Sjećate se gospodina koji je kažnjen jer je vozio gnoj na njivu u samoizolaciji? Politički se angažirao te priprema PREDIVNU GESTU!

Kada je koronavirus u svojem prvom valu poharao Hrvatsku, mnogi su zbog kršenja samoizolacije morali platiti ogromne kazne. Među njima je i gospodin Dragutin Hanžek, koji je kažnjen jer je za vrijeme obavezne samoizolacije radio poslove na svojoj njivi. Točnije, on je na njivu odveo gnoj, bez da se ikome približavao i bez da je s ikim bio u kontaktu. No, naši organi reda i mira nisu baš previše za to marili, već su ga propisno kaznili s 8 tisuća kuna, koje je Hanžek platio.

Ova saga izgleda – ima nastavak. Hanžek je naime nedavno dobio poziv sa suda, u kojem mu je naloženo da se u utorak, 23.lipnja mora pojaviti na raspravi. Zašto – nije niti on sam siguran.

“Nisam vam baš siguran zbog čega moram ići na sud, ali otići ću”, rekao nam je gospodin Hanžek kada smo ga nazvali.

“Pretpostavljam da je zbog kazne i svega, možda mi i vrate novac”, odgovara nam kroz smijeh, pritom kazavši kako je svoju kaznu platio, no nakon toga, sudu je uputio žalbu.

Iako su se emocije do sada splasnule, Hanžek je i dalje frustriran cjelokupnom situacijom.

“Nas šofere od početka su gledali kao glavne prijenosnike zaraze, a mi smo se već pridržavali strogih mjera dok još Hrvatska iste nije primjenjivala”, govori nam.

“Šoferi su bili nepravedno optuženi da su nosioci korone. Zapravo, mi smo bili najupućeniji u sve”, rekao nam je Hanžek.

U vrijeme epidemije, Hanžek je sve skupa proveo dva mjeseca u samoizolaciji, jer kako nam govori, svaki puta kada se vratio u Hrvatsku s puta, bio je primoran izolirati se. U jednoj od tih izolacija, zaradio je i kaznu. Hladan tuš i nevjerica stigli su u trenutku kada je šef HZJZ-a, Krunoslav Capak, kazao da će na nadolazeće izbore moći izaći i osobe u samoizolaciji.

“Tada sam pukao, vrištao sam od jada, suze su mi potekle”, govori nam, i dalje kritizirajući vladajuće koji su ga prvvo kaznili, da bi kasnije, i njemu ali i svim ostalim ljudima, uputili pljusku izjavom o izborima.

Politički se angažirao

To je možda bio i jedan od okidača koji ga je natjerao da se nakon svega politički angažira. Jer, kako nam je potvrdio, ide na izbore.

“Idem na izbore, bit ću na listi Živog zida i njihovih koalicijskih partnera u trećoj izbornoj jedinici, na petom mjestu“, govori nam ponosno Hanžek. Inače, nakon što je proživio dramu oko nepoštivanja samoizolacije te je bio kažnjen, Živi zid je kazao kako će mu troškove kazne refundirati oni. No, Hanžek taj novac neće zadržati za sebe, već će napraviti jednu divnu stvar.

“Želim taj novac donirati nekoj obitelji s više djece, koja nemaju financijske prilike otići na more“, kazao nam je Hanžek.

“Moja djeca su uvijek bila na moru, imali su prilike, znam koliko je to veselje i želim da djeca slabijeg imovinskog stanja budu sretna te dobiju priliku otići na Jadran”, zaključuje Hanžek.