SJEĆATE SE HDZ-ovca KOJI JE ‘DERAO’ CAJKE PA PRIJETIO SUSJEDU? Evo nove anegdote: ‘Organizirao je zabavu u drugoj državi, vjerujem da je plaćeno ‘njihovim’ novcem’

Autor: Dnevno.hr

Gradski vijećnik iz Vinkovaca Goran Kajkić na svom Facebook profilu objavio je da je HDZ-ov gradonačelnik Ivan Bosančić na rafting na Uni u BiH išao službenim vozilima Gradskog muzeja i vinkovačkog Crvenog križa.

“Gradonačelnik Bosančić je organizirao zabavu za pročelnike i ostale podanike i to u drugoj državi, daleko od poznatih očiju. Vjerujem da je sve plaćeno ‘njihovim’ novcem, ali isto tako vam prilažem dokumentaciju da su koristili službena vozila Gradskog Muzeja i Crvenog križa koja se koriste samo u službene svrhe, a ne za privatne izlete i team-building”, napisao je Kajkić na Facebooku, istaknuvši kako na muzejskom kombiju jasno piše “Za vlastite potrebe”.

“Jasno se vidi da su ljudi iz Ureda gradonačelnika Bosančića, tj. zamjenici Dalibor Šandrk i Marko Jureta, na zahtjev Bosančića zatražili i zadužili službena vozila (unutar radnog tjedna) od Gradskog muzeja i Crvenog križa za potrebe pročelnika u privatne svrhe, točnije za zabavu i provod.





Plaće od 10.000 do 18.000 kuna

Zatražio sam odgovor od muzeja i Crvenog križa mogu li putem njihovog Pravilnika fizičke osobe zatražiti besplatno korištenje njihovih vozila. Njihov odgovor je da mogu. Također, postavio sam i pitanje jesu li odobrili bilo kojoj fizičkoj osobi korištenje vozila, na što oni odgovaraju kako je do sada takav zahtjev odobren samo zamjenicima pročelnika kako bi gradonačelnik i pročelnici/e otišli na rafting na Uni . Gradonačelnik i pročelnici koji imaju plaću između 10.000 do 18.000 kn nisu dosljedni platiti najam kombija nego koriste službena vozila za privatne zabave i ponašaju se kao da je to njihovo vlasništvo“.

U objavi se obratio i građanima kojima je rekao da se jave Muzeju i Crvenom križu ako im treba besplatan kombi.

Navali, narode!

“Dragi sugrađani, ako trebate besplatno korištenje kombija slobodno pošaljite zamolbu Gradskom muzeju i Crvenom križu jer imate pravo da vam ustupe kombi na korištenje. Poziva sve navijače za odlazak na tekme, umirovljenike za odlazak na izlete, vikendaše, pecaroše, roditelje…”, napisao je Kajkić i naveo mail adrese Muzeja i Crvenog križa na koji se mogu javiti.

“Ako vas slučajno odbiju, javite mi tu informaciju, osobno ću zatražiti razloge odbijanja i slobodne termine kombija te vam ih javno objaviti. Dosta je Bosančićevog bahatog ponašanja, korištenja gradskih resursa za privatne zabave povlaštenim likovima!” završio je svoju objavu Kajkić.

Prozvanom gradonačelniku, kao i Crvenom križu te Gradskom muzeju Vinkovci, poslali smo upit da se očituje o ovim informacijama. Vrlo rado ćemo ga objaviti po primitku.

Inače, ovo nije prvi put da Kajkić “razotkriva” Bosančićeve grijehe. U svibnju ove godine je objavio snimku na kojoj Bosančić prijeti svom susjedu liječniku koji ga je 30. travnja, između dva i tri sata ujutro, zamolio da stiša glazbu jer je kasno. Njemu se ta ideja nije svidjela pa ga je otjerao vičući ‘Marš’. Prijetnje nisu stale ni kada je došla policija, kada je Bosančić na policajčevo “A šta da radim” zaprijetio “Ma je*at ću mu mamu sutra. Pa oni ne znaju kakav će oni problem imati”.