SITUACIJA JE IZMAKLA KONTROLI! HDZ-ovac im sve sasuo u lice: Ovo je poruka Plenkoviću

Autor: Iva Međugorac

Još od redovnih lokalnih izbora nezadovoljstvo u splitskom HDZ-u ne prestaje tinjati. Malo po malo, tenzije su se nastavile i na ponovljenim lokalnim izborima na kojima je vladajuća stranka s nestranačkim Zoranom Đogašem ponovno poražena od Ivice Puljka, čiji Centar polako, ali sigurno iz Splita gradi svoju nacionalnu političku priču. U splitskoj organizaciji u međuvremenu su provedeni unutarstranački izbori na kojima je pobjedu odnio Tomislav Šuta koji je naslijedio Vicu Mihanovića.

Novi šef, isti problemi

Pita li se nezadovoljne splitske HDZ-ovce i Šuta se postepeno pokazuje kao potpuni promašaj, i posve neprimjetan tip koji preuzimanjem splitske organizacije tom stranačkom ogranku nije donio ništa prepoznatljivo.

”Mi i dalje imamo iste probleme, prije svega one kadrovske. U splitskom HDZ-u nikada nije bilo manje prepoznatljivih lica, a problem je u tome što premijera Andreja Plenkovića to niti ne zanima, on je ovdje sve prepustio Šuti, koji nema nikakvog utjecaja. U Splitu i u cijeloj županiji sve konce još uvijek vuče Ante Sanader, Plenković je popustio pod njegovim utjecajem, i to je otišlo predaleko”, smatra naš sugovornik te navodi da u ovoj organizaciji umjesto timskog rada i zajedništva vladaju nepovjerenje, razdor i zamor zbog kojega bi HDZ-ovci u Splitu mogli bojkotirati parlamentarne izbore baš kao što je to bio slučaj i na izvanrednim lokalnim izborima.





”Ljudi nisu zadovoljni, Plenković generalno nema taj osjećaj za teren. On dođe, uslika se, okrene i ode. Njegovi u Zagrebu također nisu u stanju saslušati ljude, a nezadovoljstvo tinja. Mi smo i na posljednjim lokalnim izborima, onim redovnim jedva sastavili vlast u županiji, a na idućim parlamentarnim izborima situacija bi mogla biti i gora. Split i ova naša županija su za HDZ oduvijek bili značajni, bez toga se izbori ne mogu dobiti, a Plenković je dozvolio da mu tu sada uoči izbora nastavi rasti nezadovoljstvo”, smatra naš sugovornik koji kaže da se vladajuća stranka radi toga nije uspjela nametnuti ni kao Puljkova oporba u Gradu Splitu što je ovih dana Sanaderu i županu Blaženku Bobanu izravno dao do znanja marginalizirani splitski HDZ-ovac Petar Škorić.

Škorić im sve sasuo u lice

”Puljak nas šamara tvrdnjama da smo lopovi i kriminalci, a mi šutimo. Da mu je deset naših dužnosnika reklo da laže on bi prestao”, kazao je Škorić mladim splitskim HDZ-ovcima te dodao da ne bi trebali gledati tko je na dužnosti i razmišljati smiju li nešto kazati i smiju li se suprotstaviti nekome tko je na poziciji moći.

”Ako se pretvorimo samo u klijentelističku organizaciju, u kojoj će se boriti samo za osobne interese i gdje će motivacija mladima biti doći do radnog mjesta bez da se živi i bori za svoju stranku, ne piše nam se dobro. Nekad smo pobjeđivali sa 70 posto, a sada svjedočimo da iz ciklusa u ciklus imamo sto tisuća birača manje. Mladi, borite se, pronađite hrabre i odvažne ljude koji se ne libe ustati, progovoriti i boriti se, da kao stranka s novom snagom izborimo poziciju na političkoj sceni i da nas narod prepozna kao političku opciju koja nije klijentelistička, nego vodi računa o vrijednostima”, rekao je Škorić.

Njegove riječi izazvale su lavinu reakcija u splitskom HDZ-u. Naš splitski sugovornik svjedoči pak kako bi ovaj Škorićev javni istup mogao biti okidač za pokretanje unutarstranačkih konflikata koji su na ovaj način postali javni.

”Škorić je jedan od predstavnika desne struje HDZ-a koja se očigledno ponovno počela buditi, nakon što je Plenković pokušao marginalizirati Ivana Anušića i srezati njegov utjecaj. Škorić je u splitskoj organizaciji još uvijek relativno utjecajan, i on tu ima svoje ljude, i jasno je rekao da je problem to što se mlade snage u stranci teško probijaju, a to nije samo poruka za Sanadera, već i poruka za premijera Plenkovića koji bi se oko toga morao dobro zamisliti. Nije dobro da se o ovim našim problemima ovako javno raspravlja, ali situacija izmiče kontroli, i Plenković će to teško zaustaviti”, konstatira naš sugovornik te kaže nadalje kako Škorić već dugo vodi obračune sa Sanaderovim kadrovima, ali mu to do sada ipak nije pošlo za rukom. Dio splitskih HDZ-ovaca očekivao je da će premijer biti taj koji će srezati Sanaderov utjecaj, ali kako to nije napravio tako je očigledno nezadovoljstvo ostalo, sa njime su stigle i tenzije, koje je Škorić objelodanio pred samim Sanaderom.