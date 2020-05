Sjednica Gradskog vijeća: Gradonačelnici plaća manja za deset posto! Oporba: ‘Gdje ja sada onih najavljenih 20 posto?’

Autor: Dnevno

Drugi put zaredom sjednica supetarskog Gradskog vijeća održana je elektroničkim putem, javlja Slobodna Dalmacija.

U pozivu je predsjednica Danijela Kirigin (SDP) obrazložila da se na taj potez odlučila sukladno uputi Ministarstva uprave, a sve vezano za trenutačnu epidemiološku situaciju. Izostala su i vijećnička pitanja jer za njih, rečeno je, nema odgovarajućih tehnoloških rješenja.

Zanimljivo je spomenuti kako je sjednica počela u 12 sati i završila sutradan u isto vrijeme. Sudjelovalo je 11 od 13 vijećnika, a na dnevnom redu bilo je šest točaka. Vijećnici su jednoglasno podržali odluku koju je predložila gradonačelnica Ivana Marković o oslobađaju od obveze plaćanja zakupnine i naknade za korištenje javne površine.

Prema toj odluci, zakupnici u poslovnim prostorima u vlasništvu grada Supetra i korisnici javnih površina u svrhu postavljanja terasa, koji obavljaju djelatnost čije je obavljanje zabranjeno sukladno odluci Stožera civilne zaštite RH od 19. ožujka, oslobađaju se obveze plaćanja zakupnine, odnsono naknade za korištenje javne površine, počevši od 01. travnja do isteka trajanja navedenih mjera.

Većinom glasova vijećnici su prihvatili odluku da se gradonačelnici i njezinu zamjeniku Šimici Dragičeviću smanji plaća, odnosno naknada za 10 posto.

Oporbeni vijećnici iz redova HDZ-a i HSS-a tražili su da se gradonačelnici umanji plaća za 20 posto, a zamjeniku koji taj posao obavlja bez zasnivanja radnog odnosa, dakle, volonterski, za 30 posto. Međutim, kod glasovanja ostali su u manjini.

Prihvaćeno je i izvješće gradonačelnice Marković za razdoblje od početka srpnja do kraja prosinca lanjske godine. Članovi Vijeća dobili su i prikaz svih sudskih sporova u kojima se Supetar nalazi ili kao tužitelj ili kao tužena strana.

Grad Supetar dobio je novu ravnateljicu Narodne knjižnice, a to je Ivana Vukasović-Lončar. Njezin četverogodišnji mandat počinje 1. svibnja. Istodobno je zbog odlaska u mirovinu te dužnosti koju je obnašala 40 godina razriješena prof. Gita Dragičević, piše Slobodna.

“Nema vam u supetarskoj vladajućoj garnituri ni S od solidarnosti ni u doba korone. Njih je briga samo za svoje pozicije, lijepu “ispeglanu” sliku u javnosti, za svoj takujin. Ne brinite, glasni su kada sebe hvale, ali nisu baš i kada treba sebi smanjiti plaću”, navode ljuti i razočarani članovi Kluba vijećnika HDZ-a Supetar.

Referirali su se na sjednicu Gradskog vijeća gdje su oni kao oporbenjaci dali amandman da se u duhu solidarnosti smanji plaća gradonačelnici 20 posto te njezinom zamjeniku za 30 posto.

On obavlja tu dužnost volonterski i kako mu je to drugi dohodak od 6871,59 kuna, to veće “rezanje” bilo bi itekako poticajno spram svih koji su ostali bez plaća.

Kako vladajući SDP ima većinu u gradskom parlamentu, 7 SDP vijećnika prema 6 oporbenjaka: 3 HDZ-ova, te po jedan nezavisni, HSP-ov i HSS-ov, izglasano je na kraju tek 10 posto smanjenja plaće i gradonačenici i njezinu zamjeniku.

“Pa sami su najavljivali smanjenje od 20 posto, da bi sada promijenili odluku, žalosno” – navodi Danica Baričević, vijećnica iz kvote HDZ-a.

“Svi mi vijećnici odrekli smo se svojih naknada od po 200 kuna koje dobivamo po održanoj sjednici, dok predsjednica Gradskog vijeća ne odustaje od svojih 2000 kuna mjesečno, koje su joj osigurane bez obzira na to jesu li sjednice održane. Sramotno”, dodaje.