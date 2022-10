‘SJEST ĆE TO LJUDIMA DO IDUĆIH IZBORA OPET!’ Plenković zagrmio nakon sjednice HDZ-a: ‘Mi se borimo protiv korupcije i kriminala’

Autor: Dnevno.hr

Nakon što je u središnjici HDZ-a održana sjednica šireg Predsjedništva stranke, predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković dao je izjavu za medije.

“Kao i svaki tjedan razmotrili smo glavna politička zbianja iza nas, najavili aktivnosti ovoga tjedna”, rekao je Plenković na početku.

A onda je komentirao i nova uhićenja u aferi INA.





‘Mi se borimo protiv korupcije i kriminala’

“Nastavak aktivnosti DORH-a, USKOK-a, policije, bitno je da se sve vezano uz INA-u rasvijetli. Naravno da smo komentirali i izjave oporbenih političara koji odmah apriori znaju o čemu se radi i dalje optužuju Vladu i HDZ, što naravno nije slučaj. Ova afera ima imena i prezimena. Nama je u interesu da sve rasvijetli i da oni koji to trebaju biti, budu kažnjeni”, rekao je Plenković.

Na pitanje jesu li ga iznenadila današnja uhićenja, odgovorio je kako o tome nema nikakva saznanja.

“Mi smo Vlada koja ne zna što su to izvidi, koje su aktivnosti USKOK-a, DORH-a, policije, oni neovisno rade svoj posao. Te aktivnosti su tajne, gdje će to sve skupa dalje dovesti zaista ne znam, ništa me ne iznenađuje. U interesu mi je da se borimo protiv korupcije, kriminala i da oni koji su počinili kazneno djelo za to i odgovaraju. Mi se borimo protiv korupcije i kriminala”.

‘Oporba ima svoje pjesmice’

Dodao je da ”oporba ima svoje pjesmice” te ih oštro kritizirao.

“Neodgovorna oporba koja nema ideje, imaju i nekoliko pjesmica, a sada su dodali i novi okvir: izdajnici. Dakle, banda i izdajnici, to ponavljaju dvije godine ne bi li se to negdje utaložilo, među onima koji ne prate što se događa. Jedino o čemu imaju ideje je da hoće lijepiti etikete i rušiti Vladu. Grbin je otišao u Našice i rekao da ja radim u Hrvatskoj ono što Vučić radi u Srbiji. Ja nemam ništa protiv njega i njegove supruge, ali dobiva naknadu za odvojeni život, a ne zna gdje živi”, rekao je Plenković te se još jednom pohvalio mjerama za oporavak koje je uveo.

“Oni nemaju ideje ni o čemu, jedino o čemu imaju ideju da su umreženi, povezani i da hoće lijepiti etikete nama i rušiti Vladu. Kad ne mogu dobiti na izborima onda hoće kreirati neko ozračje”, rekao je Plenković te naveo SDP, Most i Domovinski pokret.









‘Sjest će to ljudima do idućih izbora opet’

“Prema tome, imamo jednu udruženu operaciju – to nije nikakva teorija urote, samo gledajte što govore i kako govore”, rekao je.

Za razliku od njih, naglasio je Plenković, Vlada je ozbiljna i ima ozbiljne rezultate – gospodarske, socijalne, razvojne, europske, međunarodne. “To je velika razlika i to je taj ključ. Sjest će to ljudima do idućih izbora opet”, zaključio je.

“Mjere koje koštaju 21 milijardu ne zanimaju ljude. Mi smo im omogućili planiranje, plaće, ulaganje. Omogućili smo mjere koje su važnije od jedne afere za koju će netko odgovorati”, rekao je te dodao da bi građanima te mjere bili važnije da ih mediji spominju u jednakoj mjeri kao aferu s Inom”.









