SKANDAL U SABORU: Puljak objavila: HDZ-ova zastupnica prekinula sjednicu i PROZVALA nas da ne volimo Hrvatsku

Autor: M.P.

Danas je na saborskom Odboru za proračun i financije bilo burno.

Raspravljalo se o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, a kako je na svom Facebook profilu objavila Marijana Puljak, zastupnica Centra, dogodio se incident.

“Apsolutno neprimjereno ponašanje predsjednice saborskog Odbora za financije, Grozdane Perić, HDZ, koja je maloprije grubo prekinula i završila sjednicu Odbora s temom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti bez da su svi članovi Odbora završili svoja izlaganja i dali svoje mišljenje”, počela je Puljak.

Rekla je kako su kritike Nacionalnog plana oporavka osim nje iznijeli i Vuk Vuković u ime Ekonomskog savjeta UGP-a, Iva Tomić u ime Hrvatske udruge poslodavaca i prof. Josip Tica, da bi na kraju predsjednica odbora u svom izlaganju rekla kako svi koji kritiziraju Nacionalni plan i projekte koji se njime financiraju ne vole Hrvatsku.

“Pa dobro hoćete li više prestati s tom komunikacijom kako svi oni koji kritiziraju poteze Vlade, kritiziraju HDZ, rade to zato jer ne vole svoju zemlju. Prestanite isti čas! Ja volim svoju zemlju!

I ne trebam to Vama dokazivati gospođo Perić. Upravo zato što volim svoju zemlju i što želim da bude zemlja sretnih i zadovoljnih ljudi borim se da nam svima bude bolje te kritiziram loše poteze vlasti i predlažem rješenja. Da me nije briga ne bi ni kritizirala i nastojala popraviti loše stvari”, ljutito piše Puljak.









Navodi da je Nacionalni plan oporavka i otpornosti loš plan koji nije donesen u suradnji sa socijalnim partnerima, udrugama poslodavaca, sindikatima.

“Zato je ovo Plenkovićev plan, a ne Nacionalni plan. 49 milijardi kuna usipa u javni sektor, a znamo gdje nas je doveo Sanaderov plan infrastrukturnih projekata iz 2003. godine, potonuli smo najbrže od svih u Europi u krizi 2008. i iz krize se najduže vraćali. Ulaganje u javni sektor nije nikakva garancija oporavka gospodarstva. Tekuća proračunska potrošnja ne generira gospodarski rast. Hvale se da ćemo dobiti najviše sredstava u odnosu na BDP od svih EU zemalja. Pa ljudi moji, to je zato što smo najgori u Europi! Najgori!”, naglašava Puljak.

Zaključuje, voli Hrvatsku, ali ne i što ova vlast od nje radi.