Završila u skandalu zbog Gotovine: Poznata Hrvatica dignula naciju na noge, zapamtili su je

Autor: Dnevno.hr

“Bolje da me otmu nego da se proda jedan joint”, rekla je svojedobno HDZ-ova ministrica pravosuđa Ana Lovrin, žena koja je uvela drakonske zakonske kazne za ljude koji su zapalili jedan joint. U našem feljtonu u kojem se podsjećamo saborskih zastupnika koji su obilježili zadnjih tri desetljeća hrvatske nezavisnosti, jedna od onih koja se izdvojila, najviše po izjavama, bila je i ta političarka koja je karijeru stvarala u Zadru.

Nasljednica Vesne Škare-Ožbolt, i jedna od miljenica Ive Sanadera, političku je karijeru okončala 2015. nakon 30 godina rada, koje ćemo pamtiti po skandalima i čudnim izjavama.

Na “scenu” je nastupila izjavom “kako se nikad ne bi udala za jugoslavenskog carinika“, što je obilježilo početak njezina upravljanja Zadrom, kada je Božidar Kalmeta imenovan ministrom.

‘Sve se simplificira’

Dobro je poznato da je u to doba izazvala diplomatski skandal, i to nakon protokolarnog posjeta britanskog veleposlanika Johna Ramsdena, koji je bio zgranut što je u vijećnici fotografija tadašnjeg haaškog bjegunca Ante Gotovine. Da bi izbjegla unutarnjopolitičke sukobe oko vrlo osjetljivog skidanja slike Gotovine, Lovrin je to riješila zatvaranjem vijećnice zbog crvotočine parketa, a radovi na obnovi te male prostorije trajali su devet mjeseci. Ako je to i bila njezina odluka, o skidanju velikog plakata Gotovine sa zadarskih bedema odlučeno je u Zagrebu, gdje je sve i organizirano.

Tijekom svog mandata i novinari su joj bili na tapeti, a sve u svemu nikada nije uspjela izaći iz Kalmetine sjene, niti voditi grad bez “blagoslava” iz Zagreba. Ali onda je došlo i njezinih “pet minuta slave”. U veljači 2006. imenovana je ministricom pravosuđa, nakon smjene Škare-Ožbolt, a na toj je poziciji bila do 2008. godine.

Tada je započela svoj veliki rat s “narkomanima” putem Kaznenog zakona. Lovrin je namjerila na tri godine trpati u zatvore one koji su prodali jedan joint, jer, kako je obrazložila tada, “i jedan joint koji se nekome proda i toga nekog odvede u drogu, izuzetno je puno”. Kada joj se prigovaralo da će se ovakvim izmjenama zakona za jedan joint dobiti kazna kao u nekim slučajevima ubojstva, Lovrin je rekla kako se “sve ovdje simplificira i secira”.

‘Iva ima dobre gene’

“Preprodaja droge jako je opasna. Opasnija je čak i od otmice državnog dužnosnika. Ako mene netko otme, to je manje opasno nego da se drogom uništi mladi život”, uvjeravala je ona. Njezino ime bit će upamćeno i po tome što je imenovala svoju kćer Ivu sutkinjom. Naime, Ivi Lovrin, trebale su samo dvije godine da bi od vježbenice stigla do pozicije suca.









Iako je na tom putu nije podržalo sudačko vijeće od kojih je dobila šest glasova, a prva tri kandidata dobila su 12, 10 i sedam, Iva je izabrana za sutkinju jer je tako odlučilo Državno sudbeno vijeće 18. prosinca 2008. na sjednici u Zagrebu.

Iva Lovrin pravosudni je ispit položila 29. travnja 2006. i već je tri dana kasnije dobila posao sudačkog savjetnika na određeno vrijeme, pisao je tada Jutarnji list. Ubrzo je Iva dobila posao na neodređeno vrijeme, a nedugo zatim njezina je majka, ministrica pravosuđa, raspisala natječaj za tri nova suca Općinskog suda u Zadru, slučajnosti li, točno 14 dana nakon što je njezina kći stekla minimalne uvjete za kandidaturu.

Član tog istog Vijeća, od­vje­tnik Ar­no Vi­čić, kasnije je rekao kako “Iva ima dobre gene”.

“Zna­te zašto? Na­kon što je Ana Lo­vrin ime­no­va­na mi­ni­stri­com pra­vo­su­đa, vi­dio sam u nje­noj bi­o­gra­fi­ji da joj je dje­vo­ja­čko pre­zi­me Šmal­celj. Kad sam je pr­vi put sreo, pi­tao sam ju je li joj u ro­du naš pr­vo­kla­sni, ui­sti­nu vr­hun­ski pra­vnik. Sa­znao sam da je ona nje­go­va ne­ća­ki­nja. Pa ako je kći Šmal­ce­ljo­ve ne­ća­ki­nje na­sli­je­di­la bar nešto ma­lo ge­na, on­da za­slu­žu­je bi­ti su­tki­nja. Da, gla­so­vao sam zbog Šmal­ce­lja! Zašto ne? Ge­net­ska re­fe­ren­ca joj je pr­vo­kla­sna! Što se ču­di­te? O dru­gim kan­di­da­ti­ma ni­sam ništa znao, mo­žda im je otac ba­ra­ba?!”, pojasnio je tada Vi­čić.