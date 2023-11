Sjećate se Vinka Kojundžića? Udario na bivšeg ministra istim optužbama zbog kojih ga prati USKOK

Autor: Dnevno.hr/M.D.

Nakon dvije godine pritisaka koje, kako kaže, neprestano trpi, Vinko Kojundžić, vlasnik informatičke tvrtke Cuspis, odlučio je izaći u javnost. Na konferenciji za medije koju je organizirao ispred Ministarstva zdravstva poručio je da je došlo vrijeme da počne pričati svoju priču i prokaže krivce za stanje u zdravstvenom sustavu. Pojasnio je zbog čega su duge liste čekanja.

Podsjetimo, Kojundžić je došao pod povećalo javnosti prije dvije godine, kad je njegova tvrtka kreirala platformu “CijepiSe” koja je trebala objediniti podatke o cijepljenju protiv koronavirusa. No, platforma nikad nije zaživjela, a nakon toga se doznalo da je poznanik ministra zdravstva Vilija Beroša, piše 24sata.





Pogodovanje i sumnjivi poslovi

Potom se posumnjalo da je Ministarstvo zdravstva, isto ovo ispred kojeg je održao konferenciju za medije, pogodovalo njegovoj tvrtki te naplatilo 6750 radnih sati za samo 12 dana rada na nadogradnji dvaju informatičkih sustava. Uz to, Cuspis je od Ministarstva, otkako je ministarsku dužnost preuzeo Vili Beroš naplatio više od 20 milijuna kuna (2.654.456,17 eura) za razne informatičke usluge, piše Dnevnik.hr. U tom se slučaju aktivirao i USKOK, a istraga još nije gotova.

Kojundžić se poinovno pojavio u javnosti kad se u travnju ove godine pojavila informacija da je njegova tvrtka predala najpovoljniju ponudu za izradu digitalne platforme s osobnim asistentom putem koje bi građani trebali prijavljivati korupciju. Ministarstvo pravosuđa i uprave cijeli je posao procijenilo na 637.000 eura. Telegram je čak objavio oglas u kojem Cuspis navodi kako plaća informatičare 500 eura ili više po sudjelovanju u projektnoj prijavi, čime su očito pokušali sa što manje novca dobiti što više državnih natječaja.

Optužbe za korupciju

Sada je direktor Cuspisa odlučio prijeći na antikorupcijsku stranu te zbog iste stvari prstom uprijeti u konkurenciju, ali i u bivšeg ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te bivšeg ministra, Sinišu Vargu. Kaže kako je tvrtka IN2 2012. godine dobila natječaj za izradu softvera za liste čekanja zahvaljujući poznanstvu Varge i njihova “glavnog operativca” Siniše Koščine.

“Godine 2011. je softver za liste čekanja počeo raditi Ericsson Nikola Tesla. Međutim, dolaskom Siniše Varge za direktora HZZO-a, on je taj posao oteo Ericssonu Nikoli Tesli i dao na netransparentan način, nitko ne zna kako, tvrtci IN2 i njihovom glavnom operativcu Siniši Koščini. Nemamo trag nigdje u javnoj nabavi kako je nabavljen sustav za liste čekanja. Nabavljen je prijateljskim vezama Siniše Koščine iz IN2 i Siniše Varge. Nabavljen je za mali iznos od 70.000 kuna (9.290,60 eura) preko narudžbenice i to dvije. Oni su sklepali softver koji dan-danas ne funkcionira. I taj sklepani softver je razlog za ove liste čekanja. On ne radi”, zavapio je Kojundžić.

Istaknuo je kako je riječ o klasičnom sukobu interesa, jer je Varga, nakon toga raspisao natječaj za održavanje tog sustava vrijedan šest milijuna kuna (796.336,85 eura), kojeg je ponovno dobio IN2 s ponudom od 5,3 milijuna kuna (703.430,88 eura). Ali, to nije sve!









“Siniša Varga postaje ministar i gle čuda! HZZO više ne raspisuje natječaj za sustav lista čekanja. Nekim čudom, sljedeće godine natječaj za liste čekanja raspisuje Ministarstvo zdravstva”, objašnjava Kojundžić.

Vargin poučak

Dodaje kako je Varga povukao sa sobom IN2 te im redovito povjeravao poslove održavanja. Na kraju je u prosincu 2015., neposredno pred izbore, shvativši da možda neće ostati na dužnosti, jednostavno iz proračuna ministarstva izbrisao troškove održavanja sustava i to nakon što je raspisao natječaj za to. No, iznenada se, tvrdi Kojundžić, pojavila još jedna ponuda.

https://www.facebook.com/Vinko.Kojundzic.Official/videos/6708266899228082/?__tn__=%2CO-R

“Pojavila se još jedna ponuda. IN2 je ponudio za 4,9 milijuna kuna (650.341,76 eura). Druga tvrtka, koju neću imenovati da ih ne uvaljujem u ovu priču daje milijun kuna manju ponudu. Varga nije izabrao nižu ponudu i pobrinuo se da njegov nasljednik ne može izabrati jeftiniju ponudu. Zašto? Zato jer je, kad je radio proračun za 2016., maknuo sredstva za održavanje i to nakon predaje ponuda. Preda se ponuda, nakon toga miče sredstva u planu za sljedeću godinu i nakon toga ostavlja kukavičje jaje onome tko dolazi. On u proračunu nema ta sredstva i natječaj se poništava”, rekao je Kojundžić i objasnio kako je to uzrok dosadašnjih problema s listama čekanja.

Spletkavi Muco

IN2 je nastavio ugovarati poslove održavanja sustava, koji se naplaćuju u istom iznosu od 2013. godine. Stoga je Kojundžić poručio da će predati detaljnu kaznenu prijavu, sa svjedocima i dokazima. Poručio je da je počeo dobivati prijetnje nakon što se odlučio prijaviti na natječaj za novi sustav liste čekanja, a onda je otkrio da iza svega stoji – Spletkavi Muco.









“Mi smo se odlučili javiti i pokazati da taj sustav ne funkcionira i da može bolje. Znate šta se desilo? Dali smo jeftiniju ponudu i krenule su prijetnje: ‘Vinko, pazi se. Oni su jaki. Bježi iz Hrvatske. Nemoj držati tu ponudu, povuci je’.

Dakle, kreću prijetnje onog istog miljea. Sjetite se, prošli su ministri, ali milje je ostao. Ja ću do kraja ove godine otkriti tko je Spletkavi Muco. Siniša Varga nije Spletkavi Muco, on je bio njegov partner ili pijun. Siniša Koščina iz IN2 nije Spletkavi Muco, on je isto bio njegov partner, odnosno pijun koji je dijelio novce. Ali, na kraju priče, cijela ta podzemna organizacija, koja traje desetljećima u zdravstvu se vodi od strane Sletkavog Muce”, rekao je Kojundžić.

Istaknuo je kako će održati još konferencija za medije gdje će razotkriti još problema u zdravstvenom sustavu, ali i ljudi koji stoje iza njih. Dodao je kako očekuje od pravne države da sankcionira Vargu i Koščinu.