SJEDNICA VLADE NAKON GODIŠNJEG: Premijer: Danas ćemo preći 50 posto cijepljenih prvom dozom. Beroš: Imamo 486 novih slučajeva

Autor: M.P.

Danas se u 10 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održava sjednica Vlade.

Kako je najavljeno, članovi Vlade dobit će informaciju o aktualnom stanju epidemije koronavirusa te stanju nakon potresa.

Premijer Plenković ima uvodno obraćanje.

Izdvojio je uspješni sastanak s turističkim sektorom.

“Sezona nam je iznadprosječna, brojevi fiskalizacija su izvrsni, srpanj i kolovoz 2021. su bolji od 2019. Sezona je dobra, to je dobro za oporavak, gospodarstvo, tome su pridonijele i mjere, da uz zdravi balans omogućimo da se turisti osjećaju sigurnima, nadamo se da će obala i danas na karti ECDC-a biti u narančastom. Vidimo da je broj novozaraženih veći jučer i danas, moramo poduzeti korake da budemo odgovorni, virus je i dalje prisutan. Danas ćemo preći 50 posto cijepljenih prvom dozom, nažalost sporije no što smo očekivali. Nadamo se da će nakon ljetne stanke određen broj sugrađana odlučiti da se cijepi, to je najbolja zaštita. Cijepljenje je jako važno. Oni koji su preminuli proteklih mjeseci, njih 80 posto je bilo necijepljeno. Više o tome će reći Beroš”, rekao je premijer.

Na dnevnom redu je i informacija o situaciji u Afganistanu i povratku hrvatskih državljana iz Afganistana, kao i informacije o požarima u Hrvatsku te angažmanu Oružanih snaga RH u gašenju i pomaganju u gašenju požara u drugim državama.

“Dobro je da nije bilo nikakvih posljedica za naše državljane”, rekao je premijer.

“Izdvojio bih, uz odličan turizam i kontroliranu covid situaciju političku temu zamolnica iz BiH, imali smo sastanak s našim zapovjednicima, kada Ministarstvo pravosuđa pripremi izvješće nakon što prouči dokumentaciju, izvijestit ćemo o tome. Vlada vodi računa o onima koji su najzaslužniji za Hrvatsku slobodu i Domovinskom ratu”, rekao je uvodno premijer.









Medved o sanaciji nakon potresa

Riječ je preuzeo Medved. Govori o potresima. Ukupno je bio 1221 potres na petrinjskom području. Od zadnje sjednice vlade uklonili smo 73 objekta.

Na sjednici Vlade su, među ostalim, i nacrt prijedloga izmjena i dopuna Zakona o minimalnoj plaći te nacrt prijedloga zakona o naseljima.

Beroš o epidemiji

Na 542. dan od početka u Hrvatskoj imamo 486 novih slučajeva. Udio je 4.88 posto. Raste broj zaraženih na bolničkom liječenju, 235 je u bolnici, 26 na respiratoru. Od 3697 zaraženih čak njih 85.71 nije bilo cijepljeno. Od 1. lipnja 254 osobe je umrlo, 80 posto preminulih nije bilo cijepljeno. Niti jedna od 20 osoba mlađih od 60 godina nije bila cijepljenja ili je bila cijepljenja jednom dozom”, rekao je Beroš.