Sjećate li se fatalne ujne Slađane i nećaka joj Matije? Stigla im je treća presuda zbog ubojstva supruga Domagoja

Autor: Dnevno.hr

Stigla je treća po redu presuda “fatalnoj ujni” Slađani Novoselnik i njezinu nećaku Matiji Francu radi smrti koja je još 2011. godine uznemirila Hrvatsku. Podsjetimo, “fatalna ujna” i tada maloljetni nećak joj optuženi su za poticanje na ubojstvo Slađanina supruga Domagoja Novoselnika (32).

Nesretni Domagoj ubijen je nožem u ljeto 2011. godine u obiteljskoj kući na Hvaru. Slađana i Matija isprva su tvrdili da se Domagoj ubio sam, no istraga je pokazala da je suprugu presudio ubojica, koji mu je prišao s leđa i duboko zario nož u grudi.

Osim što je došlo do ovog neobičnog prevrata, u medije su iscurile i šokantne informacije o odnosu ujne i maloljetnog nećaka, koji su, pisalo se tada, bili u vezi. Danas je na Županijskom sudu objavljena nova presuda kojom je Slađana dobila četiri godine i deset mjeseci zatvora, a Matiji, koji se nije pojavio u sudnici, dosuđeno je sedam godina zatvora.

U vezi od njegove 15. godine

Treća je to presuda koja se znatno razlikuje od prve koja je ukinuta. Podsjetimo, 2012. godine Slađana je dobila 22 godine zatvora za poticanje, a mladić maksimalnih deset godina maloljetničkog zatvora, no Vrhovni je sud tu presudu ukinuo jer se “trebalo bolje utvrditi je li nečinjenje, odnosno nesuprotstavljanje Slađane Novoselnik odluci počinitelja spada u oblik poticanja odnosno sudioništva u ubojstvu”. Pet godina kasnije u drugom postupku fatalna je ujna oslobođena, a nećak je dobio osam godina zatvora, no i tu je presudu na kraju poništio Vrhovni sud iz proceduralnih razloga.

Nakon toga suđenje se ponovno odugovlačilo, a ročišta se nisu održavala radi niza razloga, od promjene odvjetnika i potresa na Baniji do toga da se optuženi nije pojavio jer je zaspao, pišu 24sata.

Tijekom suđenja Matija je često mijenjao svoju obranu pa je u početku tvrdio da uopće nema veze s ubojstvom, a onda je pak promijenio priču i tvrdio da ga ja ne zločin nagovorila ujna kako bi njih dvoje mogli zajedno nastaviti život.

Da se među njima doista odvila afera pokazale su i SMS poruke, koja je započela kada je nećak imao samo 15 godina. Ujna je pak nakon godina šutnje za medije rekla kako nikad nije bila u vezi s Matijom.