SITUACIJA SA ŠKOROM NIJE DOBRA: Pogledajte što mu je virus učinio! Plenković i HDZ u euforiji!

Autor: 7dnevno/Iva Međugorac

Ako nešto Miroslavu Škori ne ide za rukom, onda je to tempiranje. Naime, bivši predsjednički kandidat svoj Domovinski pokret, novu političku platformu, javnosti je predstavio samo nekoliko dana prije početka korona-krize koja je rezultirala zabranom javnih skupova. Time je Škoro ostao bez glavnog aduta za promoviranje svoje platforme i zbližavanje s potencijalnim biračima pa su njegovi politički nastupi svedeni na istupe po društvenim mrežama, što za ozbiljno političko pozicioniranje nije dovoljno. Za ozbiljnu i relevantnu političku stranku nužni su intenzivni medijski nastupi, izgradnja infrastrukture, skupovi po lokalnim jedinicama, a sve to trenutno, zbog novonastalih okolnosti, nije moguće provesti.

Medijska apstinencija možda i ne bi bila tako problematična, da se u HDZ-ovim redovima odnedavno sve intenzivnije ne razgovara o datumu parlamentarnih izbora, što znači da Škoro za promociju svoje stranke ima sve manje vremena, a mehanizmi za promoviranje su mu limitirani. Škorina situacija među HDZ-ovcima, pogotovo onima bliskima novom-starom šefu stranke Andreju Plenkoviću, izaziva euforiju. Kako tvrde naši sugovornici iz Plenkovićeva kruga, premijer je uvjeren da mu je situacija s koronavirusom odnijela glavnog konkurenta s konzervativne političke scene – Škoru, a i sve relevantne rejting agencije daju naslutiti da je vladajuća stranka usred nezapamćene krize uspjela stabilizirati svoju poziciju te se pozicionirati kao prva politička opcija u zemlji.

Nedostižan cilj

Da situacija sa Škorom nije optimistična, vjeruje i niz sugovornika iz njegove stranke, koji zapravo ni sami nisu sigurni što im sutra nosi.

“Mi smo taman trebali krenuti u preslagivanja i pregovore te sastanke s partnerima za izlazak na parlamentarne izbore, namjeravali smo sa skupovima krenuti iz Slavonije te graditi i formirati stranku. Tajming nam se zapravo činio savršenim, taman je Plenković pobijedio na HDZ-ovim unutarstranačkim izborima i nama se na tom konzervativnom dijelu otvorio ogroman prostor, ali dogodila se kriza koju nitko nije mogao predvidjeti”, žali se naš sugovornik blizak bivšemu predsjedničkom kandidatu te priznaje da će aktualna kriza utjecati na poziciju Škorina pokreta.

“To će se definitivno odraziti na našu poziciju, ali i na popularnost stranke. U medije se teško probiti, Škorini nastupi na društvenim mrežama su korektni i dobro tempirani, još su relativno dobro popraćeni, ali i on sam je svjestan da to nije dovoljno i da mu je pozicija trenutno otežana”, prepričava naš sugovornik blizak Škori koji je nakon sjajnog rezultata na izborima za Pantovčak odlučio kapitalizirati svoj uspjeh i na parlamentarnim izborima, ali sreća ga, barem zasad, nije pomazila. Veliko je pitanje može li Škoro osvojiti najavljivanih 20-ak mandata, a dio njemu bliskih kadrova kaže da ga je zapravo ova kriza prisilila da se odluči u kojem smjeru želi voditi svoj politički pokret.

“Nema više prostora i vremena za kalkulacije, zapravo bi mu se najviše isplatilo da svoju stranku bazira samo na Slavoniju i Baranju, kao što se to u počecima kalkuliralo. On odande dolazi, rejting mu je i danas usred krize ondje odličan, imat će vremena i kad sve ovo stane ondje uspostaviti jednu ozbiljnu mrežu i na taj način može računati na mandate. Sada krenuti s osnivanjem i uspostavljanjem stranke po Dalmaciji, Lici, Istri čini se kao nedostižan cilj, međutim, on se toliko zarazio politikom da nije nemoguće da riskira i upusti se u to”, komentira naš sugovornik, nevoljko priznajući da su i pregovori s ostalim predstavnicima desnice s kojima je Škoro nastupao na predsjedničkim izborima na čekanju, a baš u tome vidi još jedan problem.

HDZ-ov uzlet

“Škoro se sa Suverenistima posljednji put vidio na njihovu skupu u ‘Lisinskom’, nakon toga nisu ozbiljnije kontaktirali, slična je situacija i s Mostom s kojim smo trebali nastaviti zajednički nastupati. Oni su parlamentarna stranka, inicijative su im zapažene, javnost neke njihove zastupnike uvažava i s njima smo mogli graditi mrežu po Dalmaciji, no nismo postigli nikakve dogovore pa na njih ne možemo ni računati, Most će, izgleda, samostalno na parlamentarne izbore, a nije nemoguće da takvu startnu poziciju budu imali i Suverenisti”, objašnjava nadalje naš sugovornik. Da sa Škorom nisu u intenzivnim kontaktima priznaju nam i sugovornici iz suverenističkih redova, naglašavajući da rade na vlastitom programu i programskim smjernicama koje će predstaviti svojim biračima.

Svojim će se pak biračima vladajući HDZ predstavljati preko stožera, za čije formiranje Plenković već preuzima zasluge. Stožer je usred krize diskretno ušetao u domove svih građana i, potpuno neočekivano, u teškim vremenima osvojio simpatije građana, paralelno s ministrom zdravstva Vilijem Berošem, čiju popularnost Plenković ne misli prepustiti slučaju. HDZ-ova kampanja bazirat će se na uspjehu stožera koji se založio za zdravstveno stanje nacije, ali i na popularnosti ministra Beroša, a s takvom startnom pozicijom, uvjereni su, za Škoru više nitko neće ni pitati. Njegova sudbina, vjeruju u vladajućem bloku, mogla bi se poistovjetiti s onom Kolakušićevom, koji je imao mnogo više prostora za osvajanje birača od Škore.

Predstavljanje novih lica i ideja i inače je težak posao, a u ovakvim okolnostima to se čini kao nemoguća misija, a uza sve to, nove stranke, ili politički pokreti, pa i najveća oporbena stranka SDP ostali su bez najvažnijeg kapitala za izbore, a to je nezadovoljstvo građana. Strah prevladava u narodu, a taj strah HDZ je ozbiljnim pristupom korona-krizi okrenuo u svoju korist. Stranku Andreja Plenkovića, prema posljednjem Hrrejtingu, podržava 29,9 posto birača, dok SDP, koji je u mjesec dana zabilježio pad od 1,89 posto, podupire 27,4 posto birača. Od ostalih, Škoro jedini prelazi izborni prag sa 9,2 posto potpore, no riječ je o padu od 1,28 posto. HDZ ne samo da se vratio na vrh, već je porastao za više od 2,5 posto u samo dva mjeseca.

Dobru poziciju vladajuća stranka drži u četiri najjužnije županije, gdje ih podupire više od 40 posto birača, SDP-ova potpora na jugu upola je manja, a izborni prag u dalmatinskim županijama prelazi samo Most. Očekivano, u Istri i Primorju, stabilniju poziciju drži SDP, od kojega je HDZ u tom dijelu zemlje mnogo slabiji, IDS je ondje treća opcija, a malo više od pet posto potpore uživa Škorina stranka.

Škorine opcije

Situacija s rejtingom na istoku Hrvatske ukazuje na to da bi Škoro uistinu mogao početi razmišljati o stranci regionalnog tipa. Naime, ondje HDZ osvaja 38 posto, na 20 posto glasova može računati SDP, dok je 15,6 posto Škorinih simpatizera. U kojem će smjeru doista Škoro okrenuti svoj tim, zasad ni on sam ne zna zasigurno, ali su zato u HDZ-u uvjereni kako će im korona-kriza ponovno donijeti vlast, nakon čega će Plenković potpuno ovladati i strankom i državom, a pozicija u kojoj se Škoro našao za HDZ je, prema tvrdnjama upućenih, odlična prilika za oporavak koalicijskog potencijala.

Upravo u njemu vide svojeg koalicijskog partnera, kada se nakon izbora poravnaju računi i kada se uvidi njegova realna politička snaga. Ako doista bude želio raditi za državu i ako poželi biti dio izvršne vlasti, Miroslav Škoro to bez HDZ-a neće moći. Istina, i HDZ-ovcima prema trenutnim omjerima snaga bez njega preostaje tek velika koalicija, no s popularnošću koja kopni Škoro će, smatraju Plenkovićevi puleni, biti povoljan pregovarač. U svom tom političkom košmaru mnogi ipak zaboravljaju da je za Škoru politika tek izlet, njegov je stvarni poziv glazba pa ne treba odbaciti ni opciju da političke kopačke objesi o klin te sa svojim simpatizerima uzme mikrofon u ruke i na koncu zapjeva “Što je meni ovo trebalo”.