SKANDAL U CKRVI, POZNATOM SVEĆENIKU OGRANIČENA SLUŽBA! Na meti su mu bile časne sestre: ‘Iskoristio je moje povjerenje, bila sam potlačena

Autor: I.G.

Poznati slovenski isusovački svećeni našao se u centru skandala te mu je ograničena je svećenička služba, nakon izvješća o istrazi koja se provodi o optužbama za psihičko i fizičko zlostavljanje časnih sestara u Sloveniji.

Isusovci su u priopćenju od 2. prosinca poručili da su zabranili 68-godišnjem slovencu da obavlja ispovijedi ili vodi duhovne vježbe otkako je Vatikan 2021. zaprimio prijavu protiv njega, javlja Catholic News Agency (CNA).

Vođena pravnim i vjerskim znanstvenicima, talijanska web stranica “Silere non possum“, što prevedenog s latinskog znači “Ne mogu šutjeti”, objavila je priču s izvješćima da je svećenik zlostavljao časne sestre u zajednici Loyola.





Vatikan je u listopadu odbio provesti kanonski proces zbog zastare, priopćio je taj vjerski red. Isusovački red priopćio je kako su ograničenja njegove svećeničke službe još uvijek na snazi i uključuju zabranu vođenja duhovnih vježbi. Svećeniku je također zabranjeno sudjelovati u javnim aktivnostima bez dopuštenja nadređenog.

‘Bio je nasilan i uvjeren u svoju nedodirljivost’

Prema priopćenju isusovaca, Vatikanska kongregacija za nauk vjere (DDF) zatražila je nalog za provođenje preliminarne istrage protiv slovenskog svećenika, koji djeluje u Rimskoj biskupiji od početka 1990-ih. DDF-u je dostavljeno završno izvješće, a početkom listopada 2022. Vatikan je slučaj ušao u zastaru, priopćili su isusovci.

Pomoćni rimski biskup zaprimio optužbe najmanje devet žena

Izvor iz Rimske biskupije potvrdio je za ACI Prensa da je provincijal isusovaca obavijestio biskupiju o mjerama predostrožnosti protiv svećenika i predložio da se njegovo pastoralno djelovanje u biskupiji ograniči. Rimska biskupija nije provela vlastitu istragu, budući da su se optužbe odnosile na navodno zlostavljanje u Sloveniji, a ne u Rimu.

Izvor je također potvrdio da je pomoćni rimski biskup Daniele Libanori proveo zasebnu istragu, nevezanu za tog svećenika, u vjerskoj zajednici Loyola koja je zasnovana u Sloveniji. Tijekom kanonske posjete, koja je još uvijek u tijeku, Libanori je zaprimio optužbe najmanje devet, kazao je izvor. Taj je svećenik, kako se izvješćuje, niz godina bio ispovjednik i duhovni ravnatelj te zajednice.

“Saslušane žrtve su zvučale uvjerljivo i mislim da možemo vjerovati onome što govore”, zaključio je pomoćni biskup Libanori, kako piše u dokumentu predanom DDF-u, objavljeno je na stranici “Silere non possum“.

“Prisiljavao nas je da činimo stvari koje nismo htjele raditi. Bio je nasilan, udario me. Pogledom i glasom pokazivao je da je uvjeren u svoju nedodirljivost. Zlostavljao me, iskorištavao moje povjerenje. Bila sam potlačena. Njegova moć, ugled koji uživa čini ga uvjerenim da nitko ne može dovesti u pitanje njegovu dobronamjernost”, ispričala je jedna od zlostavljanih slovenskih časnih sestara, kako javlja “Silere non possum“.