SKANDAL U GRADU SUPETRU: Novac s računa Grada uplaćivan na privatni račun?

Autor: Dnevno

Grad Supetar ovih dana trese skandal, u kojemu je akter gradski službenik koji je, kako piše portal Brač danas, radio u Odsjeku za gradske prihode Grada Supetra, a koji je, prema saznanjima, zbog financijskih pronevjera udaljen s posla te je protiv njega pokrenut postupak.

Grad Supetar je 2. rujna objavio priopćenje u kojem se ističe kako su internom kontrolom radnih procesa u Gradu Supetru 26. kolovoza otkrivene nepravilnosti u radu gradskoga službenika te su po hitnom postupku poduzete sve potrebne radnje.

Neslužbene informacije govore da je službenik uplaćivao novac s računa Grada na privatni račun, a financijske malverzacije počele su, izgleda, u veljači ove godine.

“Smiješno je uopće govoriti o nekoj unutarnjoj kontroli ako je tek sada otkriveno s obzirom na polugodišnja izvješća”, rekao je za Brač danas izvor koji je htio ostati anoniman, a čiji su podaci poznati uredništvu redakcije. Zapitao se i kako je bilo moguće tu osobu ovlastiti da koristi račun i pinove Grada Supetra.

Prema saznanjima Grad je hitno reagirao, a prema priopćenju koje je potpisala supetarska gradonačelnica Ivana Marković podnesena je i kaznena prijava protiv službenika. U očitovanju, Grad je tek jednom rečenicom osudio postupanje toga službenika: “U vođenju Grada i upravljanju financijama nema mjesta za bilo kakve pogreške ili nezakonite radnje”.

Prema objavljenom priopćenju, o svemu je obaviještena i predsjednica Gradskoga vijeća Danijela Kirigin(SDP), koja je žurno vijećnicima proslijedila dopis gradonačelnice grada Supetra od 2. rujna. Iz Grada su na kraju priopćili kako će o detaljima slučaja i uočenim nepravilnostima javnost obavijestiti nakon provođenja postupka istrage.

Koliko će u ovom slučaju trajati istraga, u ovom je trenutku teško reći. S obzirom na to da je podnesena kaznena prijava protiv službenika, jasno je da će prije eventualnoga podizanja optužnice biti provedene izvidne radnje kako bi se utvrdilo ima li elemenata kaznenoga djela koje se stavlja na teret osobi iz gradske službe. Jedno je sigurno: osoba iz Grada Supetra suspendirana je s radnoga mjesta do okončanja postupka, a to znači ili do obustave postupka ili najkasnije do pravomoćnosti presude.

Zanimljivo, Grad Supetar već je 2. rujna oglasio natječaj za radno mjesto referenta za gradske prihode, na određeno puno radno vrijeme, s rokom prijave do 10. rujna. U natječaju se navodi kako će referent raditi u Odsjeku za gradske prihode na određeno vrijeme na zamjeni za dulje vrijeme odsutnoga službenika.