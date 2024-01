Sjeverna Koreja ispalila više od 200 granata: Seul odmah evakuirao civile s otoka

Vojska Južne Koreje osudila je svog sjevernog susjeda u petak nakon što je Pjongjang ispalio topničke projektile koji su pali unutar pomorske tampon zone koja je dugo bila žarište između dvije zemlje.

Sjeverna Koreja ispalila je više od 200 topničkih granata u jutarnjim satima uz zapadnu obalu, u blizini južnokorejskih otoka Baengnyeong i Yeonpyeong, prema južnokorejskom Združenom glavnom stožeru (JCS). Južna Koreja odmah je izdala upozorenje za evakuaciju civilima na otoku, ali tek treba potvrditi je li to povezano s granatiranjem.

Granate su pale sjeverno od Sjeverne granične linije (NLL), sporne de facto granice koju su Ujedinjeni narodi postavili na kraju Korejskog rata 1953. godine.

BREAKING:

South Koreans living on the islands Yeonpyeong and Baengnyeongdo have been told to head into air raid shelters.

The authorities believe North Korea is likely to strike them with artillery in response to a South Korean live fire drill.

🇰🇷🇰🇵 pic.twitter.com/v60vCIqjmL









— Visegrád 24 (@visegrad24) January 5, 2024