadni ljudi, tko god da su, a ovoga tko im je iznajmio kajak po ovom vremenu ne bi li zaradio 20 eura više, zatvoriti”, stoji u jednom od komentara, dok je jedna od pratiteljica zaključila:

“Ma nek se ljuti tko god hoće, ljudski životi su u pitanju. Radi se o jednom vlasniku kajaka i policija i mi u medijima znamo tko je, ali nek’ institucije rade svoj posao. Ja ga prozivat imenom i prezimenom neću i bit odgovorna za javni linč. Mada mirita. Saznat će se, nema sumnje, uskoro. Ovdje treba i nadam se da će se utvrdit individualna odgovornost. Osobe koja je ukrcala ljude, a ne zna im broja. Što zvuči nerealno. Jer i da eto ne znaš broj pa znaš valjda koliko kajaka imaš. Kad je policija u poziciji da moli nas medije da pozovemo iznajmljivače da prijave ako tko fali u apartmanu, jer ljudi ujutro imaju nastavit potragu, a ne znaju koliko osoba traže, traže li uopće ikoga.”









Policija: ‘Pozabavit ćemo se s odgovornošću iznajmljivača’

Da je posljednji komentar i više nego točan, potvrdila nam je jutros i sama policija, rekavši nam negdje oko 9 sati kako “misle da tragaju za dvoje nestalih”, budući točnu informaciju tada nisu mogli dobiti. Potragu su nastavili od ranih jutarnjih sati, međutim, ne samo na moru, nego i na kopnu. Neslužbeno, policija je čak molila i privatne i fizičke osobe koje pružaju smještaj turistima da se jave ukoliko im se gosti nisu javili ili vratili u smještajne jedinice.

“Prema informacijama koje smo mi uspjeli prikupiti i za koje se nadam da su potpuno točne, ali su jedine s kojima raspolažemo, ukupno je bilo 11 kajakaša, od kojih je devet uspješno na kopnu spašeno ili su sami izašli. Nitko od njih nije zatražio liječničku pomoć, a mi još tragamo za dvije osobe. Spašeni su rekli da ih je more iznenadilo”, rekla nam je glasnogovornica PU Dubrovačko-neretvanske Andrijana Biskup te potom dodala kako su na koncu od iznajmljivača ipak uspjeli dobiti informaciju o koliko se izletnika radi.

Na naše pitanje o tome jesu li iznajmljivači trebali biti upoznati s vremenskom prognozom i voditi računa o tome te koliko ljudi šalju na more, kazala je kako je to “nešto s čim će se policija pozabaviti nakon što potraga završi”.

Bahatost iznajmljivača: ‘Totalno je nebitno čiji su kajaci, nećete lešinariti’

Istovremeno, od koncesionara za iznajmljivanje kajaka dobili smo suprotnu informaciju. Oni su nam i prije policije, a i prije Lučke kapetanije, rekli da je potraga obustavljena, ali i da ih nemamo što više zvati jer je “sve riješeno”.

“Dakle, mi smo upravo riješili enigmu, ljudi su na sigurnom, dobit ćete službeno od kapetanije, na moru smo od ranih jutarnjih sati. O našem kolegi koji je pustio ljude na more… nećete lešinarit po ljudima, niti ćemo mi govoriti čiji su to kajaci. To je totalno nebitno, ljudi su živi i zdravi, hvala lijepo, nemojte nas zvati više. Mi nismo ovlašteni reći službeno”, rekao nam je jedan od iznajmljivača kajaka koji ove kajake, kako kaže, nije iznajmio.

Lučki kapetan: ‘Novinari nam otežavaju potragu’

No, najšokantnija je izjava ipak stigla na samom kraju, kada se na koncu, po obustavi akcije, konačno oglasio lučki kapetan Mato Kekez, optuživši novinare za cijelu konfuziju i za usporavanje potrage. Po njemu, niti iznajmljivači nisu ništa krivi, već uz novinare, isključivo turisti koji su unajmili kajake.

“Na Lokrumu je nađen kajak dvosjed s kompletnom opremom u kraju što daje za pretpostavku da taj kajak uopće nije bio u moru i da su osobe normalno pošle s Lokruma. Tragalo se za osobama, ali kajak nije bio nađen. Kajak je kasnije nađen na kraju, a ne na moru.”

Zanimljivo, Kekez je za cijelu konfuziju optužio – novinare.

“Kad traje potraga, dok se sve to organizira, protekne neko vrijeme. Plus ako navrnu novinari sa svojim pitanjima, onda još sporije ide, što nama otežava što brže naći ljude. Nama je bitan svaki trenutak jer postoje podaci o tome koliko ljudsko tijelo može podnijeti u moru. Zato nam je bitan svaki trenutak, a ne gubiti vrijeme na nešto što nam nije važno”, kazao je Kekez.

Na pitanje hoće li netko biti sankcioniran, Kekez je kazao kako za takvo što “nema osnove”.

“Nemamo propisano ništa da bi njega sankcionirali jer on je legalno iznajmio kajake. Korisnici su to uredno platili, izašli na more, njihov je rizik. Jedino što su trebali sugerirati na vremenske prilike, jesu li to napravili ili nisu, mi to ne znamo, oni tvrde kako jesu sugerirali”, kazao je.

Zanimljivo je isto tako, da je upravo za kontrolu rada iznajmljivača kajaka nadležna upravo Lučka kapetanija.

Iznajmljivači ‘zaštićeni kao lički medvjedi’

Međutim, kako smo u međuvremenu neslužbeno doznali od građana, ovakve skandalozne izjave, kako se čini, nisu slučajne. Naime, Dubrovčani kažu kako su iznajmlljivači kajaka “zaštićeni kao lički medvjedi” i “da im nitko ništa ne može”.

O cijelom ovom skandalu s krajnjeg juga, koji je mogao, a srećom nije, završiti s ljudskim žrtvama za komentar smo pitali poznavateljicu dubrovačkih prilika i neprilika, odvjetnicu Viktoriju Knežević, kandidatkinju Centra za gradonačelnicu Dubrovnika na sljedećim lokalnim izborima koja nam je potvrdila kako je praksa i modus operandi lokalnih iznajmljivača kajaka uistinu skandalozna.

Osim toga, otkrila je i još jednu stvar vezanu za obustavljenu potragu za kajakašima, a to je, kako kaže, da je Lučka kapetanija obustavila potragu za nestalima, dok je ona policijska još uvijek trajala.

“Sve koncesije na pomorskom dobru, pa tako i ove za kajake, su pod nadležnošću Županije. Iako je u našoj zemlji sve hiperregulirano, ti kajaci su potpuno suboptimalno regulirani. Inače, kad se turiste vodi na najobičniju turu autobusom, potreban je popis gostiju, treba voditi računa o svemu i svačemu, dok ovdje praktički o ničemu. Oni imaju neke minimalne sigurnosne uvjete, tako da je to područje u kojemu je malo onih savjesnih koji će ispunjavati i neke dodatne uvjete koje po zakonu ne moraju”, objašnjava Knežević.

Kandidatkinja za gradonačelnicu: ‘Katastrofa i nered koji se događaju doslovno pred vratima od Grada’

Ona dodaje kako u toj djelatnosti ne postoje nikakvi sustavi ograničenja u pogledu broja, a ni ičeg drugog.

“Nekad ih isplovi stotine sa samo jednim vođom koji koordinira njima, to je nemoguće. Ovo što se sada dogodilo bi nam trebalo biti poticaj da uvedemo određene sigurnosne mjere jer ovo je recept za katastrofu, za nesreću. Svi mi koji živimo u Dubrovniku vidimo koliko se tih kajaka kreće akvatorijem. Oni imaju prednost pred svim motornim plovilima jer je pravilo na moru da prvo prednost ima jedro, pa veslo, pa motor. Svi se moraju njima prilagođavati, a oni doslovno kao muhe bez glave, jurcaju akvatorijem. Tu se znaju ukrcavati i ljudi koji uopće ne znaju niti plivati, niti išta o moru, a oni koji ih vode, ili ih nema dovoljno, ili ih puštaju same da plove i to po svakakvom vremenu, što smo upravo vidjeli”, navodi odvjetnica.

Upozorava da i ako se ovo ovako nastavi, ako se ne regulira, da će se uistinu dogoditi katastrofa kakva nikome nije potrebna.

“Osim toga, svake godine dolaze i novi koncesionari. Sustav tih koncesija je takav da nije da postoji jedan koncesionar koji je godinama u tom poslu pa ima neko ime, prepoznatljivost, već se stalno uvode dodatni, i to ljudi koji se tim biznisom bave, a o njemu jako malo ili ništa znaju. Znaju da je taj kajak jeftin i da ga se može dobro monetizirati, ne ulažu u dugoročno, nemaju neki brend, tako da je to jedan popriličan nered za koji je nadležna Županija”, otkriva Knežević i dodaje da koncesionare na pomorskom dobru minimalno kontrolira Lučka kapetanija, međutim, kako kaže, djelatnost nije uopće regulirana, pa ni kapetanija tu nema nekog posla.

No, Knežević ističe kako se kod nas na rigorozan način kontrolira sve i svašta, kako kazne plaćaju bakice koje prodaju povrće, a ovdje, kako kaže, nitko nije našao za shodno pozvati u policiju i ispitati te osobe koje su ljude po onakvom nevremenu poslali na more.

Čudnovat trenutak u skandaloznom incidentu

“Trebalo ih je barem ispitati. Ja vjerujem da tu nije bilo loše namjere, ali postoji i djelo općeopasne radnje iz nehaja. To je katastrofa koja se nama događa doslovno pred vratima od Grada, takav jedan nered”, navodi Knežević.

No, odvjetnica ističe i kako postoji još jedan čudnovat trenutak u ovom skandaloznom incidentu: “Policija je nastavila potragu, a kapetanija je obustavila, to je još jedan zanimljiv momenat u svemu skupa, koji je totalno neobičan – da dva državna tijela tako postupaju. Nitko nije bio siguran, koliko ljudi traže i traže li uopće ikoga, to je skandalozno”.

Na koncu se o cijelom slučaju očitovao i dubrovački gradonačelnik Mato Franković (HDZ) koji je kazao kako je u ovom konkretnom slučaju bilo nekoliko čudnih stvari te da je najveća odgovornost na iznajmljivačima kajaka.

“U konkretnom slučaju je bilo nekoliko čudnih stvari. Čudno mi je da je netko na jučerašnji dan iznajmio kajak iako sam vidio kako se komuniciralo u javnom prostoru da u tom trenutku vrijeme nije bilo loše, itekako smo bili svjesni kakvo će vrijeme biti nadalje. Vremenska prognoza je bila pogoršanje vremena u popodnevnim satima, pa svi mi koji živimo na moru znamo što je more i što znači isploviti po takvom vremenu, pogotovo u akvatoriju koji nije zaštićen. More oko Lokruma je praktički otvoreno more.

Činjenica da se do jutros nije znalo je li nekome nedostaju kajaci je također zabrinjavajuća. Treće, ono što sam do sada vidio i smatram da je praksa, da prilikom najma kajaka postoji neki voditelj grupe, neki lokalac ili zaposlenik koji zajedno s grupom vesla i usmjerava ih. Ti ljudi ne moraju biti vični veslanju niti itko provjerava njihovo znanje o veslanju. Ako je došlo do pogoršanja vremena, voditelj kontaktira telefonom, dođe barka, vežu se kajaci jedan za drugi i vrati se. Ništa od toga nije napravljeno. Sve ovo što sam sada kazao, pročitao sam iz medija. Možda postoji neka druga strana medalje, o kojoj ja ne znam pa ne mogu govoriti, ali mislim da će konkretan slučaj prometovanja kajaka oko Grada i Lokruma dodatno trebati urediti od strane Lučke kapetanije”, rekao je Franković.

Ovaj dubrovački skandal ogolio je niz problema na lokalnoj, ali i na državnoj razini, a ponajviše pokazao koliko su, uz podršku institucija koje bi ih trebale kontrolirati, određene “svete krave” ili “lički medvjedi” nemarni prema općoj sigurnosti, koja bi trebala definitivno biti na puno višoj razini od ove sramote kojoj smo u Dubrovniku upravo svjedočili.