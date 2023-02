‘SJETIMO SE ŠTO JE BILO S MOSTOM I KARAMARKOM!’ Bauk o opozivu Plenkovića: ‘Sve dok postoji većina, oporba je osuđena na nulu’

Autor: I.G.

SDP-ov saborski zastupnik Arsen Bauk nedavno se osvrnuo na Vladinu odluku da izda milijardu eura vrijedne “narodne obveznice”. S komentirao je i mogućnost da i sam kupi državne obveznice, ali i sutrašnji pokušaj opoziva premijera Andreja Plenkovića od strane saborske oporbe.

“To spada u dio životnih, privatnih odluka koje svatko donosi za sebe, a ja nemam potrebu taj dio odluka dijeliti s javnošću. Ako Ministarstvo financija želi reklamnu kampanju, imaju moj broj”, kaže Bauk za N1.

Kako navodi, da je on sam član Vlade, pravo da odluku zadrži kao privatnu bilo bi manje jer bi bio među onima koji tu odluku donose. “Ako će kupiti ministar financija, premijer, dovoljno je široka lepeza onih koji će kupiti da ne trebam ja uvjeravati”, kaže Bauk. Izjavu premijera iz Osijeka da ne može nikog prisiliti na kupnju obveznica, pa ni potpredsjednika Vlade, shvatio je, govori, kao “malu poruku premijera ministru mora da nije najbolje reagirao”.





‘Oporba je osuđena na nulu’

“Svaki opoziv, zahtjev za izglasavanje nepovjerenja bilo kojem ministru je u pravilu udar na cijelu Vladu. Izglasavanje nepovjerenja bilo kojem ministru značilo bi pad Vlade”, govori Bauk podsjećajući kako je pala Vlada kad je Most uskratio povjerenje Tomislavu Karamarku.

“U političkom smislu je manje bitno je li ovo prvi put direktno na premijera. Nakon što netko smijeni 20-ak ministara, nakon što zaspe s imenom i prezimenom, a probudi se s inicijalima, legitimno je malo propitati”, govori Bauk dodajući da će građani ocijeniti tko je bio uvjerljiviji. “Nije realno očekivati da na taj način dođe do pukotina”, kaže.

“Ustav je predvidio da glasovi ne vrijede jednako i nema potrebe to dalje objašnjavati. Mi imamo dvije izborne jedinice, za dijasporu i manjine. Ustav to tako definira, da manjine imaju posebno pravo glasa i dijaspora da ima posebno pravo glasa. Nema ozbiljne inicijative da se to promijeni”, kaže Bauk.

“Sve dok postoji parlamentarna većina, oporba je osuđena na nulu. Kad ne bi bilo tako, oporba ne bi bila oporba ili vlast ne bi bila vlast”, rekao je.